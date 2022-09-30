Стеклодувная мастерская в Екатеринбурге

Групповые экскурсии к стеклодувам! Экскурсии в нашу студию

Групповые экскурсии к стеклодувам! Экскурсии в нашу студию — это интерактивное шоу, живое и яркое, на котором мастер посвящает наших гостей в тайны своего ремесла. Лёгкость, с какой на ваших глазах рождаются стеклянные элементы, обманчивы.

Насколько тяжела работа стеклодува? Что входит в групповую интерактивную экскурсию? Длительность 1-1.5 часа!
Стеклодувная мастерская в Екатеринбурге
Стеклодувная мастерская в Екатеринбурге
Стеклодувная мастерская в Екатеринбурге
Стеклодувная мастерская в Екатеринбурге
Стеклодувная мастерская в Екатеринбурге
Стеклодувная мастерская в Екатеринбурге
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Что вас ожидает 🤩

  • Стеклодувную мастерскую
  • Музей стеклянных фигур по детским рисункам
  • Магазин товаров и сувениров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мастер-стеклодув изготавливает два изделия!
Вы увидите как из раскаленного стекла появляются стеклянные изделия, например Мой Уютный Кот!
Даем всем нашим гостям подержать в руках рабочие инструменты мастера-стеклодува!
Вы вживую сможете почувствовать вес стеклодувной трубы, наощупь познакомитесь с цветными материалами стеклодувов!
Вы увидите удивительный опыт с не разбиваемым стеклом!
О Батавских слёзках слагают легенды, вам предстоит увидеть своими глазами как они изготавливаются!
Посетите единственный в стране музей стеклянных фигур по детским рисункам!
Детям до 9-ого класса, приезжающим в нашу студию мы предлагаем пофантазировать-нарисовать существ которых не существует в природе.
Из тысяч просмотренных рисунков, выбираются самые интересные работы, по ним и создаются наши экспонаты!
Каждому гостю дарим ПОДАРОК бусинку из муранского стекла, а так же вместе с вами сделаем мастер-класс по изготовлению подвески!
Каждая бусинка сделана вручную нашими мастерами, специально для вас!
Посетите наш уникальный магазин товаров и сувениров!
Сможете увидеть множество изделий сделанных нашими мастерами.
Цены в магазине начинаются от 100 руб!
Запись на экскурсии индивидуальная, можно записаться на любое удобное вам время!

Каждый день, кроме воскресенья и понедельника с 10:00 до 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионный билет (700 рублей с человека)
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Екатеринбург
Завершение: г. Екатеринбург, ул. Монтерская 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме воскресенья и понедельника с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Каждая запись на экскурсию индивидуальна
  • Запишитесь на сайте tatianatunis.com
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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