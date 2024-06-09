Прогулка на сапах по Верх-Исетскому пруду — это возможность посмотреть закат из первого ряда. Между вами и солнцем — только ровная гладь воды.
На прогулке мы исследуем акваторию пруда и Конный полуостров, посоревнуемся на скорость с местными яхтами и между участниками. Или зависнем на лайн-апе, созерцая ласковые лучи заходящего солнца. А после попьём чай с печеньем на берегу.
На прогулке мы исследуем акваторию пруда и Конный полуостров, посоревнуемся на скорость с местными яхтами и между участниками. Или зависнем на лайн-апе, созерцая ласковые лучи заходящего солнца. А после попьём чай с печеньем на берегу.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Новичок вы или опытный любитель сап-прогулок — неважно. Наше путешествие подойдёт любому! Для тех, кто окажется на сапе впервые, я проведу 15-минутный понятный инструктаж и помогу встать на доску.
- Вы услышите историю сап-сёрфинга и Верх-Исетского пруда. Узнаете (или прокачаете) основные техники управления сапом. Увидите Конный остров, полюбуетесь красочным закатом и сделаете на его фоне классные фотоснимки или видео — я вам с этим помогу.
- Протяжённость водного маршрута — 2-5 км, в зависимости от вашего запаса энергии. Стартуем с Верх-Исетского пляжа в 19:30, вернёмся на берег в 22:00 — и отправимся пить чай с печеньками.
Организационные детали
- В стоимость включены: аренда оборудования (в том числе чехла для телефона, гидросумки), сопровождение гида, инструктаж, фото и видео на ваш телефон, чай с печеньем.
- Поездка проходит с начала мая до конца сентября. Не проводится в шторм и ливень.
- Оставшуюся сумму можно оплатить будет оплатить наличными или по переводу СБП.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верх-Исетском пляже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Екатеринбурге
Привет, меня зовут Аня. Я живу в Екатеринбурге 17 лет. В свободное время я путешествовала по Уралу с друзьями, всегда удивлялась красоте местной природы — озёрам, рекам, скалам, горам. СЗадать вопрос
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