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Мифы и легенды Екатеринбурга

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11 отзывов
Артём П.
Артём П. – Гид из Екатеринбурга
Всем привет, меня зовут Артем.

Вот уже более 10 лет я вожу экскурсии 🧭 по Екатеринбургу.

Я люблю свой город 🏙️ и знаю о нем все.

Со мной вы переместитесь в мир городских легенд, узнаете уральские мифы и раскроете все тайны.

За окнами автобуса то и дело буду появляться жители города из прошлого — они помогут понять 300-летнюю историю 📖.

Добро пожаловать на костюмированную экскурсию ⛳.

Это не обзорная прогулка 👣 по городу.

Это рассказ о мифах и тайных Екатеринбурга.

Актеры помогут нам переместиться во времени и раскрыть секреты города.

Вы на 100% погрузитесь в атмосферу легенд и не заметите, как пролетит время.
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Мифы и легенды Екатеринбурга
Мифы и легенды Екатеринбурга

Что вы увидите

  • Екатеринбургский дворец
  • Исторический сквер
  • Площадь 1905 года
  • Оперный театр
  • Памятник Жукову
  • Старинная усадьба с привидениями
Городские легендыТрёхчасовая автобусная экскурсия ⛳, в ходе которой вам предстоит узнать, что из невероятных историй про Екатеринбург является правдой, а что вымыслом — типичной городской легендой.
В ходе костюмированной экскурсии 🧭 герои городских легенд оживут за окном автобуса, а может и перед вами.
Вашим проводником в мир городских легенд будет сам Злой Уральский Дух.
«Городские легенды Екатеринбурга» — пожалуй, самая необычная экскурсия об исторических загадках и мистических тайнах столицы ⭐️ Урала. Это не обзорная экскурсия! Это тайны и легенды, сложенные жителями Екатеринбурга за 300 лет жизни города. Важная информация:• Автобусная экскурсия с выходами, одевайтесь по погоде;
  • Детям до 12 лет экскурсия не рекомендуется;
  • Экскурсия проводится по расписанию в вечернее время.
Что входит
  • Услуги экскурсовода первой категории
  • Автобус Higer 35 мест
  • Выступление актёров перед гостями
Что не входит
  • Дополнительных оплат нет
Начало и место завершения
🚩 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Мифы и легенды Екатеринбурга
Мифы и легенды Екатеринбурга
Мифы и легенды Екатеринбурга
Мифы и легенды Екатеринбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артём П.
Артём П.
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11 отзывов оставили туристы

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