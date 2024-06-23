Приглашаю вас на прогулку по центру и любимым местам отдыха екатеринбуржцев.
В нашей программе: памятник основателям, Плотинка, Центральная площадь, набережная Городского пруда и Храм на Крови. Вы узнаете, как Екатеринбург стал одним из первых промышленных городов в мире. Услышите легенды и истории из его жизни. И раскроете особенности горнозаводского Урала и его столицы.
В нашей программе: памятник основателям, Плотинка, Центральная площадь, набережная Городского пруда и Храм на Крови. Вы узнаете, как Екатеринбург стал одним из первых промышленных городов в мире. Услышите легенды и истории из его жизни. И раскроете особенности горнозаводского Урала и его столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Памятник основателям. Я расскажу, как Урал обрёл свое имя, с чего началась горнорудная и металлургическая слава Урала и почему совсем непросто ставить заводы в удалённых от столиц местах.
- Плотинка. Вы прогуляетесь по знаковому, любимому месту отдыха екатеринбуржцев, узнаете, где был завод, что он производил и как исчез.
Арт-объект. Прикоснёмся к «Сердцу Екатеринбурга».
- Центральная площадь. Обсудим, чем отличаются уральские города-заводы от других городов. Я расскажу, как менялся облик площади и что сохранилось до наших дней.
- Набережная Городского пруда. У водохранилища на реке Исеть вы увидите особняки, выясните, кто в них жил, как и зачем строил и что в них находится сейчас. А ещё я раскрою место, где мыли золото и расскажу, кто намыл капиталы.
- Храм на Крови. В завершение мы подойдём к храму, где поговорим не только о трагедии в доме инженера Ипатьева. Вы увидите старейшую церковь Екатеринбурга, услышите, кто жил на Вознесенской горке и погрузитесь в легенды, связанные с самой роскошной усадьбой города.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
- Одевайтесь, пожалуйста, с учётом погоды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Люблю свой родной Екатеринбург-Свердловск, потому что это самый самобытный, честный и комфортный город. Приходите на мои экскурсии, и вы сами убедитесь в этом.Задать вопрос
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