Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к реке Чусовая
Река Чусовая - это сердце Урала. Пройдите по её берегам, откройте для себя историю горнозаводского дела и насладитесь видами, знакомыми по картинам
Начало: У Цирка
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Неспешная прогулка по таежным тропам и берегам самой красивой уральской реки
Начало: Возле ж/д вокзала Екатеринбурга
4 июн в 09:00
6 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вдоль скал реки Чусовой - из Екатеринбурга
Насладится пейзажами самой знаменитой уральской реки и увидеть вблизи камни-бойцы
Завтра в 09:00
19 мая в 09:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 января 2025Замечательная поездка с замечательной Ольгой:) Чудесные виды, замечательная Чусовая и село Слобода, классный лес и панорамы, которые открываются с камней — зимний Урал просто в самое сердце. Организовано все удобно, классно, комфортно — 10/10.
- ААлина1 октября 2024Отправились на экскурсию группой из трех человек, нас сопровождал гид Игорь. Выбирали экскурсию, на которую можно было добраться на общественном
- ННаталья24 сентября 2024Очень интересная экскурсия. Давно хотела увидеть реку Чусовую с ее скалистыми берегами. Экскурсовод Елена очень много и интересно рассказывала о природе Урала, развитии промышленности, населении, археологических находках. Спасибо!
- ИИгорь21 ноября 2023Экскурсия приятная, мне понравилась. Маршрут правда простоватый, но если вы в Екатеринбурге, есть свободный день. а основные достопримечательности уже осмотрели
- ЕЕвгений16 октября 2023Экскурсия отличная
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Река Чусовая»
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