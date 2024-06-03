Смотровые площадки Екатеринбурга

Найдено 5 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Екатеринбурге, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Азов-гору круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
«А со смотровой площадки на вершине полюбуетесь видом на город Полевской, километры тайги и волнообразные невысокие хребты»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
«Следом отправимся на смотровую площадку с другой стороны палаток — смотреть на Каменные чаши»
27 июня в 11:00
3 июля в 11:00
3 900 за всё до 10 чел.
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов
«При желании поднимемся на смотровую площадку и осмотрим город с высоты»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.
ДНК Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
«Смотровая площадка БЦ «Высоцкий»: взрослым — 600 руб»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920 за всё до 10 чел.
Стражи Азов-горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
«А ещё увидим изображение девки Азовки и заглянем на смотровые площадки»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Восхождение на Азов-гору круглый год
    Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
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    цветах, растениях и скалах. Учитывал наши пожелания, давал отдохнуть и пофоткать виды и растения. Мы получили огромное удовольствие от поездки, узнали много интесного и пообщались с замечательным человеком.

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
    Экскурсия очень понравилась. Очень интересная информация, доступная подача. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё послушать).
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Стражи Азов-горы
    Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории Уральских гор. Мы поднялись на Азов гору, с которой открывается невероятная панорама на окрестности. Сам подъем оказался достаточно комфортным, даже для неподготовленного человека
    Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об историиХороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об историиХороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
    Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу! Хочу отметить, что с Марией было очень приятно общаться с начала
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    нашего взаимодействия, когда мы договаривались о встрече - Мария рассказала, где можно остановиться, если я приеду в город раньше, и также Мария встретила меня возле места, где я остановилась. Экскурсия проходила в комфортабельном автомобиле с остановками. Мы успели посмотреть очень многое. Мария прекрасно рассказывала историю города и вовлекала меня в рассказ вопросами и интересными заданиями:) Было очень интересно познакомиться с этим городом в сопровождении с гидом-профессионалом, да к тому же и коренным жителем Екатеринбурга 👍🏻 После экскурсии Мария также прислала список мест, где можно вкусно поесть, и куда ещё можно сходить, что было очень ценным и помогло мне в выборе места для ужина! Рекомендую вам начать своё знакомство с городом с экскурсией в сопровождении Марии

    Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
    Очень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающей и металлургической промышленности Урала, об образовании города Екатеринбурга. Хотелось бы поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию и пожелать ей дальнейших творческих успехов.
    Очень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающейОчень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающейОчень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающейОчень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающей
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Стражи Азов-горы
    суперский маршрут, чтобы познакомиться с уральскими горами! подходит и детям (9 лет, восторг), и тем, кто не имеет хорошего опыта
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    походов. есть и сказочные элементы, и просто очень красиво! Елена много знает и про горнодобывающее прошлое, и про историю этих мест, для нас топонимы из сказок Бажова превратились в реальные места, за что огромное спасибо!

  • А
    Алексей
    30 апреля 2024
    ДНК Екатеринбурга
    Спасибо большое Татьяне за интересный маршрут, отличное настроение и познавательный рассказ про достопримечательности Екатеринбурга. Открыли для себя много нового. Время пролетело незаметно.
    Спасибо большое Татьяне за интересный маршрут, отличное настроение и познавательный рассказ про достопримечательности Екатеринбурга. Открыли для
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Восхождение на Азов-гору круглый год
    Несмотря на отвратительную погоду, холод, дождь и туман, мы замечательно провели время. Иван заранее ответил на наши вопросы по поводу
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    подготовки и маршрута, поэтому мы были готовы. Пока мы ехали до начальной точки маршрута, Иван рассказывал о Екатеринбурге и Полевском, отмечал разные объекты, которые мы проезжали. Передвижение по маршруту Иван сопровождал рассказами, показал нам разные растения и объекты. Бонусом после Азов-горы Иван отвёз нас на живописное озеро и водопад. Было здорово!

  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2024
    Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
    Отлчный вариант, если интересуетесь природой края, но располагаете времени выехать за пределы города.
  • Ю
    Юлия
    28 сентября 2023
    ДНК Екатеринбурга
    Прекрасная экскурсия! Чудесный экскурсовод! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с город)))

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Смотровые площадки»

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  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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