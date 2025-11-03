Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на обзорную экскурсию по Екатеринбургу.



Вас ждёт прогулка по историческим улицам и площадям, знакомство с культурой XIX века, современными памятниками и уникальная возможность побывать сразу на двух частях света — в Европе и Азии. 5 2 оценки

Туроператор "Город-Сказка"
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 3 часа
Как проходит Пешком
12 500 ₽ за экскурсию
Цена за 1-49 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Начало знакомства Экскурсия начинается на Плотинке, соединяющей два берега реки Исеть. Рядом расположен Исторический сквер, где можно увидеть памятники, отражающие разные эпохи — от XVIII века до современности. Главные улицы и культурные кварталы Во время поездки по проспекту Ленина гид расскажет о его архитектурном облике и значении в жизни города. Особое внимание будет уделено Литературному кварталу — месту, связанному с творчеством писателей и поэтов XIX века. Современность и уникальная граница По пути вы увидите первый уральский небоскрёб, ставший символом нового времени. Финалом экскурсии станет выезд на знаменитую границу Европы и Азии, где туристы смогут сделать памятные фото, стоя одной ногой в Европе, а другой — в Азии.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Плотинка

Литературный квартал

Первый уральский небоскрёб

Граница Европы и Азии Что включено Услуги гида

Что включено
Услуги гида
Транспорт
Что не входит в цену
Личные расходы
Место начала и завершения?
Определяется по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 49 чел.