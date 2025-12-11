Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Екатеринбурге, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нижний Тагил - столица Железного царства (из Екатеринбурга)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Тагил - столица Железного царства (из Екатеринбурга)
Увидеть город, где гармонично живут рядом заводские трубы и зелёные пейзажи
18 дек в 08:00
21 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Откройте для себя уникальную историю золотодобычи в Берёзовском и насладитесь захватывающими видами на пески, напоминающие африканскую пустыню
Начало: По Вашему выбору в центре города
13 дек в 14:30
14 дек в 14:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
На машине
3 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
14 дек в 14:00
16 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Золотые следы на Урале
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Золотые следы на Урале
Поездка из Екатеринбурга по знаковым местам в истории золотопромышленности
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
от 9500 ₽ за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в декабре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 8000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
