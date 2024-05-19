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думала, что знаю о Екатеринбурге практически все! Татьяна очень позитивный и приятный в общении человек, экскурсия проходит на комфортном автомобиле, идеально подходит для тех, кто уже знаком с основными достопримечательностями, и хотел бы погрузиться в атмосферу города чуточку глубже! Спасибо большое за прекрасно проведенное время и яркие впечатления!