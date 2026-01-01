Что роднит между собой Екатеринбург и Пермь? Какие народы проживают на Урале? Какие минералы являются
Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
Самостоятельное прибытие в отель. Заселение с 15:00 после экскурсии. Багаж можно оставить в камере хранения.
09:45 Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.
Посещение основных достопримечательностей города, в том числе Исторического сквера и Вознесенкой горки.
Обед в ресторане.
Далее вы побываете на границе Европы и Азии, где можно сделать памятные фото, стоя одной ногой в Европе, а другой – в Азии.
Вы узнаете, почему семья Николая II оказалась в Екатеринбурге, побываете на месте расстрела Романовых и территории мужского монастыря на Ганиной яме – месте сокрытия останков членов царской семьи.
17:00 Ориентировочное время завершения программы.
Возвращение к отелю. Заселение.
Екатеринбург и Верхняя Пышма
Завтрак в гостинице (шведский стол).
09:45 Встреча с гидом в холле отеля. Посадка в автобус.
10:00 Выезд из отеля. Путевая экскурсия до Музейного комплекса УГМК (г. Верхняя Пышма).
Музейный комплекс УГМК – один из крупнейших музеев военной и гражданской техники в мире.
Он включает в себя более 12 000 экспонатов, среди которых можно увидеть танки времен Второй мировой войны, подводные лодки, бронекатера, самолеты, железнодорожные составы под открытым небом.
Экскурсия по музею автомобильной техники.
Вы увидите крупнейшее в России собрание раритетных автомобилей представительского класса, серийные модели советского автопрома, автомобили специальных служб, а также велосипеды и мотоциклы.
Возвращение в Екатеринбург.
Обед в ресторане.
Пеший переход (не более 10 минут).
Экскурсия в музей «Планета». Минералогический музей частных коллекций.
Один из крупнейших в нашей стране. Здесь представлены лучшие образцы минералов со всего мира и, конечно, месторождений Урала и Свердловской области. Есть очень редкие уникальные образцы причудливой, удивительной красоты формы. Восхитительные произведения камнерезного искусства. На первом этаже музея организован палеонтологический зал.
Также есть зал с уникальными ювелирными изделиями и комната, демонстрирующая эффект флуоресценции минералов.
16:00 Завершение программы (ориентировочное время).
Самостоятельное возвращение в отель.
Каменный город и гора Крестовая
07:00 Выезд от отеля.
Завтрак – ланч-боксы. В пути будут санитарные остановки.
12:00 Обед в Горнозаводске.
Прибытие в поселок Усьва.
Прогулка по Каменному городу (ориентировочно 2 часа).
Это один из самых посещаемых туристических объектов Урала. Памятник природы, где скальные останцы собраны таким образом, что напоминают заброшенный город.
Переезд во Всесезонный курорт Губаха.
Подъем на кресельных подъемниках на гору Крестовую.
Это одна из самых живописных вершин Западного Урала. Из железа, найденного на этой горе, был отлит крест и установлен на ее вершине. Потому гора и называется Крестовой. Здесь снимались кадры фильмов «Сердце Пармы», «Последний богатырь. Корень зла» и др.
Посещение смотровой площадки. Отсюда, с вершины горы, открываются захватывающие дух виды на уральские просторы.
Ужин в кафе «Монблан» с панорамным видом на горы.
Отправление в Пермь.
Переезд г. Губаха – г. Пермь (200 км).
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Пермь, заселение в гостиницу.
Пермь: обзорная экскурсия, Промобот, Художественная галерея
Завтрак в отеле – шведский стол.
09:20 Встреча с гидом в холле отеля
09:30 Обзорная экскурсия.
Вас ждёт знакомство с историей города и основными его достопримечательностями.
Экскурсия на Промобот — единственное в России предприятие по производству человекоподобных роботов. Побываем на инновационном отечественном производстве, познакомимся с историей компании и увидим, как происходит разработка и создание роботов.
Обед в ресторане.
Художественная галерея.
Здесь хранятся произведения древнерусского, декоративно-прикладного искусства России и Европы, скульптуры. Это один из самых крупных музеев в Уральском регионе.
17:00 Трансфер в отель (для желающих).
Свободное время.
