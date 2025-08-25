Квест
до 6 чел.
В поисках исчезнувшей крепости
Узнайте историю Екатеринбурга через квест-экскурсию. Погрузитесь в загадки города, разгадывая тайны исчезнувшей крепости и наслаждаясь семейным отдыхом
Начало: На Октябрьской площади
25 авг в 09:30
26 авг в 09:30
7600 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 4 чел.
«Станционный смотритель»: автоквест
Откройте Екатеринбург с неожиданного ракурса! Автоквест объединяет историю и современность, раскрывая секреты города через знаковые места
Начало: У Исторического сквера
Завтра в 12:30
16 авг в 12:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Екатеринбург в загадках: экскурсия-квест
Обзорная экскурсия-квест в Екатеринбурге предлагает уникальное путешествие по историческим местам с элементами игры и загадок для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
12 авг в 15:00
13 авг в 11:00
7800 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках тиары Романовых»
Погрузитесь в захватывающий мир детективных расследований, разгадывая тайну исчезновения тиары княгини Марии Фёдоровны в Екатеринбурге
Начало: На ул. Воеводина
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Развлечения», 19 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь