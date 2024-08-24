10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На родину Мамина-Сибиряка - в Висим (+ мараловая ферма и гора Белая)
Побывать в живописных уральских местах и заглянуть в дом-музей всем известного писателя
«На окраине Висима расположена мараловая ферма, на которой можно посмотреть и пофотографировать оленей, маралов, страусов… На экскурсии вы услышите много забавных историй об этих животных»
24 авг в 14:30
27 авг в 08:30
14 670₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Уехать на день из Екатеринбурга, чтобы найти контакт с природой
Начало: Около Цирка, метро Геологическая
«🦌 Ферма с оленями и не толькоТолько представьте, 750 пятнистых благородных оленей, живущих на площади 800 гектар»
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
13 700₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: В центре города
«Рядом с живописным Михайловском вы посетите ферму, где рыбовод расскажет о тонкостях содержания и выращивания форели в экологически чистых условиях»
30 авг в 09:00
1 сен в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
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