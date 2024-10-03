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сердце Екатеринбурга, Храм, построенный на месте гибели царской семьи с удивительными "воздушными" портретами, Каменный цветок и много другое. Сам Берёзовский маленький городок, особых достопримечательностей там нет. Музей золота - без золота, только муляжи, не запомнился (возможно потому, что мы были там без экскурсии, но это был наш выбор). А дальше, по нашей просьбе Анатолий отвёз нас в музей-шахту - и вот там мы получили незабываемые впечатления. Посоветовала бы включить в маршрут! После поехали на поиск "драгоценностей" - дети были в полном восторге, насобирали по мешку камней с пиритами и не только - отличные сувениры.