Что вас ждет Вам предстоит насыщенная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Екатеринбурга. Вы раскроете все грани уральской столицы: познакомитесь с архитектурой XVIII-XIX веков, советским конструктивизмом и современным обликом города. Вы узнаете историю Екатеринбурга и прогуляетесь по набережной реки Исеть. Вы увидите:

дом Севастьянова — каменное сокровище Екатеринбурга и его визитную карточку, • Плотинку — сердце Екатеринбурга и любимое место встреч горожан, • здание штаб-квартиры Русской медной компании, • набережную реки Исеть, • современные Екатеринбург-сити и Ельцин-центр, • Храм-на-Крови, построенный на месте дома Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья, и многие другие достопримечательности. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.