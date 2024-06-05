1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по обработке уральских самоцветов в Екатеринбурге
Познакомьтесь с историей уральских самоцветов и создайте своё камнерезное изделие под руководством мастера. Увлекательная экскурсия и мастер-класс ждут вас
Начало: В Историческом сквере
19 июня в 09:00
20 июня в 15:00
от 4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
28 июня в 09:00
1 июля в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
В поисках исчезнувшей крепости: семейная квест-экскурсия
Открыть секреты Екатеринбурга, следуя за картой по важнейшим местам города
Начало: На Октябрьской площади
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Екатеринбург - столица уральского камня
Раскрыть «каменную» историю города и увидеть связанные с ней старинные здания
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
9 июля в 09:00
25 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
17 июня в 16:30
18 июня в 16:30
от 7 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: на Плотинке
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На гору Шунут - на внедорожнике
Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
Познакомиться с историческими кварталами, купеческими усадьбами и современной архитектурой
Начало: В районе Исторического сквера
19 июня в 10:00
27 июня в 12:00
от 7 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе
Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
2 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Написать картину маслом под руководством опытного художника
Начало: в центре города на улице Луначарского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
13 июня в 18:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса
Отправиться из Екатеринбурга к лазурным водам и местному Стоунхенджу из 14 глыб-исполинов
Начало: В районе цирка
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге
Создать свечу из натурального воска в романтической обстановке
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 3 100₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге
Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе)
Начало: у Театра оперы и балета
2 300₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: в центре города
28 июня в 09:00
5 июля в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Мастер-класс по созданию посоха дождя
Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе)
Начало: у метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
12 июня в 15:00
14 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Слепить и полюбить: мастер-класс по керамике
Погрузиться в атмосферу творчества и своими руками создать оригинальное изделие
Начало: На ул. Тургенева
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём
Начало: По договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
- ДДмитрий3 июня 2024Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
- ККристина29 мая 2024Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у порога Ревун. Сама экскурсия
- ЕЕлена29 мая 2024Чудесная поездка. Прекрасный гид (он же водитель) Юрий! Офигенные виды самого "Марса"! Ревун, скалы, придорожное кафе с ооочень недорогой едой "как дома" - все сложилось! Очень довольны и всем рекомендуем к обязательному посещению! Юрию отдельное спасибо!!!
- ЛЛюдмила28 мая 2024Благодаря Трипстеру узнали,что на Урале есть свой "Марс". Выбрали это путешествие (иначе и не назовешь) и нисколько не пожалели! Юрий превосходный
- ДДарья27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, масса впечатлений. Всё просто замечательно. Красивые места и работа гида очень порадовала.
- ООксана26 мая 2024Для тех, кто начинает свое знакомство с природой Екатеринбурга, обязательно нужно посетить визитные карточки города- это Аракульские шиханы, Уральский Марс,
- ООксана26 мая 2024Всем рекомендую посетить это чудесное место. Аракульские Шиханы не могут оставить равнодушными. Повезло с гидом и погодой)
- ССветлана23 мая 2024Мы просто в восторге.
- ЕЕкатерина11 мая 2024прекрасный вариант для семьи! ребенок 9ти лет гулял вокруг, пока мы со Светланой ходили по Плотинке и погружались в историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Активности»
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