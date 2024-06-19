Понять Екатеринбург непросто даже тем, кто знает его изнутри, родившись здесь. На несколько часов я стану вашим проводником: помогу отыскать следы горнозаводской цивилизации, купеческого наследия и футуристических проектов. А затем вы возьмёте в руки инструменты и поработаете с камнем — ещё один шаг к разгадке культурного кода города.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1 человека или 5200 руб. за человека, если вас больше

от 7 500 ₽ за 1 человека или 5200 руб. за человека, если вас больше

Ваш гид в Екатеринбурге

Светлана Ваш гид в Екатеринбурге

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём мы с неутомительной 1,5-часовой экскурсии по центральной части города. Я покажу:

памятник отцам-основателям

дом Севастьянова

здания Горной аптеки и Уралобкома

Пройдя вдоль реки, мы окажемся на Плотине — ровеснице Екатеринбурга. И продолжим знакомство с уральскими чудесами:

загадаем желание у глыбы родонита

подержим в руках медную монету и разберёмся, где их чеканили на Урале

заглянем в окна музея, чтобы разглядеть чугунное кружево знаменитого каслинского павильона

осмотрим заводское оборудование, свезённое в Исторический сквер со старых уральских заводов.

дойдём до Кирпичного квартала и увидим, как выглядел город сто лет назад

обсудим, как приспосабливают старые особняки для современных нужд

Далее отправимся в камнерезный центр, чтобы познакомиться с историей уральского ремесла и своими руками сотворить изделие из камня.

Завершим день в кафе в старинном особняке. Попьём чайку из самовара и поделимся впечатлениями об увиденном.

Организационные детали

Мастер-класс и чаепитие (3 часа) входят в стоимость экскурсии.