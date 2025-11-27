Вы создадите свой скраб — как конструктор. Я помогу выбрать натуральные компоненты — масла и экстракты, которые идеально подойдут для вас. Подскажу удачные сочетания и вместе проследим, как меняются цвета и ароматы. В итоге получится оригинальное средство — только ваше и только для вас.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание мастер-класса

Вы рассмотрите пользу скраба для кожи и поэтапно создадите уникальный состав — от выбора основы до активных экстрактов и добавок. Кроме тщательного и деликатного очищения, можно добавить разогревающий, охлаждающий, питающий, увлажняющий, подтягивающий и антицеллюлитный эффекты.

Протестируете коллекцию ароматов — можно выбрать готовый или собрать свой.

Я расскажу об условиях хранения — и стильная баночка с фирменной этикеткой займёт достойное место в вашей ванной комнате.

Организационные детали

Интересно будет взрослым и детям — процесс увлекательный.