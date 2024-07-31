Шарташский городской парк «Каменные палатки» – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Шарташский городской парк «Каменные палатки»» в Екатеринбурге, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
На машине
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Вас встретят как друга и отвезут в отель, а по пути расскажут о городе и снабдят ценными лайфхаками
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
4 900 за всё до 3 чел.
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Стоянка первобытного человека у Шарташа
Вас ждет увлекательное путешествие к истокам истории Екатеринбурга, на место древних цивилизаций
Начало: У парка «Каменные палатки»
4 авг в 14:00
8 авг в 14:00
5 000 за всё до 5 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
11 300 за всё до 4 чел.
Уральские сезоны с лабрадором: прогулка по Шарташскому лесопарку
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Уральские сезоны с лабрадором: прогулка по Шарташскому лесопарку
Познакомиться с удивительной природой края в тёплой компании гида и её добродушного питомца
Начало: У центрального входа в Шарташский лесопарк
4 авг в 16:00
8 авг в 16:00
7 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    31 июля 2024
    Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
    Отличная экскурсия и очень удобно: обзор города + поездка в лес и трансфер с аэропорта. Соколиный камень не столь впечатлил, а
    читать дальше

    вот река- замечательное место тиши и гармонии. Подъем до камня - хороший вызов и увлекательное путешествие) Граница Азии и Европы. Гид Ксения - приятная, открытая девушка. Экскурсия - скорее беседа с приятелем без формализма и занудства. Рекомендую

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
    читать дальше

    Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы. Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото

    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
    Спасибо большое Ксении за энергичную познавательную и неформальную экскурсию!
  • и
    ирина
    16 декабря 2023
    Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
    Экскурсия, которая сочетает в себе сразу несколько положительных моментов. Во - первых вы благополучно и комфортно добираетесь до места назначения.
    читать дальше

    Во - вторых получаете обзорную экскурсию по городу из окна автомобиля, которая познакомит вас со всеми основными достопримечательностями города и, в дальнейшем поможет вам сориентироваться с тем, что хотелось бы рассмотреть и узнать более подробно. В случае, если у вас небольшой отрезок времени пребывания в городе, то считаю, что это идеально для короткого знакомства с городом, в любое удобное для Вас время.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Шарташский городской парк «Каменные палатки»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
  2. Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
  3. Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
  4. Уральские сезоны с лабрадором: прогулка по Шарташскому лесопарку
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Дом Севастьянова
  3. Храм на Крови
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Плотинка
  9. Уралмаш
  10. Дом Ипатьева
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Шарташский городской парк «Каменные палатки»" можно забронировать 4 экскурсии от 4 900 до 11 300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Шарташский городской парк «Каменные палатки»», 9 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам