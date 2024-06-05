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Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:30
2 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Начало: На площади Советской Армии
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 040₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург - столица конструктивизма: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере
Начало: В кафе-кондитерской «Булочная»
Сегодня в 15:00
Завтра в 18:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург: самое интересное
Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
Начало: По договоренности
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: в историческом центре
24 июня в 15:00
26 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Прогуляйтесь по центру Екатеринбурга, узнайте городские легенды и попробуйте знаменитые уральские пельмени
Начало: Кофейня EXIT COFFEE
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Экспресс-прогулка по Екатеринбургу: от самоцветов до конструктивизма
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства за короткое время
Начало: На улице Горького
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
5 часов
Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу: от Плотинки до Храма на Крови
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом с увлекательной аудиоэкскурсией. Путешествие по историческим и культурным местам города
Начало: У памятника В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: на Плотинке
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала
Начало: около ТЦ «Европа»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все в соцгороде равны?
О советской элитной застройке Уралмаша и её жителях
Начало: На улице Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800₽ за всё до 5 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
61503 998₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон5 июня 2024Все очень понравилось. Константин очень эрудированный гид, очень много показал и рассказал. Когда буду в следующий раз в Екатеринбурге, обязательно запланирую с ним экскурсию по какому-нибудь еще маршруту
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
- ААлександр2 июня 2024Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
- ССветлана1 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и историй. Плюс у гида дополнительный материал в распечатанных фото-слайдах, по которым очень легко строятся картинки из прошлого
- ММария1 июня 2024Была на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и в целом на здания в
- ААлёна30 мая 2024Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению. Экскурсовод приятный голос и понятная речь!
- ААлександр30 мая 2024Понравилась экскурсия. Александр со своим мнением. Знания на высоте. Понравились детали про русский рок и жизнь людей
- ООльга30 мая 2024Великолепная экскурсия! За три часа нам рассказали много интересных исторических вещей и фактов. Игорь прирожденный рассказчик. Очень рекомендую к посещению.
- ААндрей28 мая 2024все понравилось
- ООльга28 мая 2024Татьяна, спасибо за прекрасную экскурсию! Маршрут составлен оптимально, очень много интереснейшей информации, которую мы слушали с удовольствием и огромным интересом. Спасибо, что Вы так хорошо подстроились под наш темп, погоду и пожелания. Все было на высочайшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «По местам авангарда и конструктивизма»
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