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Вы посещаете максимальное количество достопримечательностей, сопровождается это все историческими фактами, интересными рассказами и легендами. И самый неожиданный и приятный сюрприз Вас ждет в конце! После этой экскурсии вы сами сможете проводить экскурсии по Екатеринбургу. Наталья прекрасный рассказчик, легкий в общении человек, готовый уделить Вам все свое время и даже больше!