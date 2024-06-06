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в восторге!!! Елена легко и интересно отвечала на вопросы, рассуждала на очень серьезные темы с почти взрослыми детьми. Думаю, что было бы здорово с классом пойти на такую экскурсию. Это свежее, актуальное направление для людей кто любит не просто гулять, а гулять и узнавать новую информацию и наслаждаться творчеством одновременно. Время пролетело как миг! Благодарю!!!