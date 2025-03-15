Из Екатеринбурга - по Большой Уральской тропе

Прогуляться по Золотому кольцу Исети среди скал, мегалитов и дольменов возрастом более 300 млн лет
Где таится сердце Урала? В его горах — древних, могучих и живописных! В формате лёгкого треккинга мы исследуем мегалитический парк Исети — уникальное место, сочетающее чудеса природы, истории и культуры.

Рассмотрим массивные каменные конструкции и отыщем ответы на вопросы: какую роль сыграл Урал в расселении народов и какая участь постигла наследие Великой Тартарии, Гардарики и Гипербореи.
Из Екатеринбурга - по Большой Уральской тропе
Из Екатеринбурга - по Большой Уральской тропе
Из Екатеринбурга - по Большой Уральской тропе
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Посёлок Исеть и храм Андрея Первозванного.
  • Скалы созвездия Рака и чертог Купалы.
  • Скалы Орла и чертог Перуна.
  • Скалы Дракона и Исетскую стену.
  • Скалы Фита.
  • Мегалитическую дорогу и дольмены.
  • Скалы созвездия Льва, Тарха и Типы. Великая Тартария.
  • Гору Брусничная и Розу Мира.
  • Золотой прииск на реке Полдневка, который курировал лично Сталин.
  • Скалы Петрагрон и Гром-камень.

Вы узнаете

  • Какое отношение к русской ювелирной промышленности имеют древние племена ханты и манси.
  • Как Урал превратился в опорный край державы.
  • Правда ли, что 96% платины мира добыто в одном посёлке Урала.
  • Где Аполлон прошёл обряд опасения, после чего его и стали звать Опален.
  • Почему река Исеть носит имя Исиды.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Путешествие начинается из посёлка Исеть в 30 км. от Екатеринбурга. Добраться можно как на общественном транспорте, так и заказав у нас трансфер.
  • Маршрут треккинга не требует специальной физической подготовки.
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Исеть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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