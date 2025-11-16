Игра-квест для детей по литературному кварталу Екатеринбурга

Через игровой формат всегда легче запоминать новое или вспоминать изученное.
Я создал этот квест, чтобы увлечь ребят красотой слова уральских поэтов и писателей, а также интересными историями из их жизни и творчества.
Мы прогуляемся по литературному кварталу города, рассмотрим его объекты и выполним увлекательные задания.
Описание квеста
В чём заключается квест:
Всего будет 9 заданий. Каждое из них связано с определённым объектом на территории литквартала — памятником, музеем, информационной тематической стойкой. Будем читать стихи и вспоминать знаменитых классиков: Бажова, Мамина-Сибиряка, Крапивина, Решетникова.
Что ребята увидят на прогулке:
- памятник Пушкину
- дом–музей Решетникова
- беседку Мамина–Сибиряка
- стихотворные аллеи и арт–объекты со строчками из произведений писателей и поэтов
Организационные детали
- Квест рассчитан на детей 10–13 лет
- Могу провести игру для школьных групп до 25 чел. Подробности обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Пролетарская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 28 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 466 туристов
Дипломированный специалист в области туризма с действующей лицензий на право проведения экскурсий на территории Свердловской области. Разносторонне образован — экономическое, филологическое и музыкальное образование. Очень люблю Екатеринбург и Урал.Задать вопрос
Входит в следующие категории Екатеринбурга
