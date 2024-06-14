Вы начнёте путешествие в сердце Екатеринбурга, с которого началось строительство города-завода. Увидите родонит и место, где заложена капсула времени. Мы расскажем, как плотина передавала энергию железоделательному заводу, монетному двору и гранильной фабрике. А после прогулки вы отправитесь в музей, где узнаете о промышленной мощи Урала и богатстве уральских гор.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исторический сквер

Вы увидите сердце города — родонит, установленный на плотине городского пруда. Побываете в месте, где заложена капсула времени. Мы покажем коллекцию уральских минералов на Геологической аллее и выставку оборудования железоделательных заводов.

Геологический музей

Это один из самых старинных и самых больших музеев на Урале. Вы рассмотрите образцы различных минералов, самородного золота, платины и метеоритов.

Организационные детали