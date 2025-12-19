Картхолдер своими руками: мастер-класс по кожевенному делу в Екатеринбурге

На мастер-классе вы познакомитесь с основами работы с кожей, освоите профессиональные инструменты кожевника, узнаете о материалах и фурнитуре и научитесь шить шорным швом — прочным и красивым. После встречи сразу заберёте с собой уникальный подарок.
Описание мастер-класса
Как проходит мастер-класс:
- Вы выбираете цвет кожи из доступных в мастерской.
- Под руководством мастера кроите, обрабатываете и собираете картхолдер.
- Уходите с готовым изделием и новыми навыками.
Кому подойдёт мастер-класс:
- новичкам — никакого опыта работы с кожей не требуется.
- тем, кто любит handmade и хочет попробовать новое хобби.
- тем, кто ценит качественные вещи ручной работы.
Организационные детали
- Самостоятельно можно посетить мастер-класс с 14 лет.
- Детей младше должны сопровождать родители.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Большакова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Екатеринбурге
Более десяти лет я посвятил работе с кожей— благородным и живым материалом. Моя основная деятельность — создание авторских кожаных изделий на заказ. Каждая вещь делается вручную с вниманием к деталям,
