Познакомимся с замечательной историей освоения Урала и Сибири.
Погостим в славном городе Верхотурье, увидим древние монастыри, познакомимся с жизнью и подвигами верхотурских святых.
Описание экскурсии
Вас ждет удивительное путешествие по старому Верхотурскому тракту. За время экскурсии вы:
- Посетите древний верхотурский кремль эпохи Петра Первого, памятник ЮНЕСКО, Государственный верхотурский музей-заповедник, познакомитесь с историей освоения Урала и Сибири после похода Ермака, бытом и культурой коренных народов Сибири;
- Побываете в Меркушино — красивом тихом селе в окрестностях Верхотурья — месте подвигов святого Симеона Верхотурского;
- Побываете у огромного камня на величественном берегу р. Тура, где ловил рыбу и молился святой;
- Увидите святыни — мужской Свято-Николаевский монастырь и женский Покровский монастырь;
- Заглянете в Центр народного творчества, где сможете приобрести сувенир ручной работы или настольную игру по теме экскурсии;
- На обратном пути окажетесь у чудотворного источника, где наберете с собой целебной воды.
По субботам в 07.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний верхотурский кремль эпохи Петра Первого
- Памятник ЮНЕСКО
- Государственный верхотурский музей-заповедник
- Меркушино - тихое село в окрестностях Верхотурья
- Камень на величественном берегу р. Тура, где ловил рыбу и молился святой
- Мужской Свято-Николаевский монастырь
- Женский Покровский монастырь
- Центр народного творчества
- Чудотворный источник
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Г. Екатеринбург, театр Эстрады, ул. 8 марта, 15
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 07.00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лидия
26 авг 2025
