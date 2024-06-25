Портрет Екатеринбурга в истории страны

Изучить город и оценить его уникальность на авто-пешеходной экскурсии
От крошечного завода-крепости, затерянного в Уральских горах, до богатого города в узле торговых путей из Европы в Азию. Вы узнаете, что послужило причиной бурного роста и развития Екатеринбурга. Чем он отличается от других городов Урала и как стал столицей региона. Из окна автомобиля увидите памятники разных эпох. И прогуляетесь у самых важных мест города.
5
1 отзыв
Портрет Екатеринбурга в истории страны
Портрет Екатеринбурга в истории страны
Портрет Екатеринбурга в истории страны
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Трансформации за 300 лет

Екатеринбург мощно влиял на повороты в жизни страны. Отсюда управляли всей уральской промышленностью. Здесь бурно кипела Гражданская война и была расстреляна семья последнего императора. На экскурсии вы узнаете об этапах в жизни города:

  • Как он стал столицей индустриализации и конструктивизма, местом строительства футуристических соцгородков и гиганта-завода Уралмаш
  • Чем снабжал армию в годы войны и почему был закрытым городом в эпоху Брежнева
  • Как превратился в столицу свердловского рока в 80-е годы
  • Что творилось на улицах «уральского Чикаго» в девяностых
  • Как мегаполис живёт сегодня

Изменения в облике Екатеринбурга

Мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле и периодически выходить, чтобы рассмотреть детали наиболее важных мест. Вы увидите:

  • Исторический сквер на Плотинке
  • Главную площадь, где был Кафедральный собор, в годы Гражданской войны — Статуя Свободы, а позже памятники Сталину и Ленину
  • Храм на Крови, раньше на этом месте находился дом инженера Ипатьева, в подвале которого была расстреляна царская семья
  • Купеческие особняки на центральных улицах, в годы войны в них стояли станки оборонных заводов
  • Дома золотопромышленников, под которыми, по легендам, проходят подземные ходы со спрятанным в них золотом
  • Пешеходную улицу Вайнера — местный Арбат

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле LADA Largus, детских кресел нет
  • Маршрут можем поменять в зависимости от ваших предпочтений, если такие есть — сообщите мне до начала экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В историческом центре на Плотинке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
25 июня 2024
Экскурсия очень понравилась, позволила окунуться в жизнь города от момента создания до наших дней.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

ИндивидуальныеНа машинеИстория и архитектураЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыХрам на КровиПопулярные местаСамое главное

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Знакомьтесь, Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2 800 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Екатеринбург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
146 отзывов
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
от 8 500 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
91 отзыв
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
6 июля в 08:00
11 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Екатеринбурге
ХорошоТам