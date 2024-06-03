Смотровые площадки Екатеринбурга

Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино

Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...

«Следом отправимся на смотровую площадку с другой стороны палаток — смотреть на Каменные чаши»