Пермь: музей древностей, коми-пермяцкий обед. Отъезд
Завтрак в отеле – шведский стол.
Выселение из отеля.
09:30 Встреча с гидом в холле отеля, посадка в автобус.
Музей пермских древностей.
В городе, чьим именем назван целый геологический период, нельзя не посетить музей древностей. Основная экспозиция включает скелеты и научные реконструкции древних животных, окаменелости, руды и другие впечатляющие палеонтологические и геологические находки.
Завершим знакомство с Пермью гастрономической программой в ресторане коми-пермяцкой кухни.
Обед из блюд местной кухни и мастер-класс по приготовлению посекунчиков.
13:00 Завершение экскурсионной программы.
Трансфер на ж/д вокзал Перми для туристов, уезжающих из Перми (без перерасчета).
20:00 Возвращение в Екатеринбург к ж/д вокзалу.
Время указано ориентировочное. В пути могут быть задержки.
Гостям региона рекомендуем покупать обратные билеты из Перми.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях 3-4* г. Екатеринбурга (2 ночи) и Перми (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Взрослые
|Школьники
|Пенсионеры
|Двухместное
|55 400
|54 600
|54 600
|Одноместное
|65 400
|64 600
|64 600
Возможна замена отелей на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Онегин»
Отель «Онегин» расположен в центре Екатеринбурга и станет отличным местом для отпуска. Это место является сочетанием русской классики, высочайшего уровня сервиса и всего что нужно для комфортного отдыха.
Каждый номер отеля позволяет смотреть на панораму города. Есть кондиционеры, плазменные панели, мини-бары. Номера выполнены в классическом стиле. Тут отдельные ванные комнаты с принадлежностями.
Вкусно поесть можно в ресторане, уютно расположившемся на 15 этаже отеля. Здесь можно отведать широкий выбор блюд европейской кухни, попробовать множество горячих и холодных напитков, а также коктейлей.
Отель расположен в шаговой доступности от Театра оперы и балета, городского цирка и других примечательных мест.
Отель «АМАКС Премьер»
Современный отель «АМАКС Премьер» расположен недалеко от центра Перми, в нескольких минутах ходьбы от Драматического театра и Пермского театра оперы и балета. Отсюда гости могут быстро добраться до бизнес-центров и развлекательных районов города. На территории работает спа-центр с финской сауной и плавательным бассейном с гидромассажем. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Со вкусом оформленные номера отеля «АМАКС» оснащены телевизором с кабельными каналами. В гостиной зоне установлен рабочий стол.
В отеле оборудован караоке-зал. В круглосуточном ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни по меню. Отель располагается напротив Пермской государственной художественной галереи. Пешая прогулка до набережной реки Камы занимает несколько минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по программе (автобус тур. класса, при группе до 15 человек - микроавтобус)
- Трансфер на ж/д-вокзалы Перми и Екатеринбурга в последний день тура
- Проживание в отеле 3-4* г. Екатеринбурга (2 ночи) и Перми (2 ночи)
- Питание, включенное в программу тура: 4 завтрака (3 шведский стол и 1 ланч-бокс), 5 обедов, 1 ужин
- Путевая экскурсия
- Сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
- Входные билеты, экскурсии, мастер-классы, интерактивы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно из Перми / Екатеринбурга
- Трансфер от аэропорта или ж/д-вокзала в 1 день тура и до аэропорта в последний день тура
- Питание вне программы (завтрак в 1 день, ужины)
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
- паспорт РФ/свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
- пенсионное удостоверение (пенсионерам);
- страховой медицинский полис;
- для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.
Рекомендации по одежде:
- Для пешей прогулки рекомендуем удобную обувь и одежду по погоде.
- Во время экскурсий в Каменный город и на гору Крестовую удобнее брать рюкзак, чтобы руки были свободными.
- Для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включенных в программу, платки и юбки предоставляются при входе).
- В летнее время рекомендуем иметь при себе дождевик или зонт, репелленты от насекомых и клещей.
- Экскурсии на природные объекты проходят при любой погоде, поэтому обязательно возьмите дождевики.
Возможно ли изменение программы?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг.
Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, независящим от туроператора.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужно ли подтверждать свой статус на льготы?
При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).