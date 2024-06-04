Экскурсии на фабрики и заводы в Екатеринбурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Фабрики и заводы» в Екатеринбурге, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Екатеринбург за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
262 отзыва
Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
«В саду камней и минералов я расскажу об уральской гранильной фабрике, о творениях наших мастеров и, конечно, о Даниле, герое сказов Бажова»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670 за человека
Прогулка по совгороду Уралмаш
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Прогулка по совгороду Уралмаш
Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны
Начало: У памятника Серго Орджоникидзе
«Вы узнаете историю строительства крупнейшего завода в России, выпускающего известные на весь мир шагающие экскаваторы и спецмашины»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 600 за всё до 10 чел.
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
«Увидите мёдопивоваренный завод «Тонус»»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780 за человека
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
«12:30–15:00 — Сысерть: в этом колоритном месте расположены все атрибуты уральской айдентики: завод, река, плотина, пруд и гора»
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоквест по району Эльмаш: погружение в историю Екатеринбурга
Откройте для себя исторический район Эльмаш в Екатеринбурге с аудиоквестом, полным увлекательных историй и архитектурных шедевров
Начало: Улица Баумана, 2
«С аудиоквестом «Эльмаш и его миры» вы погрузитесь в ушедшую эпоху, узнаете историю заводов, сыгравших важную роль в индустриализации нашей страны, и узнаете забавные истории, знакомые только местным»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590 за человека
В старинное уральское село Мариинск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
В старинное уральское село Мариинск
Отправиться в живописные места и узнать о том, как здесь добывали уголь для демидовских заводов
Начало: У вашего отеля
«Познакомитесь с заводчицей Марией Денисовной Демидовой и узнаете о её роли в истории уральской металлургии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
    читать дальше

    городе! Много узнал нового, как о городе и его горожанах, так и о минералах, которых на Урале очень много! Рекомендую всем!

  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    все понравилось
  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    Прогулка по совгороду Уралмаш
    Совершенно фантастическая экскурсия, которая понравилась всем её участникам, и даже очень искушенным. Татьяна - приятная, эрудированная и очень интересный экскурсовод! Рекомендую всем на 1000 процентов!
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
    Огромное спасибо Анатолию за экскурсию. На нее, кроме моей мамы, никто не записался. Но это совсем не помешало ее проведению.
  • Д
    Диана
    19 мая 2024
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, хотя погода не жаловала, были 24 апреля. Но позитива об экскурсии в разы больше, спасибо большое
    читать дальше

    Анатолию. Интресно рассказывал и учёл нюансы с погодой! Советую всем однозначно! Лучше услышать историю от знающего человека, чем часами бродить, искать и находить информацию в интернете.

  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Прогулка по совгороду Уралмаш
    Татьяна - молодец! Хорошо знает историю Уралмаша (соцгорода и завода). Мы гуляли со взрослыми родителями. С учетом этого Татьяна выбрала правильный темп и маршрут. Спасибо!
  • М
    Максим
    30 апреля 2024
    Прогулка по совгороду Уралмаш
    Прекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказала и показала самые главные места Уралмаша, погрузив нас в прошлое этого района. Это было очень увлекательно, будем советовать эту экскурсию друзьям и знакомым:)
    Прекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказала
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
    Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!
  • В
    Владимир
    1 апреля 2024
    Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
    Благодарю Анатолия за интересную экскурсию. Я много нового подчеркнул. Советую.
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2024
    Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
    Интересно и познавательно, я была одна, но это не остановило организаторов, проведена персональная экскурсия по той же цене

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Фабрики и заводы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Узнать Екатеринбург за 3 часа
  2. Прогулка по совгороду Уралмаш
  3. Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
  4. Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
  5. Эльмаш и его миры: аудиоквест по заводскому району Екатеринбурга
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 590 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 282 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Фабрики и заводы», 282 ⭐ отзыва, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам