Пешеходная обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Путешествуйте по главным улицам Екатеринбурга на индивидуальной пешей экскурсии
Мы прогуляемся по главным улицам Екатеринбурга, пройдемся вдоль набережной реки Исеть.

Вы узнаете историю города, увидите старинные купеческие особняки и современный Екатеринбург-Сити со множеством небоскрёбов, Храм-Памятник на Крови во имя Всех Святых, построенный на месте дома Ипатьева, в котором содержали под стражей и расстреляли Николая II и его семью, рассмотрите дом Севастьянова, познакомитесь с памятниками конструктивизма, посетите дендрологический парк.
5
13 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Пешеходная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Пешеходная обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Описание экскурсии

Что вас ждет Вам предстоит насыщенная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Екатеринбурга. Вы раскроете все грани уральской столицы: познакомитесь с архитектурой XVIII-XIX веков, советским конструктивизмом и современным обликом города. Вы узнаете историю Екатеринбурга и прогуляетесь по набережной реки Исеть. Вы увидите:
дом Севастьянова — каменное сокровище Екатеринбурга и его визитную карточку, • Плотинку — сердце Екатеринбурга и любимое место встреч горожан, • здание штаб-квартиры Русской медной компании, • набережную реки Исеть, • современные Екатеринбург-сити и Ельцин-центр, • Храм-на-Крови, построенный на месте дома Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья, и многие другие достопримечательности. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фонтан «Каменный цветок»
  • Дом Севастьянова
  • Исторический сквер
  • Здание штаб-квартиры Русской медной компании
  • Дендрологический парк
  • Пешеходная улица Вайнера
  • Площадь 1905 года
  • Екатеринбург-сити
  • Ельцин-центр
  • Здание главпочтамта («Дом-Трактор»)
  • Храм-на-Крови
  • Плотинка
  • Набережная реки Исеть
  • Театр Драмы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы (напитки, еда, сувениры)
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 32, Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
О
Прекрасная и интересная экскурсия по основным историческим местам центральной части уральской столицы. Три часа пешей экскурсии прошли для нас как то незаметно. Выражаем огромную благодарность Наталье и Тамаре Валентиновне. Однозначно рекомендуем данную экскурсию всем гостям этого гостеприимного города.
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И
От всей души благодарим Наталью и Владислава за содержательную, интересную и творческую экскурсию. Было очень интересно участвовать в дискуссии, прогуливаться по главным местам Екатеринбурга. Вы очень внимательны к клиентам. Желаем вам успехов, процветания, а также благодарных клиентов!
Вам был полезен этот отзыв?
И
От всей души благодарим Наталью и Владислава за содержательную, интересную и творческую экскурсию. Было очень интересно участвовать в дискуссии, прогуливаться по главным местам Екатеринбурга. Вы очень внимательны к клиентам. Желаем вам успехов, процветания, а также благодарных клиентов!
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Н
Спасибо большое за экскурсию. Узнали историю города. Мы побывали в музеи Ельцина, прогулялись по набережной. Были в Храме на Крови. Увидели много старинных купеческих особняков и современный Екатеринбург-Сити.
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А
Увидел самые красивые и интересные места города, 3 часа на одном дыхании. Спасибо большое моему очаровательному гиду-экскурсоводу Наталье!
Рекомендую всем гостям города.
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А
Увидел самые красивые и интересные места города, 3 часа на одном дыхании. Спасибо большое моему очаровательному гиду-экскурсоводу Наталье!
Рекомендую всем гостям города.
Вам был полезен этот отзыв?

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