Описание экскурсии

Екатеринбург - город загадок

Екатеринбург — это не просто город, это место, полное тайн и загадок. Здесь, в его улочках и парках, скрываются истории, которые ждут, чтобы их рассказали. Вам интересно, где живёт самое доброе привидение Екатеринбурга? Или какие тайны таит в себе Монастырская роща? Давайте вместе разберёмся в этих увлекательных вопросах!

Истории, которые стоит услышать

Здесь, в купеческом квартале старого Екатеринбурга, связано множество готических историй о привидениях и городских легенд. Вы когда-нибудь задумывались, кто из уральских купцов праздновал свадьбу целый год? Или почему, проходя мимо усадьбы Железнова, стоит остановиться и принюхаться? Эти вопросы лишь приоткрывают завесу тайны, и мы приглашаем вас узнать больше!

Прогулка по легендарному району

Во время прогулки по этому таинственному району города вы сможете погрузиться в атмосферу, наполненную загадками и интересными рассказами. Не упустите возможность узнать о местных мифах и легендах, которые передаются из уст в уста. Готовы ли вы услышать эти удивительные истории?

Приглашаем в путешествие

Приходите и узнайте, какие тайны скрывает Екатеринбург. Этот город полон удивительных открытий, и каждая прогулка по его улицам — это шанс стать частью его истории. Мы уверены, что вы не останетесь равнодушными к этим легендам и будете стремиться узнать ещё больше!