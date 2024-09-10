7 часов
Квест
до 4 чел.
«Станционный смотритель»: автоквест по знаковым местам Екатеринбурга
Отправиться в путешествие по страницам истории города-миллионника с ярким характером
Начало: У Исторического сквера
17 окт в 11:30
21 окт в 11:30
10 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
Узнать, где скрывается Хозяйка Медной горы на улицах Екатеринбурга
Начало: У Плотинки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
799₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Екатеринбурге «Портал в шестое чувство»
Открыть стрит-арт города в поисках давно забытого ощущения, от которого зависит гармония на Земле
Начало: В саду Центра современного искусства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся10 сентября 2024Прекрасная познавательная и обширная экскурсия! Формат квеста с мини заданиями на «свитках». Все построено динамично, сочетание пеших и автомобильных прогулок.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Квесты для взрослых»
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