Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Эко-тур выходного дня "Тайны Вишневых гор"

Проведем выходные в единение с природой

Проведем выходные в единение с природой.

Искупаемся в трех озерах, поднимемся на три горы, посетим два памятника природы Челябинской области, древнее монашеское поселение, частный музей камней и секретную ядерную Лабораторию, исследуем заброшенную Площадку 21.

Насладимся горным воздухом, утренними медитациями и душевными посиделками у костра.
Эко-тур выходного дня "Тайны Вишневых гор"
Эко-тур выходного дня "Тайны Вишневых гор"
Эко-тур выходного дня "Тайны Вишневых гор"
Эко-тур выходного дня "Тайны Вишневых гор"
Эко-тур выходного дня "Тайны Вишневых гор"
Эко-тур выходного дня "Тайны Вишневых гор"
Проживание и питание
Мы поселимся в уютных домах у склона Вишневых гор. Каждое утро будем начинать с медитации и зарядке на «стоянке Монаха». Вас ждут вкусные завтраки, обеды, полдники и ужины.
Пешие прогулки
Мы прогуляемся на Старообрядческий «Сунгульский скит», расположенный в 1811 году на полуостров озера Сунгуль. Сходим в горы с экскурсией «Тайны Среднего Урала». И поищем минералы в легкой прогулке к горе «Каравай».
Экскурсии
Мы приготовили для вас авторскую экскурсию «Лодка времени, 1937 год». Изучение влияния радиации на живые организмы в здание «Секретной Лаборатории Б» созданной в 1947 году. Посетим частный музей камней. И заедем в магазин шоколадной фабрики.
Водные прогулки и купания
Вас ждет водная прогулка на катере к заброшенной «Площадка 21» предназначенной для запуска ядерных ракет. Вечернее купание в лечебном озере «Светленькое», которое получило всероссийскую известность благодаря большим запасам бальнеологических ресурсов. А также окунемся в озеро Аракуль.

Важно знать:

  • Все расходы в рамках тура и обработка от клещей включены в стоимость.
  • Позаботьтесь об удобной одежде и купальных принадлежностях.
🚩 Начало и место завершения: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15
 Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе/микроавтобусе туристического класса
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Медитация и зарядка
  • Питание: 2 обеда, 2 полдника, 2 завтрака, 2 ужина
  • Заброски на катере
  • Проживание в домах у склона Вишневых гор
  • Профессиональная обработка от клеща
 Что не входит
  • Личные расходы туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Аркаим-трэвел
Аркаим-трэвел
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