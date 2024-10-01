Экскурсии от Ж/Д вокзала Екатеринбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Екатеринбурге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Пешая
45 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Треккинг по таежным тропам и природным объектам самой красивой уральской реки
Начало: Возле ж/д вокзала Екатеринбурга
8 окт в 08:00
15 окт в 08:00
5 600 за всё до 10 чел.
Мегалит-парк «Аркаим»: место проявления лучшей жизни
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мегалит-парк «Аркаим»: место проявления лучшей жизни
Узнать про древние городища под Екатеринбургом и поменять своё мировоззрение
Начало: У ж/д вокзала Екатеринбурга
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30
8 окт в 10:30
10 окт в 10:30
4 900 за человека
Чудесная Северка: из Екатеринбурга - на Соколиный камень
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Чудесная Северка: из Екатеринбурга - на Соколиный камень
Открыть для себя затерянный уголок Урала и увидеть памятники природы и археологии
Начало: На ж/д вокзале Екатеринбурга
7 окт в 09:00
8 окт в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    1 октября 2024
    Река Чусовая: место, где живет душа Урала
    Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно было добраться на общественном
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    транспорте без проблем. Дорога на электричке долгая, но прямая. Игорь - замечательный человек, составил нам приятную и комфортную компанию. Как гид учитывая наши пожелания по маршруту и по времени возвращения. Старался показать нам все интересные места. Давал время сделать фото, отдохнуть, где надо. По дороге сделал несколько душевных фото нас со стороны. Маршрут интересный, мы увидели различные скалы, гроты, прошли два моста, в том числе подвесной, реку, конечно. На мост было страшно наступать, но по пути все справились. В жилых посёлках встречались местные достопримечательные места. Даже завели себе собаку на время привала. Ещё раз спасибо Игорь за интересные и памятный день

    Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2024
    Река Чусовая: место, где живет душа Урала
    Очень интересная экскурсия. Давно хотела увидеть реку Чусовую с ее скалистыми берегами. Экскурсовод Елена очень много и интересно рассказывала о природе Урала, развитии промышленности, населении, археологических находках. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «От ж/д вокзала»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Чудесная Северка: из Екатеринбурга - на Соколиный камень
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в октябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии в Екатеринбурге с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Екатеринбурга, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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