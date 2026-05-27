Эта экскурсия для тех, кто хотя бы немного знает Екатеринбург и интересуется Италией. Она поможет открыть в уральском городе итальянские грани.
Знакомые памятники, привычные фасады… но за ними кроются занимательные истории, которые перенесут нас прямиком на Апеннинский полуостров! На прогулке я поделюсь эксклюзивными сведениями из моего личного опыта переводчика.
Описание экскурсии
Маршрут не длинный, но насыщенный: от Площади 1905 года до Оперного театра. Прогуляемся по знакомым местам, но рассмотрим их в другом ракурсе:
- дом Коробковых. Почему у него такой необычный фасад?
- памятник Ленину. Что тут было раньше и причём здесь Италия?
- здание Администрации города. Замечали панно у входа в здание? А оно прямиком из эпохи Возрождения
- памятник основателям Екатеринбурга. Раньше тут была камнерезная фабрика. Для нас это повод обсудить, кто нашёл аметисты на Урале
- рок-переход на Плотине. Кто был первым переводчиком с итальянского в нашем городе? Вы точно знаете этого человека!
- Оперный театр. Поговорим об опере и первом дирижёре театра
- захоронения итальянских военнопленных возле Екатеринбурга. Тема серьёзная и даже грустная. Это материалы из моего личного опыта переводчика с итальянского языка
- первая пиццерия Свердловска. Закончим оптимистично: вы удивитесь, как свердловчане представляли себе итальянскую пиццу
Организационные детали
Ограничения по возрасту: 16+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
Для итальянских путешественников я открываю Екатеринбург уже более 15 лет. Для российских гостей — с 2022 года. Но для самой себя я открываю его снова и снова всю жизнь, потому
