Мы прогуляемся по главным улицам Екатеринбурга, пройдемся вдоль набережной реки Исеть.
Вы узнаете историю города, увидите старинные купеческие особняки и современный Екатеринбург-Сити со множеством небоскрёбов, Храм-Памятник на Крови во имя Всех Святых, построенный на месте дома Ипатьева, в котором содержали под стражей и расстреляли Николая II и его семью, рассмотрите дом Севастьянова, познакомитесь с памятниками конструктивизма, посетите дендрологический парк.
Вы узнаете историю города, увидите старинные купеческие особняки и современный Екатеринбург-Сити со множеством небоскрёбов, Храм-Памятник на Крови во имя Всех Святых, построенный на месте дома Ипатьева, в котором содержали под стражей и расстреляли Николая II и его семью, рассмотрите дом Севастьянова, познакомитесь с памятниками конструктивизма, посетите дендрологический парк.
Описание экскурсии
Что вас ждет Вам предстоит насыщенная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Екатеринбурга. Вы раскроете все грани уральской столицы: познакомитесь с архитектурой XVIII-XIX веков, советским конструктивизмом и современным обликом города. Вы узнаете историю Екатеринбурга и прогуляетесь по набережной реки Исеть. Вы увидите:
дом Севастьянова — каменное сокровище Екатеринбурга и его визитную карточку, • Плотинку — сердце Екатеринбурга и любимое место встреч горожан, • здание штаб-квартиры Русской медной компании, • набережную реки Исеть, • современные Екатеринбург-сити и Ельцин-центр, • Храм-на-Крови, построенный на месте дома Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья, и многие другие достопримечательности. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтан «Каменный цветок»
- Дом Севастьянова
- Исторический сквер
- Здание штаб-квартиры Русской медной компании
- Дендрологический парк
- Пешеходная улица Вайнера
- Площадь 1905 года
- Екатеринбург-сити
- Ельцин-центр
- Здание главпочтамта («Дом-Трактор»)
- Храм-на-Крови
- Плотинка
- Набережная реки Исеть
- Театр Драмы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры)
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 32, Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Прекрасная и интересная экскурсия по основным историческим местам центральной части уральской столицы. Три часа пешей экскурсии прошли для нас как то незаметно. Выражаем огромную благодарность Наталье и Тамаре Валентиновне. Однозначно рекомендуем данную экскурсию всем гостям этого гостеприимного города.
Вам был полезен этот отзыв?
И
От всей души благодарим Наталью и Владислава за содержательную, интересную и творческую экскурсию. Было очень интересно участвовать в дискуссии, прогуливаться по главным местам Екатеринбурга. Вы очень внимательны к клиентам. Желаем вам успехов, процветания, а также благодарных клиентов!
Вам был полезен этот отзыв?
И
От всей души благодарим Наталью и Владислава за содержательную, интересную и творческую экскурсию. Было очень интересно участвовать в дискуссии, прогуливаться по главным местам Екатеринбурга. Вы очень внимательны к клиентам. Желаем вам успехов, процветания, а также благодарных клиентов!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо большое за экскурсию. Узнали историю города. Мы побывали в музеи Ельцина, прогулялись по набережной. Были в Храме на Крови. Увидели много старинных купеческих особняков и современный Екатеринбург-Сити.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Увидел самые красивые и интересные места города, 3 часа на одном дыхании. Спасибо большое моему очаровательному гиду-экскурсоводу Наталье!
Рекомендую всем гостям города.
Рекомендую всем гостям города.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Увидел самые красивые и интересные места города, 3 часа на одном дыхании. Спасибо большое моему очаровательному гиду-экскурсоводу Наталье!
Рекомендую всем гостям города.
Рекомендую всем гостям города.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Пешеходная обзорная экскурсия по Екатеринбургу»
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: 300 лет истории и современности
Начало: Площадь 1905 года, возле памятника Ленину
Расписание: Провожу в октябре и ноябре по понедельникам и четвергам
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4000 ₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Екатеринбург - история и современность» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург: прогулка по историческому центру
Начало: Площадь 1905 года у памятника Ленину, Екатеринбург
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
3500 ₽ за экскурсию