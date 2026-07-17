Приглашаю на экскурсию на белоснежной яхте по Верх-Исетскому пруду. Расскажу какую роль сыграл пруд в истории Екатеринбурга с даты его создания и до наших дней. Вы насладитесь прогулкой под парусом, отдохнете от шума города и ощутите дыхание природы. С глади воды Вы увидите Уральские горы и острова, которые появились здесь после создания пруда!
Описание экскурсии
Екатеринбург с воды
Вы увидите необычные острова на глади пруда и сам город как на ладони, а вечером можете встретить закат. Оцените плотину Верх-Исетского пруда и дойдете до местной Кубы.
Небольшое путешествие под парусом не даст вам заскучать в пути, а во время экскурсии я поделюсь историей образования Екатеринбурга. Ведь я не только яхтенный капитан, но и профессиональный гид. Расскажу о Демидовых, железном деле на Урале и Верх-Исетском заводе. Обещаю, что будет интересно!
Организационные детали
- Прогулку можно провести для большего количества человек – подробности в переписке
- Я выдам всем участникам спасательные жилеты
- На прогулку можно с детьми от 4-х лет под присмотром родителей
- На борт можно принести свои напитки и закуску (в умеренных количествах)
- Прогулка может быть перенесена в связи с погодными условиями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Яхт-клубе Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 892 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я профессиональный гид и яхтенный капитан с правами международного класса. С радостью прокачу вас по Верх-Исетскому пруду и поделюсь интересными фактами о Екатеринбурге.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Шикарная экскурсия👍👍👍 Спасибо огромное Сергею не просто за расслабляющее плавание, но и за увлекательные истории 💯 Столько нового узнала про Екб в приятной дружелюбной обстановке. Выше всяких похвал! Нисколько не пожалели о потраченном времени. Жаль только, что оно пролетело в компании прекрасного капитана очень быстро, но зато мега полезно ☝️
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Экскурсия прошла на высшем уровне. Организатор Сергей профессионал своего дела. Хождение под парусом завораживает и передает незабываемые ощущения. Спасибо! Буду советовать эту экскурсию своим друзьям и знакомым!!!
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Е
Впервые в жизни катались на парусной яхте, нам очень понравилось! Сергей рассказал много интересного про историю города и пруда. Рекомендую!
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Т
Впечатления от эскурсии исключительно положительные. Гид очень интерсено рассказывал об истории промышленности и Екатеринбурге. Уверенно ходил по воде. Ветренная погода не помешала насладиться экскурсией и видами города и природы.
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Путешествие на яхте прошло великолепно! Два часа, как один миг! Сергей - знаток и отличный рассказчик истории Екатеринбурга. Почерпнули для себя много нового!
Родной город с воды увиден в другом измерении. Сергей уверенно управлял яхтой, страха не было у нас совсем. Остались самые приятные впечатления! Рекомендуем всем путешествие на яхте с Сергеем!
Родной город с воды увиден в другом измерении. Сергей уверенно управлял яхтой, страха не было у нас совсем. Остались самые приятные впечатления! Рекомендуем всем путешествие на яхте с Сергеем!
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В
Благодарим Сергея за интересную прогулку на яхте! С Сергеем легко и комфортно общаться, пошел на встречу по времени. Кроме экскурсии Сергей подарил нам приятный подарок, как "первооткрывателям" сезона. Было неожиданно и вдвойне приятно, у нас был праздник.
Рассказ не перегружен фактами, яхта в прекрасном состоянии. Удалось даже немного поучавствовать в управлении, первый мой "морской" опыт. Спасибо еще раз!
Все было отлично, рекомендую!
Рассказ не перегружен фактами, яхта в прекрасном состоянии. Удалось даже немного поучавствовать в управлении, первый мой "морской" опыт. Спасибо еще раз!
Все было отлично, рекомендую!
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