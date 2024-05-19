Необычные дома в Екатеринбурге

Найдено 9 экскурсий в категории «Необычные дома» в Екатеринбурге, цены от 780 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780 за человека
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 4 чел.
Дворы и миры Уралмаша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Дворы и миры Уралмаша
Увидеть изнанку знаменитого района Екатеринбурга
Начало: в районе ул. Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000 за всё до 15 чел.
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Все в соцгороде равны?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Все в соцгороде равны?
О советской элитной застройке Уралмаша и её жителях
Начало: На улице Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
5 000 за всё до 5 чел.
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800 за всё до 5 чел.
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Начало: На Вознесенской горке
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
6 500 за всё до 10 чел.
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000 за всё до 4 чел.
Самое интересное в Екатеринбурге
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
    Огромное спасибо Анатолию за экскурсию. На нее, кроме моей мамы, никто не записался. Но это совсем не помешало ее проведению.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    «Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
    Отличная экскурсия! Очень необычно, атмосферно, и увлекательно! Каждая из заявленных локаций заиграла для меня новыми красками - а я-то самонадеянно
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    думала, что знаю о Екатеринбурге практически все! Татьяна очень позитивный и приятный в общении человек, экскурсия проходит на комфортном автомобиле, идеально подходит для тех, кто уже знаком с основными достопримечательностями, и хотел бы погрузиться в атмосферу города чуточку глубже! Спасибо большое за прекрасно проведенное время и яркие впечатления!

  • М
    Мила
    7 мая 2024
    Дворы и миры Уралмаша
    Благодарим за экскурсию и особенно за приятное отношение Анастасии. Была непогода, но это не помешало нам пройти по всем местам, многое услышать от человека, кто точно разбирается в своем деле и конечно же интересные факты!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Дворы и миры Уралмаша
    спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! Она искренне любит и знает свое дело) Познакомила с архитектурой района, рассказала про быт Уралмашевцев,
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    провела по знаковым местам соц. города. Рекомендую эту экскурсию и этого гида. В свете того, что дома в Екатеринбурге активно сносят, стирая с лица города важную часть истории, обязательно нужно успеть увидеть и услышать про то, что мы еще можем увидеть своими глазами, своими ногами пройти по улицам и дворам соц. города Уралмаша!

  • Д
    Данил
    16 апреля 2024
    Дворы и миры Уралмаша
    2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!
    2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!
  • В
    Владимир
    1 апреля 2024
    Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
    Благодарю Анатолия за интересную экскурсию. Я много нового подчеркнул. Советую.
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2024
    Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
    Интересно и познавательно, я была одна, но это не остановило организаторов, проведена персональная экскурсия по той же цене
  • В
    Виктор
    15 февраля 2023
    Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
    Хороший гид, интересная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
  2. Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
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  4. «Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
  5. Все в соцгороде равны?
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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