Мастер-стеклодув изготавливает два изделия!

Вы увидите как из раскаленного стекла появляются стеклянные изделия, например Мой Уютный Кот!

Даем всем нашим гостям подержать в руках рабочие инструменты мастера-стеклодува!

Вы вживую сможете почувствовать вес стеклодувной трубы, наощупь познакомитесь с цветными материалами стеклодувов!

Вы увидите удивительный опыт с не разбиваемым стеклом!

О Батавских слёзках слагают легенды, вам предстоит увидеть своими глазами как они изготавливаются!

Посетите единственный в стране музей стеклянных фигур по детским рисункам!

Детям до 9-ого класса, приезжающим в нашу студию мы предлагаем пофантазировать-нарисовать существ которых не существует в природе.

Из тысяч просмотренных рисунков, выбираются самые интересные работы, по ним и создаются наши экспонаты!

Каждому гостю дарим ПОДАРОК бусинку из муранского стекла, а так же вместе с вами сделаем мастер-класс по изготовлению подвески!

Каждая бусинка сделана вручную нашими мастерами, специально для вас!

Посетите наш уникальный магазин товаров и сувениров!

Сможете увидеть множество изделий сделанных нашими мастерами.

Цены в магазине начинаются от 100 руб!

Запись на экскурсии индивидуальная, можно записаться на любое удобное вам время!