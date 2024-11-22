Квесты для детей – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для детей» в Екатеринбурге, цены от 799 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Екатеринбург в загадках: экскурсия-квест для детей и взрослых
Пешая
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Екатеринбург в загадках: экскурсия-квест для детей и взрослых
Изучить знаковые достопримечательности и окунуться в прошлое города в игровом формате
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 10 чел.
Мобильный квест в Екатеринбурге «Портал в шестое чувство»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Екатеринбурге «Портал в шестое чувство»
Открыть стрит-арт города в поисках давно забытого ощущения, от которого зависит гармония на Земле
Начало: В саду Центра современного искусства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 000 за всё до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
Узнать, где скрывается Хозяйка Медной горы на улицах Екатеринбурга
Начало: У Плотинки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
799 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Квесты для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Екатеринбург в загадках: экскурсия-квест для детей и взрослых
  2. Мобильный квест в Екатеринбурге «Портал в шестое чувство»
  3. Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Ельцин Центр
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в ноябре 2024
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