Насладитесь незабываемым днем на экскурсии в парк «Бажовские места»— погрузитесь в атмосферу уральской природы и легенд.
Прогулки по живописным тропам, знакомство с природными достопримечательностями и уникальной флорой подарят вам заряд энергии и вдохновения.
После активного отдыха отправляйтесь на термальный курорт и расслабьтесь в горячих бассейнах, восстановите силы в уютной атмосфере. Идеальное сочетание природы и комфорта для полной перезагрузки!
Описание экскурсииПогрузитесь в уникальную атмосферу парка «Бажовские места» в Сысертском районе — настоящего уголка уральской природы и легенд. Этот парк известен своими живописными лесными тропинками, величественными скальными образованиями и кристально чистыми ручьями. Здесь вы услышите захватывающие рассказы о сказах П. П. Бажова, прогуляетесь по таинственным тропам и увидите уникальные образцы уральской флоры и фауны. Идеальное место для любителей природы, фотографов и тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. После насыщенного похода вас ждет отдых на термальном курорте «Баден Фабрика Отдыха». Этот современный оздоровительный комплекс славится горячими бассейнами, в водах которых, вы сможете снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение и восстановить силы. Кроме того, в «Баден Фабрике» предлагают SPA-процедуры, массажи и зоны релакса, чтобы вы почувствовали полный комфорт и обновление. Здесь прекрасно сочетаются полезные свойства термальных вод и современные условия для отдыха. Этот тур — отличное сочетание активного изучения природы и качественного оздоровления. Забронируйте сейчас и подарите себе день здоровья, красоты и вдохновения!
Возможны корректировки в расписании с учетом пожеланий туристов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк «Бажовские места»
- Термальные источники «Баден»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Екатеринбург, площадь 1905 г
Когда и сколько длится?
Когда: Возможны корректировки в расписании с учетом пожеланий туристов.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «От лесных троп к термальным водам»
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевная прогулка к скалам Чертова городища
Исследовать красивейшие тропы мегалит-парка Исеть и отыскать артефакты древних народов
Начало: В поселке Исеть
6 мая в 09:30
7 мая в 09:30
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
6 мая в 11:00
7 мая в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Екатеринбурга - по Большой Уральской тропе
Путешествие по Уралу: от мегалитов до древних цивилизаций. Уникальный треккинг для любителей природы и истории, не требующий специальной подготовки
Начало: В посёлке Исеть
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в сердце бажовских мест
Уникальная возможность насладиться природой и культурой Урала. Прогулка по лесным тропам, отдых у озера и посещение креативного кластера
Начало: У метро Геологическая
30 апр в 09:00
13 мая в 09:00
14 400 ₽ за всё до 4 чел.
13 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.