Индивидуальная
до 2 чел.
Уральская кругосветка
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу и окрестностям подарит уникальные впечатления. Узнайте о судьбе царской семьи и промышленниках Урала
Начало: В центре города
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
12 900 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
16 окт в 08:00
17 окт в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Зауралье
Погрузитесь в атмосферу старинных сел Зауралья, посетите храмы и узнайте их истории. Уникальная возможность увидеть чудотворную икону Параскевы Пятницы
1 сен в 12:30
2 сен в 08:00
33 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в старинный город Верхотурье - из Екатеринбурга
Познакомиться с бывшей столицей Урала и её ролью в истории России
1 сен в 08:00
4 сен в 08:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Белогорский монастырь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Белогорский монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 7000 до 33 500. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Белогорский монастырь», 30 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь