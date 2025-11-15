Погладить кролика, заготовить сено, вдохнуть аромат люцерны и узнать, зачем козе быть няней, — вы окунётесь в настоящую фермерскую жизнь.
Научитесь правильно держать пушистиков на руках, насладитесь чаепитием на свежем воздухе и поймёте, что фермерство — это не только про труд, но и про любовь.
Описание экскурсии
Мы встретим вас у входа на ферму и проведём краткий инструктаж по технике безопасности. Расскажем об истории нашей фермы и основных породах кроликов. Проведём небольшой мастер-класс на тему того, как правильно держать, гладить и кормить кролика.
Прокатимся на кроломобиле — за рулём будет сам Братец Кролик — и окажемся во внутреннем дворе. Здесь вы:
- Познакомитесь с кроликами — покормите их, погладите, погуляете с ними и покатаете на тележке
- Пообщаетесь с козами и курами и узнаете об их роли на ферме
- Услышите легенду о зачарованном сене
- Насладитесь активностями на ферме — поиграете в баскетбол, покачаетесь на качелях, покатаетесь на велосипеде, постреляете из лука в тире
А в завершение:
- Фотосессия с животными в стилизованных фотозонах
- Чаепитие с фермерскими угощениями
- Вручение сувенирных агропаспортов детям и взрослым с приятными бонусами
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 1,5 лет
- До фермы вы добираетесь самостоятельно
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 40. Детали уточняйте в переписке
Важно:
- Просим в день посещения фермы не пользоваться парфюмерией, так как кролики не любят резких запахов
- Если хотите брать кроликов на руки, позаботьтесь, чтобы у вас была одежда с длинными рукавами
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 3 км от посёлка Двуреченск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Екатеринбурге
Меня зовут Сергей Сергеевич, с 2000-х годов я занимаюсь развитием кролиководства на Урале. 6-летний опыт работы в США позволил мне перенять лучшие международные практики, но сердце всегда тянуло меня домой
Входит в следующие категории Екатеринбурга
