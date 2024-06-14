Вы начнёте путешествие в сердце Екатеринбурга, с которого началось строительство города-завода. Увидите родонит и место, где заложена капсула времени.
Мы расскажем, как плотина передавала энергию железоделательному заводу, монетному двору и гранильной фабрике.
А после прогулки вы отправитесь в музей, где узнаете о промышленной мощи Урала и богатстве уральских гор.
Мы расскажем, как плотина передавала энергию железоделательному заводу, монетному двору и гранильной фабрике.
А после прогулки вы отправитесь в музей, где узнаете о промышленной мощи Урала и богатстве уральских гор.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Исторический сквер
Вы увидите сердце города — родонит, установленный на плотине городского пруда. Побываете в месте, где заложена капсула времени. Мы покажем коллекцию уральских минералов на Геологической аллее и выставку оборудования железоделательных заводов.
Геологический музей
Это один из самых старинных и самых больших музеев на Урале. Вы рассмотрите образцы различных минералов, самородного золота, платины и метеоритов.
Организационные детали
- Входные билеты в музей включены в стоимость
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в пятницу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 200 ₽
|Дети до 18 лет
|1 100 ₽
|Пенсионеры
|1 100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Екатеринбурге
Здравствуйте! Я представляю туристическое агентство в Екатеринбурге. Мы успешно работаем с 2006 года. Благодаря богатому опыту и любви к делу создаём качественные и интересные экскурсии. Наши гости путешествуют с нами снова и снова.Задать вопрос
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