Исторический сквер – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Исторический сквер» в Екатеринбурге, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
На автобусе
На микроавтобусе
1 отзыв
4 часа
Групповая
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Познакомьтесь с колоритным Екатеринбургом, узнайте о его основании, роли Петра I и посетите обелиск на границе Европы и Азии. Оцените главные места города
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
1 500 за человека
Портрет Екатеринбурга в истории страны
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Портрет Екатеринбурга в истории страны
Изучить город и оценить его уникальность на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В историческом центре на Плотинке
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
Прикоснуться к хроникам города на прогулке и рассмотреть минералы и метеориты в музее
Начало: На улице Горького
Расписание: в пятницу в 14:00
9 авг в 14:00
16 авг в 14:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Исторический сквер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
  2. Портрет Екатеринбурга в истории страны
  3. Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Дом Севастьянова
  3. Храм на Крови
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Плотинка
  10. Дом Ипатьева
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Исторический сквер" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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