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Узнать Екатеринбург за 3 часа: Исторический сквер, Храм-на-Крови, Вознесенская горка
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
«В саду камней и минералов я расскажу об уральской гранильной фабрике, о творениях наших мастеров и, конечно, о Даниле, герое сказов Бажова»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по совгороду Уралмаш
Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны
Начало: У памятника Серго Орджоникидзе
«Вы узнаете историю строительства крупнейшего завода в России, выпускающего известные на весь мир шагающие экскаваторы и спецмашины»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Неизвестный Екатеринбург, или Забытые страницы истории города
Сад Нурова, "Городок милиции", завод "Тонус", а также старинные усадьбы - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
«Увидите мёдопивоваренный завод «Тонус»»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
780₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
«12:30–15:00 — Сысерть: в этом колоритном месте расположены все атрибуты уральской айдентики: завод, река, плотина, пруд и гора»
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоквест по району Эльмаш: погружение в историю Екатеринбурга
Откройте для себя исторический район Эльмаш в Екатеринбурге с аудиоквестом, полным увлекательных историй и архитектурных шедевров
Начало: Улица Баумана, 2
«С аудиоквестом «Эльмаш и его миры» вы погрузитесь в ушедшую эпоху, узнаете историю заводов, сыгравших важную роль в индустриализации нашей страны, и узнаете забавные истории, знакомые только местным»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
В старинное уральское село Мариинск
Отправиться в живописные места и узнать о том, как здесь добывали уголь для демидовских заводов
Начало: У вашего отеля
«Познакомитесь с заводчицей Марией Денисовной Демидовой и узнаете о её роли в истории уральской металлургии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Экскурсией, а так же гидом был приятно удивлен! Маршрут интересно продуман, гид с хорошо поставленым голосом, рассказывал интересные факты о
- ААндрей28 мая 2024все понравилось
- ЮЮрий25 мая 2024Совершенно фантастическая экскурсия, которая понравилась всем её участникам, и даже очень искушенным. Татьяна - приятная, эрудированная и очень интересный экскурсовод! Рекомендую всем на 1000 процентов!
- ООльга19 мая 2024Огромное спасибо Анатолию за экскурсию. На нее, кроме моей мамы, никто не записался. Но это совсем не помешало ее проведению.
- ДДиана19 мая 2024Здравствуйте, очень понравилась экскурсия, хотя погода не жаловала, были 24 апреля. Но позитива об экскурсии в разы больше, спасибо большое
- ИИрина8 мая 2024Татьяна - молодец! Хорошо знает историю Уралмаша (соцгорода и завода). Мы гуляли со взрослыми родителями. С учетом этого Татьяна выбрала правильный темп и маршрут. Спасибо!
- ММаксим30 апреля 2024Прекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказала и показала самые главные места Уралмаша, погрузив нас в прошлое этого района. Это было очень увлекательно, будем советовать эту экскурсию друзьям и знакомым:)
- ООльга29 апреля 2024Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!
- ВВладимир1 апреля 2024Благодарю Анатолия за интересную экскурсию. Я много нового подчеркнул. Советую.
- ЕЕкатерина17 марта 2024Интересно и познавательно, я была одна, но это не остановило организаторов, проведена персональная экскурсия по той же цене
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Фабрики и заводы»
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