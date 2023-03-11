Май и сентябрь идеально подходят для прогулок по Екатеринбургу. В это время город оживает культурными событиями, а экскурсии становятся особенно увлекательными благодаря насыщенной программе.

Экскурсия по Екатеринбургу предлагает уникальную возможность увидеть город как живой организм. Участники посетят исторический центр с купеческими особняками, домом Севастьянова и Храмом на Крови. Прогулка по улице Вайнера и Плотинке на реке Исеть подарит атмосферу любимых мест горожан. Современный Екатеринбург раскроется через посещение Ельцин Центра, башни Исеть и Литературного квартала. Это идеальный способ почувствовать ритм города и его культурную жизнь

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Описание экскурсии

Следы прошлого

Мы прогуляемся по историческому центру города, где интересные места находятся в шаге друг от друга. Я покажу вам купеческие особняки, нарядный дом Севастьянова, старинную гимназию и Храм на Крови, возведённый на месте гибели царской семьи. Также мы пройдём по пешеходной улице Вайнера и заглянем на Плотинку на реке Исеть. Это любимое место встречи екатеринбуржцев.

Современный Екатеринбург

Екатеринбург — город, который никогда не стоит на месте. Я раскрою, чем он живёт сегодня и какие культурные события в нём происходят. Покажу знаменитое креативное пространство Ельцин Центр, башню Исеть в деловом районе Екатеринбург-Сити, Литературный квартал и «линию уличного искусства». Расскажу о достижениях местных активистов, художников и просветителей.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.