Верхотурье - духовная столица Урала, богатая культурными памятниками.
Участники экскурсии посетят Свято-Николаевский монастырь, храм Иоанна Предтечи и уникальный Верхотурский кремль. Путешествие на комфортабельной «Ласточке» обеспечит удобство и комфорт. Особое удовольствие доставит возможность покормить альпак в монастыре. Экскурсия включает в себя комплексный обед и интерактивную программу с чаепитием
6 причин купить эту экскурсию
- 🚆 Комфортное путешествие на «Ласточке»
- 🏰 Посещение уникального Верхотурского кремля
- ⛪ Духовные святыни и монастыри
- 🍽️ Вкусный обед в кафе
- 🦙 Встреча с альпаками в монастыре
- 🎨 Интерактивная программа с чаепитием
Что можно увидеть
- Свято-Николаевский монастырь
- Крестовоздвиженский собор
- Свято-Покровский женский монастырь
- Верхотурский кремль
- Свято-Троицкий собор
- Верхотурский дом народных промыслов
Описание экскурсии
06:10 — посадка в электропоезд «Ласточка» на вокзале Екатеринбурга
06:35 — выезд в Верхотурье
11:28 — прибытие на ж/д станцию п. Привокзальный, трансфер на автобусе в Верхотурье
Программа в Верхотурье:
- посещение Свято-Николаевского монастыря и Крестовоздвиженского собора, в котором пребывает святыня метрополии — мощи святого Симеона Верхотурского
- обед в кафе и пешая обзорная экскурсия по Верхотурью
- посещение Свято-Покровского женского монастыря. В нём хранится икона Богоматери «Умиление». Монахини монастыря занимаются разведением альпак. Животных можно покормить
- экскурсия по Верхотурскому кремлю и Свято-Троицкому собору, посещение экспозиций «Бабиновская дорога» и «Верхотурский тюремный острог»
- посещение верхотурского дома народных промыслов и ремесёл, интерактивная программа, чаепитие с иван-чаем, вареньем из шишек и пирогом
- трансфер из Верхотурья в п. Привокзальный
17:32 — отправление в Екатеринбург
22:08 — прибытие на ж/д вокзал Екатеринбурга
Организационные детали
Для оформления ж/д билетов просим написать в сообщении полные ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта.
В стоимость экскурсии включены:
- проезд в обе стороны на скоростном электропоезде «Ласточка»
- трансфер из Привокзального до Верхотурья и обратно
- индивидуальная аудиогид-система: приёмник + наушник (рекомендуем использовать собственные проводные наушники)
- комплексный обед
- входные билеты на экспозиции
- интерактивная программа и чаепитие с дегустацией
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 242 туристов
Большой опыт на рынке внутреннего туризма (с 2005 года) позволяет сформировать для вас интересные и комфортные туристические маршруты по Екатеринбургу и Уралу. Мы стремимся затронуть не только экскурсионные объекты, но и памятники природы, а наши профессиональные гиды умело подчеркнут изюминку вашего путешествия, погружая вас в тему и подогревая интерес с самого начала.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 5 отзывах
Овчинникова
12 окт 2025
Здравствуйте! Я очень довольна Мариной и организаторам. Не довольна я электричкой. Сиденья не удобные. Скатываешься с сидений
Н
Наталия
9 сен 2025
Не хватило времени, чтоб осмотреть подробнее достопримечательности, очень плотный график. Все остальное по организации мероприятия, экскурсоводу- отлично
Наталья
7 сен 2025
Наверное это не зависит от организатоов. Очень печально, что такие историчнские места находятмя в таком плачевном состоянии. А организаторы молодцы, Что могли то сделали.
М
Марина
13 июл 2025
я очень разочаровалась в количестве, ведь была заявлена группа 10 человек, а по факту было 32 человека. к гиду и программе нет вопросов, вопросы к вам и что вы обманываете, что вы обещаете маленькие группы, а по факту группа больше чем в 3 раза
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день!
Каждому участнику экскурсии выдаются аудиогиды, что позволяет, без потери качества, набирать группу более 10 человек. Мы благодарим Вас за проявленный интерес к истории Верхотурья. Рады, что экскурсовод и программа Вас не разочаровала.
И
Инесса
20 июн 2025
Благодарю замечательного экскурсовода Марину за легкую и интересную подачу материала. за умение держать внимание на протяжении донесения до аудитории большого массива информации!!! Все понравилось, советую!!!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
