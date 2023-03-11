Предлагаю посмотреть на Екатеринбург как на живой организм, который постоянно развивается и никогда не стоит на месте. Я покажу вам артефакты прошлого и помогу прикоснуться к бурлящей современной жизни. Вас ждёт дружеская прогулка, щедро сдобренная интересными фактами и далёкая от сухой академичности.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Следы прошлого

Мы прогуляемся по историческому центру города, где интересные места находятся в шаге друг от друга. Я покажу вам купеческие особняки, нарядный дом Севастьянова, старинную гимназию и Храм на Крови, возведённый на месте гибели царской семьи. Также мы пройдём по пешеходной улице Вайнера и заглянем на «Плотинку» на реке Исеть. Это любимое место встречи екатеринбуржцев.

Современный Екатеринбург

Екатеринбург — город, который никогда не стоит на месте. Я раскрою, чем он живёт сегодня и какие культурные события в нём происходят. Покажу знаменитое креативное пространство Ельцин Центр, башню Исеть в деловом районе Екатеринбург-Сити, Литературный квартал и «линию уличного искусства». Расскажу о достижениях местных активистов, художников и просветителей.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.