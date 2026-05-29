Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Забудьте о суете и окунитесь в атмосферу Екатеринбурга с мастер-классом «Пельмешки без спешки».



Откройте для себя уникальность уральских традиций, погрузившись в мир кулинарного мастерства и исторических рассказов.



Ваше путешествие начнется с захватывающей прогулки по Историческому скверу, где каждый уголок наполнен историями.



После прогулки вы примете участие в создании кулинарного шедевра под руководством опытного шеф-повара, и, конечно, насладитесь результатами своего творчества

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в мастер-классе и прогулке по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а также приятно провести время на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться мероприятием, но стоит быть готовым к возможным осадкам и более прохладной погоде. Зимой, несмотря на морозы, прогулка по городу и мастер-класс в уютном помещении остаются доступными, хотя и требуют более теплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.