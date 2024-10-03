Интерактивные экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Екатеринбурге, цены от 969 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
На машине
11 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
16 окт в 14:00
17 окт в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Секреты старого Екатеринбурга: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты старого Екатеринбурга: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Не просто слушать и смотреть, а беседовать, искать подсказки и сравнивать, как было и как стало
Начало: В районе ТЦ «Пассаж»
14 окт в 15:30
15 окт в 15:30
4 000 за всё до 5 чел.
Интерактивная аудиопрогулка в Екатеринбурге «Шум Плотинки»
Пешая
скидка
35%
1 час
Аудиогид
Интерактивная аудиопрогулка в Екатеринбурге «Шум Плотинки»
Надеть наушники и минимум 5 раз удивиться, около 10 раз рассмеяться, а в конце растрогаться до слёз
Начало: На Плотинке
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1490969 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 октября 2024
    Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
    Довольно интересная экскурсия. Проходит в городке Березовский. Посетили музей золота (брать экскурсовода обязательно!!!), забежать в парк. Но самое интересное - посещение музея -шахты и отвала породы после извлечения золота (березовские пески), где можно пособирать минералы своими руками.
    Довольно интересная экскурсия. Проходит в городке Березовский. Посетили музей золота (брать экскурсовода обязательно!!!), забежать в паркДовольно интересная экскурсия. Проходит в городке Березовский. Посетили музей золота (брать экскурсовода обязательно!!!), забежать в паркДовольно интересная экскурсия. Проходит в городке Березовский. Посетили музей золота (брать экскурсовода обязательно!!!), забежать в паркДовольно интересная экскурсия. Проходит в городке Березовский. Посетили музей золота (брать экскурсовода обязательно!!!), забежать в паркДовольно интересная экскурсия. Проходит в городке Березовский. Посетили музей золота (брать экскурсовода обязательно!!!), забежать в паркДовольно интересная экскурсия. Проходит в городке Березовский. Посетили музей золота (брать экскурсовода обязательно!!!), забежать в парк
  • А
    Анна
    2 августа 2024
    Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
    Перед посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основных достопримечательностях города. Мы увидели
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    сердце Екатеринбурга, Храм, построенный на месте гибели царской семьи с удивительными "воздушными" портретами, Каменный цветок и много другое. Сам Берёзовский маленький городок, особых достопримечательностей там нет. Музей золота - без золота, только муляжи, не запомнился (возможно потому, что мы были там без экскурсии, но это был наш выбор). А дальше, по нашей просьбе Анатолий отвёз нас в музей-шахту - и вот там мы получили незабываемые впечатления. Посоветовала бы включить в маршрут! После поехали на поиск "драгоценностей" - дети были в полном восторге, насобирали по мешку камней с пиритами и не только - отличные сувениры.

    Перед посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основныхПеред посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основныхПеред посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основныхПеред посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основныхПеред посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основных

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Интерактивные»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в октябре 2024
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