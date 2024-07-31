2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Вас встретят как друга и отвезут в отель, а по пути расскажут о городе и снабдят ценными лайфхаками
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
4 900₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Стоянка первобытного человека у Шарташа
Вас ждет увлекательное путешествие к истокам истории Екатеринбурга, на место древних цивилизаций
Начало: У парка «Каменные палатки»
4 авг в 14:00
8 авг в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Уральские сезоны с лабрадором: прогулка по Шарташскому лесопарку
Познакомиться с удивительной природой края в тёплой компании гида и её добродушного питомца
Начало: У центрального входа в Шарташский лесопарк
4 авг в 16:00
8 авг в 16:00
7 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина31 июля 2024Отличная экскурсия и очень удобно: обзор города + поездка в лес и трансфер с аэропорта. Соколиный камень не столь впечатлил, а
- ЕЕлена5 июня 2024Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
- ИИрина25 марта 2024Спасибо большое Ксении за энергичную познавательную и неформальную экскурсию!
- иирина16 декабря 2023Экскурсия, которая сочетает в себе сразу несколько положительных моментов. Во - первых вы благополучно и комфортно добираетесь до места назначения.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Шарташский городской парк «Каменные палатки»»
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