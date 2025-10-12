Овчинникова Здравствуйте! Я очень довольна Мариной и организаторам. Не довольна я электричкой. Сиденья не удобные. Скатываешься с сидений

Н Наталия Не хватило времени, чтоб осмотреть подробнее достопримечательности, очень плотный график. Все остальное по организации мероприятия, экскурсоводу- отлично

Наталья Наверное это не зависит от организатоов. Очень печально, что такие историчнские места находятмя в таком плачевном состоянии. А организаторы молодцы, Что могли то сделали.

М Марина я очень разочаровалась в количестве, ведь была заявлена группа 10 человек, а по факту было 32 человека. к гиду и программе нет вопросов, вопросы к вам и что вы обманываете, что вы обещаете маленькие группы, а по факту группа больше чем в 3 раза Екатерина Ответ организатора: Добрый день!



Каждому участнику экскурсии выдаются аудиогиды, что позволяет, без потери качества, набирать группу более 10 человек. Мы благодарим Вас за проявленный интерес к истории Верхотурья. Рады, что экскурсовод и программа Вас не разочаровала.