От крошечного завода-крепости, затерянного в Уральских горах, до богатого города в узле торговых путей из Европы в Азию. Вы узнаете, что послужило причиной бурного роста и развития Екатеринбурга. Чем он отличается от других городов Урала и как стал столицей региона. Из окна автомобиля увидите памятники разных эпох. И прогуляетесь у самых важных мест города.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Трансформации за 300 лет

Екатеринбург мощно влиял на повороты в жизни страны. Отсюда управляли всей уральской промышленностью. Здесь бурно кипела Гражданская война и была расстреляна семья последнего императора. На экскурсии вы узнаете об этапах в жизни города:

Как он стал столицей индустриализации и конструктивизма, местом строительства футуристических соцгородков и гиганта-завода Уралмаш

Чем снабжал армию в годы войны и почему был закрытым городом в эпоху Брежнева

Как превратился в столицу свердловского рока в 80-е годы

Что творилось на улицах «уральского Чикаго» в девяностых

Как мегаполис живёт сегодня

Изменения в облике Екатеринбурга

Мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле и периодически выходить, чтобы рассмотреть детали наиболее важных мест. Вы увидите:

Исторический сквер на Плотинке

Главную площадь, где был Кафедральный собор, в годы Гражданской войны — Статуя Свободы, а позже памятники Сталину и Ленину

Храм на Крови, раньше на этом месте находился дом инженера Ипатьева, в подвале которого была расстреляна царская семья

Купеческие особняки на центральных улицах, в годы войны в них стояли станки оборонных заводов

Дома золотопромышленников, под которыми, по легендам, проходят подземные ходы со спрятанным в них золотом

Пешеходную улицу Вайнера — местный Арбат

Организационные детали