Приглашаем вас в яркое путешествие по Исетскому озеру в Среднеуральске.
Здесь зажигаются самые крутые закаты на планете на фоне Уральских гор! Вы увидите несколько островов: Любви и Разлуки, Шапку Мономаха и Каменный остров. Насладитесь тёплым бризом и промчитесь мимо живописных берегов, любуясь природой Среднего Урала.
Описание экскурсии
Стартуем с набережной Среднеуральска.
С воды откроются виды на Среднеуральскую ГРЭС. Мы подойдём к ней максимально близко, чтобы вы ощутили её мощь и рассмотрели величественные трубы.
Минуем Каменный остров и сделаем остановку на фотосет на фоне островов Любви и Разлуки (Соловецкие острова).
Отправимся к острову Шапка Мономаха (о. Красненький), где вы увидите плотину и начало реки Исеть.
И вернёмся обратно к месту посадки.
Организационные детали
- До места посадки в Среднеуральске вы добираетесь самостоятельно (26 км от Екатеринбурга)
- Наш катер Quicksilver на моторе Mercury в 90 л. с. — просто пушка, бомба, петарда! Устойчивый и комфортабельный, с мощной аудиосистемой и тёплыми пледами на борту
- Перед поездкой — подробный инструктаж. Спасательные жилеты — по размеру для каждого пассажира
- Выход в рейс только при хорошей погоде — безопасность превыше всего. При неблагоприятной — перенос или отмена прогулки
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Среднеуральска
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Екатеринбурге
На рынке с 2019 года. Организовываем активный отдых в Среднеуральске. Для вас: прокат сапбордов, каяков, катамаранов, лодок (вёсла/мотор), сёрф-секция для детей и взрослых, вейкборд, водные лыжи, экстремальная плюшка, банан, индивидуальное обучение виндсерфингу и вейкборду, водное такси/VIP катер, обзорные экскурсии на моторном катамаране «Баркасик», сплавы по рекам, велопрогулки, походы с инструктором по выживанию, аренда коттеджа.
