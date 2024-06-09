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Прогулка на сапах по Верх-Исетскому пруду — это возможность посмотреть закат из первого ряда. Между вами и солнцем — только ровная гладь воды.



На прогулке мы исследуем акваторию пруда и Конный полуостров, посоревнуемся на скорость с местными яхтами и между участниками. Или зависнем на лайн-апе, созерцая ласковые лучи заходящего солнца. А после попьём чай с печеньем на берегу.