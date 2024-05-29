1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории Уральских гор. Мы поднялись на Азов гору, с которой открывается невероятная панорама на окрестности. Сам подъем оказался достаточно комфортным, даже для неподготовленного человека
- ИИрина22 мая 2024Нам все понравилось.
- ВВладимир20 мая 2024Елизавета прекрасно провела эскурсию. Наша семья получила огромный пласт информации - и о Бажове и его жизни, о Екатеринбурге, окрестностях, людях, жизни, Урале. Очень красивые виды - заповедник, карьер, набережная, родные дома Бажова. Спасибо большое!!!!!
- ЕЕкатерина11 мая 2024суперский маршрут, чтобы познакомиться с уральскими горами! подходит и детям (9 лет, восторг), и тем, кто не имеет хорошего опыта
- ИИрина5 мая 2024Замечательная экскурсия, на которой отдыхает душа!!! Красивенный природный парк с корабельными соснами, пением птиц, озером в окружении скал, журчанием реки,
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Мы ездили на экскурсию с Ольгой. Планировали посетить Тальков камень, музей Бажова, Краеведческий музей и гору Бессонова. Пока мы ехали
- ООльга29 апреля 2024Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!
- ААлександр15 апреля 2024Экскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашей просьбе остановились у красивой церквушки по пути. Посмотрели очень живописные места 😍 Устроили пикник на поляне в природном парке 👍
- ТТатьяна17 марта 2024Очень хорошая экскурсия, красивые места, обалденные пироги (вкусные-превкусные), и отдельное спасибо экскурсоводу в доме-музее Бажова (так интересно и увлеченно рассказывает, что можно слушать бесконечно), очень рекомендую к посещению
- ММария17 декабря 2023Спасибо, Елизавете за замечательную экскурсию! Не смотря на очень!!!! сильные морозы(-30) очень все организовано и душевно! Замечательно подана информация и
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Бажовские места»
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