Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Проживание и питание
Мы поселимся в уютных домах у склона Вишневых гор. Каждое утро будем начинать с медитации и зарядке на «стоянке Монаха». Вас ждут вкусные завтраки, обеды, полдники и ужины.
Пешие прогулки
Мы прогуляемся на Старообрядческий «Сунгульский скит», расположенный в 1811 году на полуостров озера Сунгуль. Сходим в горы с экскурсией «Тайны Среднего Урала». И поищем минералы в легкой прогулке к горе «Каравай».
Экскурсии
Мы приготовили для вас авторскую экскурсию «Лодка времени, 1937 год». Изучение влияния радиации на живые организмы в здание «Секретной Лаборатории Б» созданной в 1947 году. Посетим частный музей камней. И заедем в магазин шоколадной фабрики.
Водные прогулки и купания
Вас ждет водная прогулка на катере к заброшенной «Площадка 21» предназначенной для запуска ядерных ракет. Вечернее купание в лечебном озере «Светленькое», которое получило всероссийскую известность благодаря большим запасам бальнеологических ресурсов. А также окунемся в озеро Аракуль.
Важно знать:
- Все расходы в рамках тура и обработка от клещей включены в стоимость.
- Позаботьтесь об удобной одежде и купальных принадлежностях.