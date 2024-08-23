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снова вернуться:) К этому непосредственно причастны и сами горожане, и город. Но в первую очередь - наши гиды, давшие концентрированное, ёмкое, с разных сторон, но по итогу цельное представление об этом замечательном городе - со многих сторон. Среди них и Оксана. Оксана, никогда не подумаешь, глядя на современный ландшафт нашей с Вами экскурсии, как так случилось, что сейчас это выглядит иначе… Очень интересно и тематика явно просится раскрытия и в других местах вашего замечательного города тоже. Это интересно Благодарим