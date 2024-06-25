От крошечного завода-крепости, затерянного в Уральских горах, до богатого города в узле торговых путей из Европы в Азию. Вы узнаете, что послужило причиной бурного роста и развития Екатеринбурга. Чем он отличается от других городов Урала и как стал столицей региона. Из окна автомобиля увидите памятники разных эпох. И прогуляетесь у самых важных мест города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Трансформации за 300 лет
Екатеринбург мощно влиял на повороты в жизни страны. Отсюда управляли всей уральской промышленностью. Здесь бурно кипела Гражданская война и была расстреляна семья последнего императора. На экскурсии вы узнаете об этапах в жизни города:
- Как он стал столицей индустриализации и конструктивизма, местом строительства футуристических соцгородков и гиганта-завода Уралмаш
- Чем снабжал армию в годы войны и почему был закрытым городом в эпоху Брежнева
- Как превратился в столицу свердловского рока в 80-е годы
- Что творилось на улицах «уральского Чикаго» в девяностых
- Как мегаполис живёт сегодня
Изменения в облике Екатеринбурга
Мы будем передвигаться на комфортабельном автомобиле и периодически выходить, чтобы рассмотреть детали наиболее важных мест. Вы увидите:
- Исторический сквер на Плотинке
- Главную площадь, где был Кафедральный собор, в годы Гражданской войны — Статуя Свободы, а позже памятники Сталину и Ленину
- Храм на Крови, раньше на этом месте находился дом инженера Ипатьева, в подвале которого была расстреляна царская семья
- Купеческие особняки на центральных улицах, в годы войны в них стояли станки оборонных заводов
- Дома золотопромышленников, под которыми, по легендам, проходят подземные ходы со спрятанным в них золотом
- Пешеходную улицу Вайнера — местный Арбат
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле LADA Largus, детских кресел нет
- Маршрут можем поменять в зависимости от ваших предпочтений, если такие есть — сообщите мне до начала экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре на Плотинке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 1388 туристов
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь живу в Екатеринбурге. Показываю родной город путешественникам с 2016 года. Также занимаюсь спортивным туризмом: сплавляюсь по рекам и хожу по уральским горам и пещерам. С радостью расскажу вам о нашем удивительном и многогранном крае!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
25 июня 2024
Экскурсия очень понравилась, позволила окунуться в жизнь города от момента создания до наших дней.
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