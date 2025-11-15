Погладить кролика, заготовить сено, вдохнуть аромат люцерны и узнать, зачем козе быть няней, — вы окунётесь в настоящую фермерскую жизнь. Научитесь правильно держать пушистиков на руках, насладитесь чаепитием на свежем воздухе и поймёте, что фермерство — это не только про труд, но и про любовь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Мы встретим вас у входа на ферму и проведём краткий инструктаж по технике безопасности. Расскажем об истории нашей фермы и основных породах кроликов. Проведём небольшой мастер-класс на тему того, как правильно держать, гладить и кормить кролика.

Прокатимся на кроломобиле — за рулём будет сам Братец Кролик — и окажемся во внутреннем дворе. Здесь вы:

Познакомитесь с кроликами — покормите их, погладите, погуляете с ними и покатаете на тележке

Пообщаетесь с козами и курами и узнаете об их роли на ферме

Услышите легенду о зачарованном сене

Насладитесь активностями на ферме — поиграете в баскетбол, покачаетесь на качелях, покатаетесь на велосипеде, постреляете из лука в тире

А в завершение:

Фотосессия с животными в стилизованных фотозонах

Чаепитие с фермерскими угощениями

Вручение сувенирных агропаспортов детям и взрослым с приятными бонусами

Организационные детали

Интересно будет взрослым и детям от 1,5 лет

До фермы вы добираетесь самостоятельно

Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 40. Детали уточняйте в переписке

Важно: