Городские легендыТрёхчасовая автобусная экскурсия ⛳, в ходе которой вам предстоит узнать, что из невероятных историй про Екатеринбург является правдой, а что вымыслом — типичной городской легендой.

В ходе костюмированной экскурсии 🧭 герои городских легенд оживут за окном автобуса, а может и перед вами.

Вашим проводником в мир городских легенд будет сам Злой Уральский Дух.

«Городские легенды Екатеринбурга» — пожалуй, самая необычная экскурсия об исторических загадках и мистических тайнах столицы ⭐️ Урала. Это не обзорная экскурсия! Это тайны и легенды, сложенные жителями Екатеринбурга за 300 лет жизни города. Важная информация:• Автобусная экскурсия с выходами, одевайтесь по погоде;