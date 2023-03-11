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Екатеринбург: зарядиться живой энергией города

Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, где прошлое встречается с настоящим. Вас ждёт увлекательная прогулка по историческим и современным местам
Экскурсия по Екатеринбургу предлагает уникальную возможность увидеть город как живой организм. Участники посетят исторический центр с купеческими особняками, домом Севастьянова и Храмом на Крови. Прогулка по улице Вайнера и Плотинке на реке Исеть подарит атмосферу любимых мест горожан.

Современный Екатеринбург раскроется через посещение Ельцин Центра, башни Исеть и Литературного квартала. Это идеальный способ почувствовать ритм города и его культурную жизнь
5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторический центр с уникальными зданиями
  • 🏙️ Современные креативные пространства
  • 🎨 Уличное искусство и культура
  • 📚 Литературный квартал
  • 🌉 Прогулка по любимым местам горожан

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май и сентябрь идеально подходят для прогулок по Екатеринбургу. В это время город оживает культурными событиями, а экскурсии становятся особенно увлекательными благодаря насыщенной программе.
Сейчас август — это идеальное время.
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города

Что можно увидеть

  • Купеческие особняки
  • Дом Севастьянова
  • Храм на Крови
  • Улица Вайнера
  • Плотинка
  • Ельцин Центр
  • Башня Исеть
  • Литературный квартал

Описание экскурсии

Следы прошлого

Мы прогуляемся по историческому центру города, где интересные места находятся в шаге друг от друга. Я покажу вам купеческие особняки, нарядный дом Севастьянова, старинную гимназию и Храм на Крови, возведённый на месте гибели царской семьи. Также мы пройдём по пешеходной улице Вайнера и заглянем на Плотинку на реке Исеть. Это любимое место встречи екатеринбуржцев.

Современный Екатеринбург

Екатеринбург — город, который никогда не стоит на месте. Я раскрою, чем он живёт сегодня и какие культурные события в нём происходят. Покажу знаменитое креативное пространство Ельцин Центр, башню Исеть в деловом районе Екатеринбург-Сити, Литературный квартал и «линию уличного искусства». Расскажу о достижениях местных активистов, художников и просветителей.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Дети до 14 лет2500 ₽
Пенсионеры2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Вайнера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 216 туристов
Меня зовут Полина, я лицензированный гид с профильным туристическим образованием. Екатеринбург — это мой родной город. С радостью вас с ним познакомлю! К каждой экскурсии я подхожу не только со знаниями, но и с душой. С нетерпением жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
2
3
2
1
Юлия
Очень понравилась экскурсия, прям рекомендую! Полина ответила на все вопросы, порекомендовала, что следует посетить в городе, рассказала о планируемых городских мероприятиях.
Я не могла отыскать нужный сувенир, Полина очень внимательно отнеслась к запросу и после экскурсии отправила места, где есть нужная мне вещь - это приятно. Большое спасибо за внимание и интересную экскурсию!
Очень понравилась экскурсия, прям рекомендую! Полина ответила на все вопросы, порекомендовала, что следует посетить в городе,
Очень понравилась экскурсия, прям рекомендую! Полина ответила на все вопросы, порекомендовала, что следует посетить в городе,
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Svetlana
Всем, здравствуйте! Посетили Екатеринбург 25 февраля (компания 6 человек) конечно же решили познакомится с городом поближе! Выбор пал на Полину! Прекрасная девушка поведала историю города, проводила по многим достопримечательностям, подарила каждому путеводитель, и рассказала где можно вкусно отведать Уральскую еду!!!
Слова благодарности, Полине!
Всем, здравствуйте! Посетили Екатеринбург 25 февраля (компания 6 человек) конечно же решили познакомится с городом поближе!
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Надежда
Экскурсия проходила 10 августа.
Прекрасная прогулка в компании неверного человека, экскурсовода, человека и девушки Полины. Очень интересно, невероятно доброжелательно, супер познавательно.
Выбирайте Полину! 💓
Экскурсия проходила 10 августа.
Экскурсия проходила 10 августа.
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Нателла
Полина - хороший начинающий экскурсовод!) Для такого юного возраста - очень хороший уровень работы!) теперь над чем стоит поработать:
1. над подачей материала - в плане подобрать ещё интересные факты о
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вашем замечательном городе, более точно назвать года основания чего-либо)
2. учиться держать внимание всей группы, а не 1-2 человек, 3. самое главное - говорить громче - в группе из 5 человек речь экскурсовода слышат только двое (все вокруг шумит). Верю, что Полина решит этот вопрос))).
В конце экскурсии Полина подарила много интересных качественных раздаточных материалов - это очень впечатлило! Я путешествую постоянно и пользуюсь услугами гидов, но такой сервис успела впервые!

Полина - хороший начинающий экскурсовод!) Для такого юного возраста - очень хороший уровень работы!) теперь над чем стоит поработать:
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Ирина
Огромное спасибо Полине, я прекрасно провела время на Экскурсии, рекомендую
Огромное спасибо Полине, я прекрасно провела время на Экскурсии, рекомендую
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М
Очень понравилась экскурсия с Полиной. Это было не скучное заученное повествование, а живой разговор. Полина отвечала на все вопросы, которые мы задавали во время экскурсии, поддерживала шутки, давала свободу, чтобы мы могли сфотографироваться, взять кофе и т. д.
Полина — прекрасная, милая, интеллигентная девушка, которая с душой и интересно умеет рассказать о своём городе. Однозначно рекомендую! ❤️
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