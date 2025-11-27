Вы создадите свой скраб — как конструктор. Я помогу выбрать натуральные компоненты — масла и экстракты, которые идеально подойдут для вас. Подскажу удачные сочетания и вместе проследим, как меняются цвета и ароматы. В итоге получится оригинальное средство — только ваше и только для вас.
Описание мастер-класса
Вы рассмотрите пользу скраба для кожи и поэтапно создадите уникальный состав — от выбора основы до активных экстрактов и добавок. Кроме тщательного и деликатного очищения, можно добавить разогревающий, охлаждающий, питающий, увлажняющий, подтягивающий и антицеллюлитный эффекты.
Протестируете коллекцию ароматов — можно выбрать готовый или собрать свой.
Я расскажу об условиях хранения — и стильная баночка с фирменной этикеткой займёт достойное место в вашей ванной комнате.
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям — процесс увлекательный.
в понедельник в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 16:00, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, во вторник в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в четверг в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 18:30, 19:00 и 19:30, в пятницу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Луначарского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 216 туристов
Я — Полина, художник и основатель студии. Провожу мастер-классы по рисованию и созданию ароматических свечей с 2018 года. В моей студии также работают мастера с высшим художественным образованием.
