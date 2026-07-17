Приглашаю на экскурсию на белоснежной яхте по Верх-Исетскому пруду. Расскажу какую роль сыграл пруд в истории Екатеринбурга с даты его создания и до наших дней. Вы насладитесь прогулкой под парусом, отдохнете от шума города и ощутите дыхание природы. С глади воды Вы увидите Уральские горы и острова, которые появились здесь после создания пруда!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Екатеринбург с воды

Вы увидите необычные острова на глади пруда и сам город как на ладони, а вечером можете встретить закат. Оцените плотину Верх-Исетского пруда и дойдете до местной Кубы.

Небольшое путешествие под парусом не даст вам заскучать в пути, а во время экскурсии я поделюсь историей образования Екатеринбурга. Ведь я не только яхтенный капитан, но и профессиональный гид. Расскажу о Демидовых, железном деле на Урале и Верх-Исетском заводе. Обещаю, что будет интересно!

Организационные детали