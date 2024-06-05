Активности – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 29 экскурсий в категории «Активности» в Екатеринбурге, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Азов-гору круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
Треккинг к скалам Чертова городища
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Загадки природы «Оленьих ручьев»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
17 отзывов
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Мастер-класс по обработке уральских самоцветов в Екатеринбурге
Познакомьтесь с историей уральских самоцветов и создайте своё камнерезное изделие под руководством мастера. Увлекательная экскурсия и мастер-класс ждут вас
Начало: В Историческом сквере
19 июня в 09:00
20 июня в 15:00
от 4 600 за всё до 10 чел.
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
28 июня в 09:00
1 июля в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
Открыть секреты Екатеринбурга, следуя за картой по важнейшим местам города
Начало: На Октябрьской площади
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
6 670 за всё до 6 чел.
Екатеринбург - столица уральского камня
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Екатеринбург - столица уральского камня
Раскрыть «каменную» историю города и увидеть связанные с ней старинные здания
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
9 июля в 09:00
25 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
17 июня в 16:30
18 июня в 16:30
от 7 600 за всё до 10 чел.
Модный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: на Плотинке
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300 за всё до 4 чел.
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.
На гору Шунут - на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 5 чел.
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
Познакомиться с историческими кварталами, купеческими усадьбами и современной архитектурой
Начало: В районе Исторического сквера
19 июня в 10:00
27 июня в 12:00
от 7 500 за всё до 10 чел.
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе
Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
2 800 за человека
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Написать картину маслом под руководством опытного художника
Начало: в центре города на улице Луначарского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
13 июня в 18:00
2 500 за человека
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900 за человека
Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса
Отправиться из Екатеринбурга к лазурным водам и местному Стоунхенджу из 14 глыб-исполинов
Начало: В районе цирка
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге
Индивидуальная
1 час
Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге
Создать свечу из натурального воска в романтической обстановке
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 3 100 за всё до 8 чел.
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Мини-группа
2 часа
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе)
Начало: у Театра оперы и балета
2 300 за человека
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: в центре города
28 июня в 09:00
5 июля в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Мини-группа
4 часа
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: у метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
12 июня в 15:00
14 июня в 11:00
1 800 за человека
Слепить и полюбить: мастер-класс по керамике
Индивидуальная
2.5 часа
Слепить и полюбить: мастер-класс по керамике
Погрузиться в атмосферу творчества и своими руками создать оригинальное изделие
Начало: На ул. Тургенева
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём
Начало: По договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Рыбалка на крупного карася
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
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    Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы. Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото

    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Восхождение на Азов-гору круглый год
    Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
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    цветах, растениях и скалах. Учитывал наши пожелания, давал отдохнуть и пофоткать виды и растения. Мы получили огромное удовольствие от поездки, узнали много интесного и пообщались с замечательным человеком.

  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у порога Ревун. Сама экскурсия
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    была просто супер, все соответствует описанию. Юрий тоже отличный экскурсовод: интересно и подробно все рассказал, подстроился под наш ритм, график и юмор. Очень комфортный и приятный экскурсовод. Точно поедем с ним куда-то еще!

    Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Чудесная поездка. Прекрасный гид (он же водитель) Юрий! Офигенные виды самого "Марса"! Ревун, скалы, придорожное кафе с ооочень недорогой едой "как дома" - все сложилось! Очень довольны и всем рекомендуем к обязательному посещению! Юрию отдельное спасибо!!!
  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели! Юрий превосходный
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    рассказчик,влюблённый в свой край! Настоящий гид и экскурсовод! Он показал нам места,где время само останавливается,где можно дышать полной грудью! Очень восхитили и впечатлили все те места,которые есть в описание. Нельзя найти слова,которые могли бы дать точное описание- лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать! Теперь на вопрос:" Есть ли жизнь на Марсе?"Я отвечу, что однозначно есть!))) P.S. Юрий ещё очень хороший фотограф;) Смог выбрать правильные ракурсы и фотографии получились волшебные,пусть и сделаны просто на телефон;)))

    Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели!
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Экскурсия очень понравилась, масса впечатлений. Всё просто замечательно. Красивые места и работа гида очень порадовала.
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Для тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- это Аракульские шиханы, Уральский Марс,
    читать дальше

    Смолинские пещеры и порог Ревун на реке Исеть. С гидом Ольгой узнала много интересных фактов о достопримечательностях и природных чудес Свердловской области, полазили в пещерах. Нам очень повезло с погодой, поэтому еще понаблюдали за тренировками каякеров и сплавщиков на реке Исеть. Выдали карту туриста, теперь и я собираю наклейки))) давно была подписана на группу "Доски и лыжи" и вот наконец-то познакомилась с ребятами. Вы молодцы! Обязательно вернусь в Екатеринбург за новыми впечатлениями!

    Для тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- этоДля тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- это
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Всем рекомендую посетить это чудесное место. Аракульские Шиханы не могут оставить равнодушными. Повезло с гидом и погодой)
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  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Мы просто в восторге.
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
    прекрасный вариант для семьи! ребенок 9ти лет гулял вокруг, пока мы со Светланой ходили по Плотинке и погружались в историю.
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    несмотря на майский снег, мы отлично провели время и на улице, благодаря хорошему настроению экскурсовода и классному близкому к жизни контенту. музей камерный, есть что потрогать, мастер-класс простенький, самое то для знакомства. зы: в этот центр камнерезного искусства ходят заниматься детки, и нам помогал преподаватель детский, еоказал детские работы и рассказал немного про обучение, было ооооочень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Восхождение на Азов-гору круглый год
  2. Треккинг к скалам Чертова городища
  3. Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
  4. Загадки природы «Оленьих ручьев»
  5. Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Активности" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 1 800 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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