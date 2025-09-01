Мои заказы

Экскурсии в Белогорский монастырь из Перми

Найдено 4 экскурсии в категории «Белогорский монастырь» в Екатеринбурге, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Уральская кругосветка
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Уральская кругосветка
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу и окрестностям подарит уникальные впечатления. Узнайте о судьбе царской семьи и промышленниках Урала
Начало: В центре города
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
12 900 ₽ за всё до 2 чел.
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
На машине
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
16 окт в 08:00
17 окт в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Зауралье: старинные храмы и чудотворная икона Параскевы Пятницы
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Зауралье
Погрузитесь в атмосферу старинных сел Зауралья, посетите храмы и узнайте их истории. Уникальная возможность увидеть чудотворную икону Параскевы Пятницы
1 сен в 12:30
2 сен в 08:00
33 500 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в старинный город Верхотурье - из Екатеринбурга
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в старинный город Верхотурье - из Екатеринбурга
Познакомиться с бывшей столицей Урала и её ролью в истории России
1 сен в 08:00
4 сен в 08:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.

