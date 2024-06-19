Понять Екатеринбург непросто даже тем, кто знает его изнутри, родившись здесь.
На несколько часов я стану вашим проводником: помогу отыскать следы горнозаводской цивилизации, купеческого наследия и футуристических проектов.
А затем вы возьмёте в руки инструменты и поработаете с камнем — ещё один шаг к разгадке культурного кода города.
На несколько часов я стану вашим проводником: помогу отыскать следы горнозаводской цивилизации, купеческого наследия и футуристических проектов.
А затем вы возьмёте в руки инструменты и поработаете с камнем — ещё один шаг к разгадке культурного кода города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начнём мы с неутомительной 1,5-часовой экскурсии по центральной части города. Я покажу:
- памятник отцам-основателям
- дом Севастьянова
- здания Горной аптеки и Уралобкома
Пройдя вдоль реки, мы окажемся на Плотине — ровеснице Екатеринбурга. И продолжим знакомство с уральскими чудесами:
- загадаем желание у глыбы родонита
- подержим в руках медную монету и разберёмся, где их чеканили на Урале
- заглянем в окна музея, чтобы разглядеть чугунное кружево знаменитого каслинского павильона
- осмотрим заводское оборудование, свезённое в Исторический сквер со старых уральских заводов.
- дойдём до Кирпичного квартала и увидим, как выглядел город сто лет назад
- обсудим, как приспосабливают старые особняки для современных нужд
Далее отправимся в камнерезный центр, чтобы познакомиться с историей уральского ремесла и своими руками сотворить изделие из камня.
Завершим день в кафе в старинном особняке. Попьём чайку из самовара и поделимся впечатлениями об увиденном.
Организационные детали
Мастер-класс и чаепитие (3 часа) входят в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Исторического сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 962 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончилаЗадать вопрос
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