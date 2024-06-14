Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)

Прикоснуться к хроникам города на прогулке и рассмотреть минералы и метеориты в музее
Вы начнёте путешествие в сердце Екатеринбурга, с которого началось строительство города-завода. Увидите родонит и место, где заложена капсула времени.

Мы расскажем, как плотина передавала энергию железоделательному заводу, монетному двору и гранильной фабрике.

А после прогулки вы отправитесь в музей, где узнаете о промышленной мощи Урала и богатстве уральских гор.
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исторический сквер

Вы увидите сердце города — родонит, установленный на плотине городского пруда. Побываете в месте, где заложена капсула времени. Мы покажем коллекцию уральских минералов на Геологической аллее и выставку оборудования железоделательных заводов.

Геологический музей

Это один из самых старинных и самых больших музеев на Урале. Вы рассмотрите образцы различных минералов, самородного золота, платины и метеоритов.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей включены в стоимость
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в пятницу в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 200 ₽
Дети до 18 лет1 100 ₽
Пенсионеры1 100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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