Река Чусовая – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Река Чусовая» в Екатеринбурге, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Путешествие к реке Чусовая, или Каноничный Урал
На машине
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к реке Чусовая
Река Чусовая - это сердце Урала. Пройдите по её берегам, откройте для себя историю горнозаводского дела и насладитесь видами, знакомыми по картинам
Начало: У Цирка
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Пешая
7 часов
45 отзывов
Водная прогулка
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Неспешная прогулка по таежным тропам и берегам самой красивой уральской реки
Начало: Возле ж/д вокзала Екатеринбурга
4 июн в 09:00
6 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Вдоль скал реки Чусовой - из Екатеринбурга
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вдоль скал реки Чусовой - из Екатеринбурга
Насладится пейзажами самой знаменитой уральской реки и увидеть вблизи камни-бойцы
Завтра в 09:00
19 мая в 09:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 января 2025
    Путешествие к реке Чусовая, или Каноничный Урал
    Замечательная поездка с замечательной Ольгой:) Чудесные виды, замечательная Чусовая и село Слобода, классный лес и панорамы, которые открываются с камней — зимний Урал просто в самое сердце. Организовано все удобно, классно, комфортно — 10/10.
    Замечательная поездка с замечательной Ольгой:) Чудесные виды, замечательная Чусовая и село Слобода, классный лес и панорамыЗамечательная поездка с замечательной Ольгой:) Чудесные виды, замечательная Чусовая и село Слобода, классный лес и панорамыЗамечательная поездка с замечательной Ольгой:) Чудесные виды, замечательная Чусовая и село Слобода, классный лес и панорамыЗамечательная поездка с замечательной Ольгой:) Чудесные виды, замечательная Чусовая и село Слобода, классный лес и панорамыЗамечательная поездка с замечательной Ольгой:) Чудесные виды, замечательная Чусовая и село Слобода, классный лес и панорамыЗамечательная поездка с замечательной Ольгой:) Чудесные виды, замечательная Чусовая и село Слобода, классный лес и панорамыЗамечательная поездка с замечательной Ольгой:) Чудесные виды, замечательная Чусовая и село Слобода, классный лес и панорамы
  • А
    Алина
    1 октября 2024
    Река Чусовая: место, где живет душа Урала
    Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно было добраться на общественном
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    транспорте без проблем. Дорога на электричке долгая, но прямая. Игорь - замечательный человек, составил нам приятную и комфортную компанию. Как гид учитывая наши пожелания по маршруту и по времени возвращения. Старался показать нам все интересные места. Давал время сделать фото, отдохнуть, где надо. По дороге сделал несколько душевных фото нас со стороны. Маршрут интересный, мы увидели различные скалы, гроты, прошли два моста, в том числе подвесной, реку, конечно. На мост было страшно наступать, но по пути все справились. В жилых посёлках встречались местные достопримечательные места. Даже завели себе собаку на время привала. Ещё раз спасибо Игорь за интересные и памятный день

    Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можноОтправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2024
    Река Чусовая: место, где живет душа Урала
    Очень интересная экскурсия. Давно хотела увидеть реку Чусовую с ее скалистыми берегами. Экскурсовод Елена очень много и интересно рассказывала о природе Урала, развитии промышленности, населении, археологических находках. Спасибо!
  • И
    Игорь
    21 ноября 2023
    Путешествие к реке Чусовая, или Каноничный Урал
    Экскурсия приятная, мне понравилась. Маршрут правда простоватый, но если вы в Екатеринбурге, есть свободный день. а основные достопримечательности уже осмотрели
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    - то почему бы и нет? единственное, я бы отметил, что кинодекорации Каменки - это бессмысленный объект. Ехать туда стоит только если отобедать в рядом находящемся ресторане. Отдельный респект гиду Ксении. Очень приятно с ней работать. Просто для примера - за день до этого у меня был маршрут в горы с другим гидом. Он мне не помогал, просто шел впереди, хотя участки были опасные. А Ксения всегда подавала мне руку! P.S. Организаторам предложил бы указывать сразу полную цену экскурсии, а не странную формулу цена экскурсии плюс бензин.

    Экскурсия приятная, мне понравилась. Маршрут правда простоватый, но если вы в Екатеринбурге, есть свободный день. а
  • Е
    Евгений
    16 октября 2023
    Путешествие к реке Чусовая, или Каноничный Урал
    Экскурсия отличная

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Река Чусовая»

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  2. Самое главное
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  4. Храм на Крови
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в мае 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Река Чусовая" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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