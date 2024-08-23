Мистические экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Мистические» в Екатеринбурге, цены от 667 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Истории и тайны Вознесенской горки
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории и тайны Вознесенской горки
Легенды, загадки, реальные истории и панорамные виды - на динамичной авторской экскурсии
Начало: У памятника Комсомолу Урала
2 сен в 12:00
5 сен в 12:00
3 600 за всё до 4 чел.
Мистический Екатеринбург
Пешая
1.5 часа
Групповая
Мистический Екатеринбург
Познакомиться с мрачной и таинственной сторона города
Начало: На пересечении ул. Горького и Куйбышева
Сегодня в 19:00
6 сен в 19:00
667 за человека
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Исследовать историческое и мистическое место с тысячелетней историей и яркими событиями
Начало: В районе Храма на Крови
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 августа 2024
    Истории и тайны Вознесенской горки
    Приехали семьёй 1-ый раз в Екатеринбург. Приехали с огромным любопытством к городу, людям, истории и укладу. Уехали весьма довольными, чтобы
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    снова вернуться:) К этому непосредственно причастны и сами горожане, и город. Но в первую очередь - наши гиды, давшие концентрированное, ёмкое, с разных сторон, но по итогу цельное представление об этом замечательном городе - со многих сторон. Среди них и Оксана. Оксана, никогда не подумаешь, глядя на современный ландшафт нашей с Вами экскурсии, как так случилось, что сейчас это выглядит иначе… Очень интересно и тематика явно просится раскрытия и в других местах вашего замечательного города тоже. Это интересно Благодарим

  • В
    Виктор
    6 августа 2024
    Истории и тайны Вознесенской горки
    Умно, без излишней патетики и романтизации, исторично, что и отличает настоящий профессионализм

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Мистические»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ельцин Центр
  6. Ганина яма
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Городок чекистов
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Мистические" можно забронировать 3 экскурсии от 667 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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