2 день

Екатеринбург и Верхняя Пышма

Завтрак в гостинице (шведский стол).

09:45 Встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.

10:00 Выезд из отеля. Путевая экскурсия до Музейного комплекса УГМК (г. Верхняя Пышма).

Музейный комплекс УГМК – один из крупнейших музеев военной и гражданской техники в мире.

Он включает в себя более 12 000 экспонатов, среди которых можно увидеть танки времен Второй мировой войны, подводные лодки, бронекатера, самолеты, железнодорожные составы под открытым небом.

Экскурсия по музею автомобильной техники.

Вы увидите крупнейшее в России собрание раритетных автомобилей представительского класса, серийные модели советского автопрома, автомобили специальных служб, а также велосипеды и мотоциклы.

Возвращение в Екатеринбург.

Обед в ресторане.

Пеший переход (не более 10 минут).

Экскурсия в музей «Планета». Минералогический музей частных коллекций.

Один из крупнейших в нашей стране. Здесь представлены лучшие образцы минералов со всего мира и, конечно, месторождений Урала и Свердловской области. Есть очень редкие уникальные образцы причудливой, удивительной красоты формы. Восхитительные произведения камнерезного искусства. На первом этаже музея организован палеонтологический зал.

Также есть зал с уникальными ювелирными изделиями и комната, демонстрирующая эффект флуоресценции минералов.

16:00 Завершение программы (ориентировочное время).

Самостоятельное возвращение в отель.

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