Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу

Научиться лепить уральские пельмени и рассмотреть символы города

Светлана
Светлана – Гид из Екатеринбурга
Всего за три часа вы осмотрите места притяжения Екатеринбурга и попробуете его на вкус.

На неутомительной прогулке 👣 по Историческому скверу мы обсудим самые яркие страницы истории 📖 города.

А затем в одном из лучших кафе Екатеринбурга вы освоите лепку уральских пельменей в компании шеф-повара.

Ведь город 🏙️ остаётся неисследованным, пока не раскрыт секрет местной кухни!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу

Что вас ожидает

Главное в Екатеринбурге за час
Первая часть нашей прогулки — обзорное знакомство с уральской столицей ⭐️. За час мы успеем осмотреть ключевые достопримечательности 🏛️ Екатеринбурга: увидим памятник отцам-основателям (я расскажу, почему у Екатеринбурга их двое), окруженный легендами дом чиновника Севастьянова, часовню Святой Екатерины, здание Горной аптеки и главный водосброс Плотины. Вы узнаете, где находится Капсула времени и когда её вскроют, пройдете по Минералогической аллее, разглядите Каслинский чугунный павильон и выставку техники под открытым небом. А еще отыщем работы современных художников, которые органично включены в историческую среду города.

Лепим пельмени по-уральски!
Нагуляв аппетит, отправимся в старинный особняк, где сейчас расположилось одно из лучших кафе Екатеринбурга. Здесь под руководством шеф-повара вы научитесь лепить аутентичные уральские пельмени с разными начинками. А затем, разумеется, оцените результат: после мастер-класса пельмени для вас сварят и подадут с подходящими соусами.

Организационные детали

  • В стоимость входит экскурсия ⛳ по городу и мастер-класс с шеф-поваром. В ассортименте будет не менее двух видов начинок. По вашему желанию мы можем изменить тему мастер-класса, предложив вам слепить хинкали или вареники.
  • Всё, что вы изготовите на мастер-классе, будет тут же сварено для вас и подано с разными соусами. Дополнительно вы можете заказать блюда из меню кафе (средний чек 600-800 рублей).
  • По вашей просьбе я сделаю фото в любом месте, которое вам понравится. Не стесняйтесь просить об этом!
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.
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