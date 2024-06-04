Экскурсии по усадьбам и дворцам Екатеринбурга

Найдено 10 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Екатеринбурге, цены от 670 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Екатеринбург за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
262 отзыва
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
«На Вознесенской горке перед вами предстанет местный Парфенон — усадьба Харитоновых»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670 за человека
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
18 июня в 15:00
24 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Екатеринбург: три века политических интриг
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры
Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний
Начало: Горького, 4В
«Вы увидите визитные карточки Екатеринбурга: Плотинку, Храм на Крови, дом Севастьянова, дворец Расторгуевых-Харитоновых, усадьбу Тарасовых и Дом Горного начальника»
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990 за всё до 6 чел.
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
«Полюбуетесь архитектурой старинных домов, таких как усадьбы купца Баландина, братьев Ошурковых, Давыдовых, купцов Казанцевых»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780 за человека
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
«Вознесенскую горку и усадьбу Расторгуевых-Харитоновых»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Стражи Азов-горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
«Заброшенная усадьба Турчаниновых»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды екатеринбургского Монмартра: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу таинственного Екатеринбурга, открывая исторические загадки Вознесенской горки
Начало: в районе Храма на Крови
«Усадьбу Харитонова-Расторгуева»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Лучший день в Екатеринбурге: обзорная экскурсия + урок резьбы по камню
Познакомиться с историческими кварталами, купеческими усадьбами и современной архитектурой
Начало: В районе Исторического сквера
19 июня в 10:00
27 июня в 12:00
от 7 500 за всё до 10 чел.
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Начало: На Вознесенской горке
«Рассмотрите усадьбу Расторгуева-Харитонова, которую называют «уральский Акрополь», и услышите легенду о трагической судьбе её архитектора»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
6 500 за всё до 10 чел.
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
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    городе! Много узнал нового, как о городе и его горожанах, так и о минералах, которых на Урале очень много! Рекомендую всем!

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Стражи Азов-горы
    Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории Уральских гор. Мы поднялись на Азов гору, с которой открывается невероятная панорама на окрестности. Сам подъем оказался достаточно комфортным, даже для неподготовленного человека
    Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об историиХороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об историиХороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    все понравилось
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
    Огромное спасибо Анатолию за экскурсию. На нее, кроме моей мамы, никто не записался. Но это совсем не помешало ее проведению.
  • Д
    Диана
    19 мая 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, хотя погода не жаловала, были 24 апреля. Но позитива об экскурсии в разы больше, спасибо большое
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    Анатолию. Интресно рассказывал и учёл нюансы с погодой! Советую всем однозначно! Лучше услышать историю от знающего человека, чем часами бродить, искать и находить информацию в интернете.

  • A
    Andrey
    12 мая 2024
    Екатеринбург: три века политических интриг
    Все понравилось.
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Стражи Азов-горы
    суперский маршрут, чтобы познакомиться с уральскими горами! подходит и детям (9 лет, восторг), и тем, кто не имеет хорошего опыта
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    походов. есть и сказочные элементы, и просто очень красиво! Елена много знает и про горнодобывающее прошлое, и про историю этих мест, для нас топонимы из сказок Бажова превратились в реальные места, за что огромное спасибо!

  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Неизведанный Екатеринбург
    Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
  • Г
    Галина
    6 мая 2024
    Екатеринбург: три века политических интриг
    Интересная экскурсия, хорошая структурированная подача материала.
  • Н
    Надежда
    25 апреля 2024
    Екатеринбург: три века политических интриг
    Нам понравилась экскурсия, было очень интересно и познавательно, гид пунктуальный, очень доступно и увлекательно познакомил с основными культовыми местами, их
    читать дальше

    историей, людьми, политическими событиями и интригами, с ними связанными. Профессионально отвечал на любые вопросы. Очень быстро пролетело время. Спасибо Владимиру за знакомство с городом, обязательно обратимся по приезду в след раз и будем рекомендовать знакомым и друзьям👍💫🤝

    Нам понравилась экскурсия, было очень интересно и познавательно, гид пунктуальный, очень доступно и увлекательно познакомил с

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Усадьбы и дворцы»

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  4. Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
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  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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