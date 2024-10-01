7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Треккинг по таежным тропам и природным объектам самой красивой уральской реки
Начало: Возле ж/д вокзала Екатеринбурга
8 окт в 08:00
15 окт в 08:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мегалит-парк «Аркаим»: место проявления лучшей жизни
Узнать про древние городища под Екатеринбургом и поменять своё мировоззрение
Начало: У ж/д вокзала Екатеринбурга
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30
8 окт в 10:30
10 окт в 10:30
4 900₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Чудесная Северка: из Екатеринбурга - на Соколиный камень
Открыть для себя затерянный уголок Урала и увидеть памятники природы и археологии
Начало: На ж/д вокзале Екатеринбурга
7 окт в 09:00
8 окт в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина1 октября 2024Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно было добраться на общественном
- ННаталья24 сентября 2024Очень интересная экскурсия. Давно хотела увидеть реку Чусовую с ее скалистыми берегами. Экскурсовод Елена очень много и интересно рассказывала о природе Урала, развитии промышленности, населении, археологических находках. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в октябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии в Екатеринбурге с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Екатеринбурга, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь