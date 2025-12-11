Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Тагил - столица Железного царства (из Екатеринбурга)
Увидеть город, где гармонично живут рядом заводские трубы и зелёные пейзажи
18 дек в 08:00
21 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Откройте для себя уникальную историю золотодобычи в Берёзовском и насладитесь захватывающими видами на пески, напоминающие африканскую пустыню
Начало: По Вашему выбору в центре города
13 дек в 14:30
14 дек в 14:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
14 дек в 14:00
16 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Золотые следы на Урале
Поездка из Екатеринбурга по знаковым местам в истории золотопромышленности
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
от 9500 ₽ за всё до 10 чел.
