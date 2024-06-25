4 часа
Групповая
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Познакомьтесь с колоритным Екатеринбургом, узнайте о его основании, роли Петра I и посетите обелиск на границе Европы и Азии. Оцените главные места города
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
1 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Портрет Екатеринбурга в истории страны
Изучить город и оценить его уникальность на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В историческом центре на Плотинке
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Исторический сквер и Уральский геологический музей (в группе)
Прикоснуться к хроникам города на прогулке и рассмотреть минералы и метеориты в музее
Начало: На улице Горького
Расписание: в пятницу в 14:00
9 авг в 14:00
16 авг в 14:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 июня 2024Экскурсия очень понравилась, позволила окунуться в жизнь города от момента создания до наших дней.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Исторический сквер»
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