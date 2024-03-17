1 день

Выезд в национальный парк. Пеший переход до первого домика

Выезжаем рано утром (с 5 до 7 утра место встречи жд вокзал, аэропорт) и добираемся до Златоуста, обедаем в кафе Парус (оплачивается самостоятельно), где готовят пельмени ручной лепки, вареники с адыгейским сыром и делают вкусные пирожные.

Прибываем к началу пешего маршрута – центральному входу в национальный парк «Таганай».

Собираем рюкзаки и выходим на маршрут (идем 14 км по нижней тропе через Тещин язык и Большую каменную реку к нашему первому домику).

Важно. Каждый несет свои личные вещи, спальник + 2 кг общественного (продукты).

Снежные величественные сосны и ели встречают нас свежестью хвойного леса, и мы отправляемся по широкой тропе навстречу новым впечатлениям.

Вечером паримся в бане, отдыхаем, играем в настолки, пьем чай и общаемся.

Связи нет, пропасть в телефоне не получится.