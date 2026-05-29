Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

🗺️ Увидите главные достопримечательности за короткое время
🍽️ Освоите лепку пельменей и других изделий из теста
👨🍳 Учитесь у профессионального су-шефа
📸 Возможность сделать памятные фото
🥟 Попробуете свои кулинарные шедевры с соусами
🏙️ Насладитесь видом на Екатеринбургский оперный театр
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе и прогулке по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а также приятно провести время на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться мероприятием, но стоит быть готовым к возможным осадкам и более прохладной погоде. Зимой, несмотря на морозы, прогулка по городу и мастер-класс в уютном помещении остаются доступными, хотя и требуют более теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник отцам-основателям
Дом Севастьянова
Часовня Святой Екатерины
Горная аптека
Главный водосброс плотины
Капсула времени
Минералогическая аллея
Каслинский чугунный павильон
Выставка техники под открытым небом
Описание мастер-класса
Главное в Екатеринбурге за час
Первая часть нашей прогулки — обзорное знакомство с уральской столицей. За час мы успеем осмотреть ключевые достопримечательности Екатеринбурга: увидим памятник отцам-основателям (я расскажу, почему у Екатеринбурга их двое), окруженный легендами дом чиновника Севастьянова, часовню Святой Екатерины, здание Горной аптеки и главный водосброс плотины. Вы узнаете, где находится Капсула времени и когда её вскроют, пройдете по Минералогической аллее, разглядите Каслинский чугунный павильон и выставку техники под открытым небом. А еще отыщем работы современных художников, которые органично включены в историческую среду города.
Лепим пельмени по-уральски!
Нагуляв аппетит, отправимся в уютный ресторан рядом с красивым видом на Екатеринбургский оперный театр. Здесь под руководством су-шефа заведения вы освоите разные виды лепки пельменей, а также хинкали, равиоли и других изделий из теста. А затем, разумеется, оцените результат: после мастер-класса всё будет приготовлено и подано вам со сметаной. Также мы можем предложить вам мастер-класс по лепке калачей.
Организационные детали
В стоимость входит экскурсия по городу и мастер-класс с су-шефом. Вы освоите основы лепки нескольких видов изделий из теста с начинкой из национальных кухонь разных народов.
Всё, что вы изготовите на мастер-классе, будет тут же сварено для вас и подано с разными соусами. Дополнительно вы можете заказать блюда из меню кафе (средний чек 600-800 рублей).
По вашей просьбе я сделаю фото в любом месте, которое вам понравится. Не стесняйтесь просить об этом!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4500 ₽
Дети до 18 лет
3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1505 туристов
Я родилась и всю жизнь живу в Екатеринбурге, который искренне люблю, и с удовольствием знакомлю с ним путешественников.
Окончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства, продолжаю учиться читать дальшеуменьшить
и разрабатывать новые интересные маршруты. Сотрудничаю с Музеем истории Екатеринбурга.
Люблю не только рассказывать о городе, но и знакомить гостей с его гастрономией. Сотрудничаю с местными кафе и ресторанами, поэтому могу предложить приятные бонусы и скидки в некоторых заведениях после экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Доброе утро! Это просто "БОМБА", даже не знаю, как выразить это словами: круто, замечательно, настолько, что даже не хотелось отпускать Светлану. Профессионально!!! Все были бы такими как Светлана - это было бы превосходно! Всем желаем побывать с ней на этой экскурсии! Спасибо большое за предоставленные эмоции. Светлана сделала наша день! МОЛОДЕЦ!!!
Светлана
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое за теплые слова. Очень приятно, не скрою. Буду рада увидеться снова.
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Н
Николай
Искал гастро экскурсию. Наткнулся на данную. Прогулка была хоть и небольшая, но очень интересная. Даже побеседовали со Светланой на тему исторических событий. Также посоветовала, что еще посетить и подарила приятные читать дальшеуменьшить
сувениры. В кафе с поваром Гулей лепили разные виды пельменей, вспоминается детство. К сожалению, не смог все съесть и с собой не было возможности взять (хотя в принципе можно было). Лучше идти как минимум вдвоем, чтобы их осилить. (На фото не все, еще была одна тарелка).
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Н
Наталья
Отличная экскурсия и мастер-класс. Светлана супер человек. Мы опоздали на полчаса на экскурсию, но она вошла в наше положение и всë получилось просто замечательно. Очень интересно рассказывает о городе, любит свою работу на 1000%. В общем советую всем безоговорочно, кстати пельмешки получились очень вкусные.
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Татьяна
Экскурсия понравилась, она полностью соответствовала нашим ожиданиям необычного и приятного формата. Сначала прогулялись по центру города и поговорили о его истории. Потом переместились в симпатичный ресторан русской кухни "Калачи", который расположен в атмосферном купеческом особняке. Мастеркласс по приготовлению пельменей нам проводила шеф-повар ресторана. Попробовали лепить пельмени, манты, хинкали. Потом их с удовольствием отведали) Очень познавательно и нескучно провели вечер!
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О
Ольга
Огромное спасибо Светлане. подготовленная очень с микрофонами, в наушниками с позитивом и теплотой. Очень интересно говорила о городе, истории. Финалом экскурсии стало уникальное место, где нам провели мастер-класс по приготовлению пельменей. в рассказе гида немного не хватило рассказа - почему Уральские пельмени, чем отличие от других и прочего по теме экскурсии…
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I
Irina
Отлично провели время в прогулке по городу. Светлана рассказала про становление городе и порекомендовала какие ещё места можно посетить. Как бонус после экскурсии мастер класса выдали с собой все пельмешки и вареники, так что ещё было обеспечена едой на четыре дня…)
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