🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 17 отзывов Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд Начало: У вашего отеля 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 50 отзывов Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала Начало: В поселке Исеть 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи» Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7.5 часов 17 отзывов Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами Начало: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Мастер-класс по обработке уральских самоцветов в Екатеринбурге Познакомьтесь с историей уральских самоцветов и создайте своё камнерезное изделие под руководством мастера. Увлекательная экскурсия и мастер-класс ждут вас Начало: В Историческом сквере от 4 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 19 отзывов Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас Начало: Возле Цирка 12 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия Открыть секреты Екатеринбурга, следуя за картой по важнейшим местам города Начало: На Октябрьской площади 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Екатеринбург - столица уральского камня Раскрыть «каменную» историю города и увидеть связанные с ней старинные здания 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу Начало: На улице Горького от 7 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Модный Екатеринбург Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами Начало: на Плотинке 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Из Екатеринбурга - к горе Сугомак Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей Начало: Недалеко от станции метро Геологическая 11 300 ₽ за всё до 4 чел.

🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Сап-прогулка в центре Екатеринбурга Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса Начало: На набережной у городского пруда 7 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов Начало: В центре города 13 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов На гору Шунут - на внедорожнике Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику от 25 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню Познакомиться с историческими кварталами, купеческими усадьбами и современной архитектурой Начало: В районе Исторического сквера от 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 2 часа Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга) 2 800 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 3 часа Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие Начало: На Верх-Исетском пляже 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 2.5 часа Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа) Написать картину маслом под руководством опытного художника Начало: в центре города на улице Луначарского Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00 2 500 ₽ за человека

Мини-группа 1 час Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе) Начало: В центре города на улице Луначарского Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00 1 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса Отправиться из Екатеринбурга к лазурным водам и местному Стоунхенджу из 14 глыб-исполинов Начало: В районе цирка 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1 час Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге Создать свечу из натурального воска в романтической обстановке Начало: На улице Луначарского от 3 100 ₽ за всё до 8 чел.

Мини-группа 2 часа Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе) Начало: у Театра оперы и балета 2 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии Начало: в центре города 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 4 часа Мастер-класс по созданию посоха дождя Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе) Начало: у метро «Чкаловская» Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00 1 800 ₽ за человека

Индивидуальная 2.5 часа Слепить и полюбить: мастер-класс по керамике Погрузиться в атмосферу творчества и своими руками создать оригинальное изделие Начало: На ул. Тургенева 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём Начало: По договорённости 16 000 ₽ за всё до 4 чел.