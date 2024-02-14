🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу Начало: На улице Горького от 7 600 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 2 часа Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга) 2 800 ₽ за человека

Мини-группа 2.5 часа Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа) Написать картину маслом под руководством опытного художника Начало: в центре города на улице Луначарского Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00 2 500 ₽ за человека

Мини-группа 1 час Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе) Начало: В центре города на улице Луначарского Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00 1 900 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге Создать свечу из натурального воска в романтической обстановке Начало: На улице Луначарского от 3 100 ₽ за всё до 8 чел.

Мини-группа 2 часа Гончарный мастер-класс в Екатеринбурге Своими руками создать чудо на гончарном круге под руководством опытного мастера (в мини-группе) Начало: у Театра оперы и балета 2 300 ₽ за человека

Мини-группа 4 часа Мастер-класс по созданию посоха дождя Сотворить музыкальный инструмент-оберег в уютной экомастерской (в группе) Начало: у метро «Чкаловская» Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00 1 800 ₽ за человека