Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Проживание и питание

Мы поселимся в уютных домах у склона Вишневых гор. Каждое утро будем начинать с медитации и зарядке на «стоянке Монаха». Вас ждут вкусные завтраки, обеды, полдники и ужины.

Пешие прогулки

Мы прогуляемся на Старообрядческий «Сунгульский скит», расположенный в 1811 году на полуостров озера Сунгуль. Сходим в горы с экскурсией «Тайны Среднего Урала». И поищем минералы в легкой прогулке к горе «Каравай».

Экскурсии

Мы приготовили для вас авторскую экскурсию «Лодка времени, 1937 год». Изучение влияния радиации на живые организмы в здание «Секретной Лаборатории Б» созданной в 1947 году. Посетим частный музей камней. И заедем в магазин шоколадной фабрики.

Водные прогулки и купания

Вас ждет водная прогулка на катере к заброшенной «Площадка 21» предназначенной для запуска ядерных ракет. Вечернее купание в лечебном озере «Светленькое», которое получило всероссийскую известность благодаря большим запасам бальнеологических ресурсов. А также окунемся в озеро Аракуль.

Важно знать: