Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Что вас ожидает

Главное в Екатеринбурге за час

Первая часть нашей прогулки — обзорное знакомство с уральской столицей ⭐️. За час мы успеем осмотреть ключевые достопримечательности 🏛️ Екатеринбурга: увидим памятник отцам-основателям (я расскажу, почему у Екатеринбурга их двое), окруженный легендами дом чиновника Севастьянова, часовню Святой Екатерины, здание Горной аптеки и главный водосброс Плотины. Вы узнаете, где находится Капсула времени и когда её вскроют, пройдете по Минералогической аллее, разглядите Каслинский чугунный павильон и выставку техники под открытым небом. А еще отыщем работы современных художников, которые органично включены в историческую среду города.

Лепим пельмени по-уральски!

Нагуляв аппетит, отправимся в старинный особняк, где сейчас расположилось одно из лучших кафе Екатеринбурга. Здесь под руководством шеф-повара вы научитесь лепить аутентичные уральские пельмени с разными начинками. А затем, разумеется, оцените результат: после мастер-класса пельмени для вас сварят и подадут с подходящими соусами.

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