По местам авангарда и конструктивизма – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 21 экскурсия в категории «По местам авангарда и конструктивизма» в Екатеринбурге, цены от 390 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Екатеринбург за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
262 отзыва
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670 за человека
Знакомьтесь, Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:30
2 800 за всё до 10 чел.
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
19 отзывов
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Начало: На площади Советской Армии
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 040 за человека
Екатеринбург - столица конструктивизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
125 отзывов
Екатеринбург - столица конструктивизма: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере
Начало: В кафе-кондитерской «Булочная»
Сегодня в 15:00
Завтра в 18:00
5 000 за всё до 10 чел.
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990 за всё до 6 чел.
Екатеринбург: самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
105 отзывов
Екатеринбург: самое интересное
Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
Начало: По договоренности
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
8 900 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
90 отзывов
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.
Настоящий Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
113 отзывов
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900 за всё до 20 чел.
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200 за всё до 3 чел.
Необычные дворы и дома Екатеринбурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340 за всё до 3 чел.
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Прогуляйтесь по центру Екатеринбурга, узнайте городские легенды и попробуйте знаменитые уральские пельмени
Начало: Кофейня EXIT COFFEE
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5 980 за всё до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу: от самоцветов до конструктивизма
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства за короткое время
Начало: На улице Горького
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
3 600 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
3 отзыва
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 за человека
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 3 чел.
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Модный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: на Плотинке
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
ДНК Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920 за всё до 10 чел.
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала
Начало: около ТЦ «Европа»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
7 500 за всё до 10 чел.
Все в соцгороде равны?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Все в соцгороде равны?
О советской элитной застройке Уралмаша и её жителях
Начало: На улице Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
5 000 за всё до 5 чел.
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800 за всё до 5 чел.
Самое интересное в Екатеринбурге
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Екатеринбург: самое интересное
    Все очень понравилось. Константин очень эрудированный гид, очень много показал и рассказал. Когда буду в следующий раз в Екатеринбурге, обязательно запланирую с ним экскурсию по какому-нибудь еще маршруту
  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
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    городе! Много узнал нового, как о городе и его горожанах, так и о минералах, которых на Урале очень много! Рекомендую всем!

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Настоящий Екатеринбург
    Очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдах, по которым очень легко строятся картинки из прошлого
    Очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдахОчень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдах
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Екатеринбург - столица конструктивизма
    Была на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и в целом на здания в
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    стиле конструктивизм. Ходили по Городку чекистов, попутно смотрели на другие здания, но самое ценное — удалось увидеть, как выглядят квартиры в Городке. Рассказ был подробный, даже бы сказала, многослойный — много интересного не только по теме, но и вообще о городе. А в квартире к Игорю присоединился еще один экскурсовод:)

    Была на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и вБыла на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и вБыла на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и в
  • А
    Алёна
    30 мая 2024
    Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу
    Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению. Экскурсовод приятный голос и понятная речь!
    Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движениюПрекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Настоящий Екатеринбург
    Понравилась экскурсия. Александр со своим мнением. Знания на высоте. Понравились детали про русский рок и жизнь людей
    Понравилась экскурсия. Александр со своим мнением. Знания на высоте. Понравились детали про русский рок и жизнь людей
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Екатеринбург - столица конструктивизма
    Великолепная экскурсия! За три часа нам рассказали много интересных исторических вещей и фактов. Игорь прирожденный рассказчик. Очень рекомендую к посещению.
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    все понравилось
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Екатеринбург
    Татьяна, спасибо за прекрасную экскурсию! Маршрут составлен оптимально, очень много интереснейшей информации, которую мы слушали с удовольствием и огромным интересом. Спасибо, что Вы так хорошо подстроились под наш темп, погоду и пожелания. Все было на высочайшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «По местам авангарда и конструктивизма»

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