1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дворы и миры Уралмаша
Увидеть изнанку знаменитого района Екатеринбурга
Начало: в районе ул. Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все в соцгороде равны?
О советской элитной застройке Уралмаша и её жителях
Начало: На улице Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Начало: На Вознесенской горке
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 мая 2024Огромное спасибо Анатолию за экскурсию. На нее, кроме моей мамы, никто не записался. Но это совсем не помешало ее проведению.
- ЕЕлена9 мая 2024Отличная экскурсия! Очень необычно, атмосферно, и увлекательно! Каждая из заявленных локаций заиграла для меня новыми красками - а я-то самонадеянно
- ММила7 мая 2024Благодарим за экскурсию и особенно за приятное отношение Анастасии. Была непогода, но это не помешало нам пройти по всем местам, многое услышать от человека, кто точно разбирается в своем деле и конечно же интересные факты!
- ЕЕлена6 мая 2024спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! Она искренне любит и знает свое дело) Познакомила с архитектурой района, рассказала про быт Уралмашевцев,
- ДДанил16 апреля 20242,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!
- ВВладимир1 апреля 2024Благодарю Анатолия за интересную экскурсию. Я много нового подчеркнул. Советую.
- ЕЕкатерина17 марта 2024Интересно и познавательно, я была одна, но это не остановило организаторов, проведена персональная экскурсия по той же цене
- ВВиктор15 февраля 2023Хороший гид, интересная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Необычные дома" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 780 до 8 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Необычные дома», 12 ⭐ отзывов, цены от 780₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август