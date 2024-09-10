Квесты для взрослых – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для взрослых» в Екатеринбурге, цены от 799 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
На машине
1 отзыв
7 часов
Квест
до 4 чел.
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
Отправиться в путешествие по страницам истории города-миллионника с ярким характером
Начало: У Исторического сквера
17 окт в 11:30
21 окт в 11:30
10 500 за всё до 4 чел.
Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
Узнать, где скрывается Хозяйка Медной горы на улицах Екатеринбурга
Начало: У Плотинки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
799 за всё до 6 чел.
Мобильный квест в Екатеринбурге «Портал в шестое чувство»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Екатеринбурге «Портал в шестое чувство»
Открыть стрит-арт города в поисках давно забытого ощущения, от которого зависит гармония на Земле
Начало: В саду Центра современного искусства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    10 сентября 2024
    «Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
    Прекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетание пеших и автомобильных прогулок.
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    Вы посещаете максимальное количество достопримечательностей, сопровождается это все историческими фактами, интересными рассказами и легендами. И самый неожиданный и приятный сюрприз Вас ждет в конце! После этой экскурсии вы сами сможете проводить экскурсии по Екатеринбургу. Наталья прекрасный рассказчик, легкий в общении человек, готовый уделить Вам все свое время и даже больше!

    Прекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетаниеПрекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетание

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Квесты для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
  2. Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
  3. Мобильный квест в Екатеринбурге «Портал в шестое чувство»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в октябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Квесты для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 799 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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