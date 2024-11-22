Найдено 3 экскурсии в категории « Квесты для детей » в Екатеринбурге, цены от 799 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Квест до 10 чел. Екатеринбург в загадках: экскурсия-квест для детей и взрослых Изучить знаковые достопримечательности и окунуться в прошлое города в игровом формате Начало: На проспекте Ленина 5 000 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Квест до 6 чел. Мобильный квест в Екатеринбурге «Портал в шестое чувство» Открыть стрит-арт города в поисках давно забытого ощущения, от которого зависит гармония на Земле Начало: В саду Центра современного искусства 1 000 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Квест до 6 чел. Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки» Узнать, где скрывается Хозяйка Медной горы на улицах Екатеринбурга Начало: У Плотинки 799 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Екатеринбурга

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Квесты для детей»

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