И Игорь Узнать Екатеринбург за 3 часа читать дальше городе! Много узнал нового, как о городе и его горожанах, так и о минералах, которых на Урале очень много! Рекомендую всем! Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о

А Андрей Узнать Екатеринбург за 3 часа все понравилось

Ю Юрий Прогулка по совгороду Уралмаш Совершенно фантастическая экскурсия, которая понравилась всем её участникам, и даже очень искушенным. Татьяна - приятная, эрудированная и очень интересный экскурсовод! Рекомендую всем на 1000 процентов!

О Ольга Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города Огромное спасибо Анатолию за экскурсию. На нее, кроме моей мамы, никто не записался. Но это совсем не помешало ее проведению.

Д Диана Узнать Екатеринбург за 3 часа читать дальше Анатолию. Интресно рассказывал и учёл нюансы с погодой! Советую всем однозначно! Лучше услышать историю от знающего человека, чем часами бродить, искать и находить информацию в интернете. Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, хотя погода не жаловала, были 24 апреля. Но позитива об экскурсии в разы больше, спасибо большое

И Ирина Прогулка по совгороду Уралмаш Татьяна - молодец! Хорошо знает историю Уралмаша (соцгорода и завода). Мы гуляли со взрослыми родителями. С учетом этого Татьяна выбрала правильный темп и маршрут. Спасибо!

М Максим Прогулка по совгороду Уралмаш Прекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказала и показала самые главные места Уралмаша, погрузив нас в прошлое этого района. Это было очень увлекательно, будем советовать эту экскурсию друзьям и знакомым:)

О Ольга Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!

В Владимир Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города Благодарю Анатолия за интересную экскурсию. Я много нового подчеркнул. Советую.