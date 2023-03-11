Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, где прошлое встречается с настоящим. Вас ждёт увлекательная прогулка по историческим и современным местам
Экскурсия по Екатеринбургу предлагает уникальную возможность увидеть город как живой организм. Участники посетят исторический центр с купеческими особняками, домом Севастьянова и Храмом на Крови. Прогулка по улице Вайнера и Плотинке на реке Исеть подарит атмосферу любимых мест горожан.
Современный Екатеринбург раскроется через посещение Ельцин Центра, башни Исеть и Литературного квартала. Это идеальный способ почувствовать ритм города и его культурную жизнь
Май и сентябрь идеально подходят для прогулок по Екатеринбургу. В это время город оживает культурными событиями, а экскурсии становятся особенно увлекательными благодаря насыщенной программе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Купеческие особняки
Дом Севастьянова
Храм на Крови
Улица Вайнера
Плотинка
Ельцин Центр
Башня Исеть
Литературный квартал
Описание экскурсии
Следы прошлого
Мы прогуляемся по историческому центру города, где интересные места находятся в шаге друг от друга. Я покажу вам купеческие особняки, нарядный дом Севастьянова, старинную гимназию и Храм на Крови, возведённый на месте гибели царской семьи. Также мы пройдём по пешеходной улице Вайнера и заглянем на Плотинку на реке Исеть. Это любимое место встречи екатеринбуржцев.
Современный Екатеринбург
Екатеринбург — город, который никогда не стоит на месте. Я раскрою, чем он живёт сегодня и какие культурные события в нём происходят. Покажу знаменитое креативное пространство Ельцин Центр, башню Исеть в деловом районе Екатеринбург-Сити, Литературный квартал и «линию уличного искусства». Расскажу о достижениях местных активистов, художников и просветителей.
Организационные детали
Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3000 ₽
Дети до 14 лет
2500 ₽
Пенсионеры
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вайнера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 216 туристов
Меня зовут Полина, я лицензированный гид с профильным туристическим образованием. Екатеринбург — это мой родной город. С радостью вас с ним познакомлю! К каждой экскурсии я подхожу не только со знаниями, но и с душой. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Очень понравилась экскурсия, прям рекомендую! Полина ответила на все вопросы, порекомендовала, что следует посетить в городе, рассказала о планируемых городских мероприятиях. Я не могла отыскать нужный сувенир, Полина очень внимательно отнеслась к запросу и после экскурсии отправила места, где есть нужная мне вещь - это приятно. Большое спасибо за внимание и интересную экскурсию!
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Svetlana
Всем, здравствуйте! Посетили Екатеринбург 25 февраля (компания 6 человек) конечно же решили познакомится с городом поближе! Выбор пал на Полину! Прекрасная девушка поведала историю города, проводила по многим достопримечательностям, подарила каждому путеводитель, и рассказала где можно вкусно отведать Уральскую еду!!! Слова благодарности, Полине!
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Надежда
Экскурсия проходила 10 августа. Прекрасная прогулка в компании неверного человека, экскурсовода, человека и девушки Полины. Очень интересно, невероятно доброжелательно, супер познавательно. Выбирайте Полину! 💓
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Нателла
Полина - хороший начинающий экскурсовод!) Для такого юного возраста - очень хороший уровень работы!) теперь над чем стоит поработать: 1. над подачей материала - в плане подобрать ещё интересные факты о читать дальшеуменьшить
вашем замечательном городе, более точно назвать года основания чего-либо) 2. учиться держать внимание всей группы, а не 1-2 человек, 3. самое главное - говорить громче - в группе из 5 человек речь экскурсовода слышат только двое (все вокруг шумит). Верю, что Полина решит этот вопрос))). В конце экскурсии Полина подарила много интересных качественных раздаточных материалов - это очень впечатлило! Я путешествую постоянно и пользуюсь услугами гидов, но такой сервис успела впервые!
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Ирина
Огромное спасибо Полине, я прекрасно провела время на Экскурсии, рекомендую
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М
Мария
Очень понравилась экскурсия с Полиной. Это было не скучное заученное повествование, а живой разговор. Полина отвечала на все вопросы, которые мы задавали во время экскурсии, поддерживала шутки, давала свободу, чтобы мы могли сфотографироваться, взять кофе и т. д. Полина — прекрасная, милая, интеллигентная девушка, которая с душой и интересно умеет рассказать о своём городе. Однозначно рекомендую! ❤️
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