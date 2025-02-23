Легенды купеческого Екатеринбурга

С купеческим кварталом старого Екатеринбурга связано немало готических историй о привидениях, городских легенд и студенческих баек. Готовы их услышать? Будет страшно интересно!
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1 отзыв
Легенды купеческого Екатеринбурга
Легенды купеческого Екатеринбурга
Легенды купеческого Екатеринбурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Екатеринбург - город загадок

Екатеринбург — это не просто город, это место, полное тайн и загадок. Здесь, в его улочках и парках, скрываются истории, которые ждут, чтобы их рассказали. Вам интересно, где живёт самое доброе привидение Екатеринбурга? Или какие тайны таит в себе Монастырская роща? Давайте вместе разберёмся в этих увлекательных вопросах!

Истории, которые стоит услышать

Здесь, в купеческом квартале старого Екатеринбурга, связано множество готических историй о привидениях и городских легенд. Вы когда-нибудь задумывались, кто из уральских купцов праздновал свадьбу целый год? Или почему, проходя мимо усадьбы Железнова, стоит остановиться и принюхаться? Эти вопросы лишь приоткрывают завесу тайны, и мы приглашаем вас узнать больше!

Прогулка по легендарному району

Во время прогулки по этому таинственному району города вы сможете погрузиться в атмосферу, наполненную загадками и интересными рассказами. Не упустите возможность узнать о местных мифах и легендах, которые передаются из уст в уста. Готовы ли вы услышать эти удивительные истории?

Приглашаем в путешествие

Приходите и узнайте, какие тайны скрывает Екатеринбург. Этот город полон удивительных открытий, и каждая прогулка по его улицам — это шанс стать частью его истории. Мы уверены, что вы не останетесь равнодушными к этим легендам и будете стремиться узнать ещё больше!

По договоренности, в вечернее время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усадьба Железнова
  • Усадьба Рязановых
  • Усадьба Ошуркова
  • Дом-музей П.П. Бажова
  • Парк Зелёная роща и др
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Спасения
Завершение: Парк Зелёная роща, со стороны улицы Народной Воли
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в вечернее время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
23 фев 2025
Экскурсию" Легенды купеческого Екатеринбурга" брала в подарок для брата и папы. Очень хочется поблагодарить Всеволода за увлекательную экскурсию и интересную подачу материала. Как сказали мужчины:" Видно что экскурсовод старался, да и сам увлечен историей и городом"

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