Екатеринбург: зарядиться живой энергией города

Исследовать старинные и современные кварталы на нескучной обзорной экскурсии

4.8
4 отзыва
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Ответы на вопросы
Предлагаю посмотреть на Екатеринбург как на живой организм, который постоянно развивается и никогда не стоит на месте. Я покажу вам артефакты прошлого и помогу прикоснуться к бурлящей современной жизни. Вас ждёт дружеская прогулка, щедро сдобренная интересными фактами и далёкая от сухой академичности.
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Следы прошлого

Мы прогуляемся по историческому центру города, где интересные места находятся в шаге друг от друга. Я покажу вам купеческие особняки, нарядный дом Севастьянова, старинную гимназию и Храм на Крови, возведённый на месте гибели царской семьи. Также мы пройдём по пешеходной улице Вайнера и заглянем на «Плотинку» на реке Исеть. Это любимое место встречи екатеринбуржцев.

Современный Екатеринбург

Екатеринбург — город, который никогда не стоит на месте. Я раскрою, чем он живёт сегодня и какие культурные события в нём происходят. Покажу знаменитое креативное пространство Ельцин Центр, башню Исеть в деловом районе Екатеринбург-Сити, Литературный квартал и «линию уличного искусства». Расскажу о достижениях местных активистов, художников и просветителей.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Вайнера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
11 мар 2023
Благодарю Полину за первое знакомство с городом! Экскурсия интересная и проходит в приятной дружеской атмосфере!
Юлия
11 мар 2023
Очень понравилась экскурсия, прям рекомендую! Полина ответила на все вопросы, порекомендовала, что следует посетить в городе, рассказала о планируемых городских мероприятиях.
Я не могла отыскать нужный сувенир, Полина очень внимательно отнеслась к запросу и после экскурсии отправила места, где есть нужная мне вещь - это приятно. Большое спасибо за внимание и интересную экскурсию!
Очень понравилась экскурсия, прям рекомендую! Полина ответила на все вопросы, порекомендовала, что следует посетить в городе,Очень понравилась экскурсия, прям рекомендую! Полина ответила на все вопросы, порекомендовала, что следует посетить в городе,
Нателла
9 мар 2023
Полина - хороший начинающий экскурсовод!) Для такого юного возраста - очень хороший уровень работы!) теперь над чем стоит поработать:
1. над подачей материала - в плане подобрать ещё интересные факты о вашем замечательном городе, более точно назвать года основания чего-либо)
2. учиться держать внимание всей группы, а не 1-2 человек,
3. самое главное - говорить громче - в группе из 5 человек речь экскурсовода слышат только двое (все вокруг шумит). Верю, что Полина решит этот вопрос))).
В конце экскурсии Полина подарила много интересных качественных раздаточных материалов - это очень впечатлило! Я путешествую постоянно и пользуюсь услугами гидов, но такой сервис успела впервые!
Полина - хороший начинающий экскурсовод!) Для такого юного возраста - очень хороший уровень работы!) теперь над чем стоит поработать:
Svetlana
6 мар 2023
Всем, здравствуйте! Посетили Екатеринбург 25 февраля (компания 6 человек) конечно же решили познакомится с городом поближе! Выбор пал на Полину! Прекрасная девушка поведала историю города, проводила по многим достопримечательностям, подарила каждому путеводитель, и рассказала где можно вкусно отведать Уральскую еду!!!
Слова благодарности, Полине!
Всем, здравствуйте! Посетили Екатеринбург 25 февраля (компания 6 человек) конечно же решили познакомится с городом поближе!

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Религиозные
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