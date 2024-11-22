2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Екатеринбург в загадках: экскурсия-квест для детей и взрослых
Изучить знаковые достопримечательности и окунуться в прошлое города в игровом формате
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Екатеринбурге «Портал в шестое чувство»
Открыть стрит-арт города в поисках давно забытого ощущения, от которого зависит гармония на Земле
Начало: В саду Центра современного искусства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках малахитовой шкатулки»
Узнать, где скрывается Хозяйка Медной горы на улицах Екатеринбурга
Начало: У Плотинки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
799₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Квесты для детей»
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