Мои заказы

Картхолдер своими руками: мастер-класс по кожевенному делу в Екатеринбурге

Сделать стильный аксессуар из натуральной кожи
На мастер-классе вы познакомитесь с основами работы с кожей, освоите профессиональные инструменты кожевника, узнаете о материалах и фурнитуре и научитесь шить шорным швом — прочным и красивым. После встречи сразу заберёте с собой уникальный подарок.
Картхолдер своими руками: мастер-класс по кожевенному делу в Екатеринбурге
Картхолдер своими руками: мастер-класс по кожевенному делу в Екатеринбурге
Картхолдер своими руками: мастер-класс по кожевенному делу в Екатеринбурге

Описание мастер-класса

Как проходит мастер-класс:

  • Вы выбираете цвет кожи из доступных в мастерской.
  • Под руководством мастера кроите, обрабатываете и собираете картхолдер.
  • Уходите с готовым изделием и новыми навыками.

Кому подойдёт мастер-класс:

  • новичкам — никакого опыта работы с кожей не требуется.
  • тем, кто любит handmade и хочет попробовать новое хобби.
  • тем, кто ценит качественные вещи ручной работы.

Организационные детали

  • Самостоятельно можно посетить мастер-класс с 14 лет.
  • Детей младше должны сопровождать родители.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ул. Большакова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Екатеринбурге
Более десяти лет я посвятил работе с кожей— благородным и живым материалом. Моя основная деятельность — создание авторских кожаных изделий на заказ. Каждая вещь делается вручную с вниманием к деталям,
читать дальше

функциональности и индивидуальности заказчика. Параллельно с 2017 года я делюсь своим ремеслом с другими. Провожу индивидуальные и корпоративные мастер-классы, где помогаю каждому участнику не только создать свое первое изделие, но и почувствовать магию превращения кожи в нечто уникальное и осязаемое. Моя философия: надёжность, осмысленный дизайн и уважение к материалу.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

ДНК Екатеринбурга
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
ДНК Екатеринбурга
Познакомьтесь с историей и современностью Екатеринбурга. Прогулка по городу с историком откроет вам его архитектурные и культурные тайны
Начало: БЦ Высоцкий
Сегодня в 18:30
22 дек в 18:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
22 дек в 10:00
23 дек в 10:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Пешая
2 часа
141 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 14:00
22 дек в 16:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге