1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории и тайны Вознесенской горки
Легенды, загадки, реальные истории и панорамные виды - на динамичной авторской экскурсии
Начало: У памятника Комсомолу Урала
2 сен в 12:00
5 сен в 12:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
Мистический Екатеринбург
Познакомиться с мрачной и таинственной сторона города
Начало: На пересечении ул. Горького и Куйбышева
Сегодня в 19:00
6 сен в 19:00
667₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
Исследовать историческое и мистическое место с тысячелетней историей и яркими событиями
Начало: В районе Храма на Крови
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 августа 2024Приехали семьёй 1-ый раз в Екатеринбург. Приехали с огромным любопытством к городу, людям, истории и укладу. Уехали весьма довольными, чтобы
- ВВиктор6 августа 2024Умно, без излишней патетики и романтизации, исторично, что и отличает настоящий профессионализм
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Мистические»
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