5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
16 окт в 14:00
17 окт в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты старого Екатеринбурга: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Не просто слушать и смотреть, а беседовать, искать подсказки и сравнивать, как было и как стало
Начало: В районе ТЦ «Пассаж»
14 окт в 15:30
15 окт в 15:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
35%
1 час
Аудиогид
Интерактивная аудиопрогулка в Екатеринбурге «Шум Плотинки»
Надеть наушники и минимум 5 раз удивиться, около 10 раз рассмеяться, а в конце растрогаться до слёз
Начало: На Плотинке
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1490969₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 октября 2024Довольно интересная экскурсия. Проходит в городке Березовский. Посетили музей золота (брать экскурсовода обязательно!!!), забежать в парк. Но самое интересное - посещение музея -шахты и отвала породы после извлечения золота (березовские пески), где можно пособирать минералы своими руками.
- ААнна2 августа 2024Перед посещением Берёзовского Анатолий по нашей просьбе провёз нас по Екатеринбургу, показал и рассказал об основных достопримечательностях города. Мы увидели
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Интерактивные»
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