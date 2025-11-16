Игра-квест для детей по литературному кварталу Екатеринбурга

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Через игровой формат всегда легче запоминать новое или вспоминать изученное.



Я создал этот квест, чтобы увлечь ребят красотой слова уральских поэтов и писателей, а также интересными историями из их жизни и творчества.



Мы прогуляемся по литературному кварталу города, рассмотрим его объекты и выполним увлекательные задания.