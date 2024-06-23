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Приглашаю вас на прогулку по центру и любимым местам отдыха екатеринбуржцев.



В нашей программе: памятник основателям, Плотинка, Центральная площадь, набережная Городского пруда и Храм на Крови. Вы узнаете, как Екатеринбург стал одним из первых промышленных городов в мире. Услышите легенды и истории из его жизни. И раскроете особенности горнозаводского Урала и его столицы.