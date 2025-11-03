Приглашаем на обзорную экскурсию по Екатеринбургу.
Вас ждёт прогулка по историческим улицам и площадям, знакомство с культурой XIX века, современными памятниками и уникальная возможность побывать сразу на двух частях света — в Европе и Азии.
Вас ждёт прогулка по историческим улицам и площадям, знакомство с культурой XIX века, современными памятниками и уникальная возможность побывать сразу на двух частях света — в Европе и Азии.
Описание экскурсииНачало знакомства Экскурсия начинается на Плотинке, соединяющей два берега реки Исеть. Рядом расположен Исторический сквер, где можно увидеть памятники, отражающие разные эпохи — от XVIII века до современности. Главные улицы и культурные кварталы Во время поездки по проспекту Ленина гид расскажет о его архитектурном облике и значении в жизни города. Особое внимание будет уделено Литературному кварталу — месту, связанному с творчеством писателей и поэтов XIX века. Современность и уникальная граница По пути вы увидите первый уральский небоскрёб, ставший символом нового времени. Финалом экскурсии станет выезд на знаменитую границу Европы и Азии, где туристы смогут сделать памятные фото, стоя одной ногой в Европе, а другой — в Азии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плотинка
- Литературный квартал
- Первый уральский небоскрёб
- Граница Европы и Азии
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Определяется по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 49 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
3 ноя 2025
Е
Екатерина
18 окт 2025
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Уральская кухня: дегустация
Уникальная возможность попробовать авторские блюда на границе Европы и Азии. Погрузитесь в историю уральской гастрономии и насладитесь дегустацией
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
21 ноя в 11:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Модный Екатеринбург
Исследуйте стильный Екатеринбург, где история моды переплетается с современностью. Встречи с дизайнерами и уникальные места ждут вас
Начало: На Плотинке
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.