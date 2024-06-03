Смотровые площадки Екатеринбурга

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
«А со смотровой площадки на вершине полюбуетесь видом на город Полевской, километры тайги и волнообразные невысокие хребты»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
«Следом отправимся на смотровую площадку с другой стороны палаток — смотреть на Каменные чаши»
27 июня в 11:00
3 июля в 11:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов
«При желании поднимемся на смотровую площадку и осмотрим город с высоты»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
«Смотровая площадка БЦ «Высоцкий»: взрослым — 600 руб»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
«А ещё увидим изображение девки Азовки и заглянем на смотровые площадки»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2024Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
- ААлександр2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Очень интересная информация, доступная подача. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё послушать).
- ЕЕкатерина29 мая 2024Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории Уральских гор. Мы поднялись на Азов гору, с которой открывается невероятная панорама на окрестности. Сам подъем оказался достаточно комфортным, даже для неподготовленного человека
- ИИрина27 мая 2024Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу! Хочу отметить, что с Марией было очень приятно общаться с начала
- ММарина25 мая 2024Очень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающей и металлургической промышленности Урала, об образовании города Екатеринбурга. Хотелось бы поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию и пожелать ей дальнейших творческих успехов.
- ЕЕкатерина11 мая 2024суперский маршрут, чтобы познакомиться с уральскими горами! подходит и детям (9 лет, восторг), и тем, кто не имеет хорошего опыта
- ААлексей30 апреля 2024Спасибо большое Татьяне за интересный маршрут, отличное настроение и познавательный рассказ про достопримечательности Екатеринбурга. Открыли для себя много нового. Время пролетело незаметно.
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Несмотря на отвратительную погоду, холод, дождь и туман, мы замечательно провели время. Иван заранее ответил на наши вопросы по поводу
- ЕЕкатерина11 апреля 2024Отлчный вариант, если интересуетесь природой края, но располагаете времени выехать за пределы города.
- ЮЮлия28 сентября 2023Прекрасная экскурсия! Чудесный экскурсовод! Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с город)))
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Смотровые площадки»
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