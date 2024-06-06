Искусство и музеи – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Екатеринбурге, цены от 450 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
🚶 Пешая
Групповая
1 час
4 отзыва
Увлекательная групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Екатеринбурга
Погрузитесь в мир стеклодувного искусства, наблюдая за работой мастеров и создавая свои уникальные изделия. Экскурсия в Екатеринбурге ждёт вас
Начало: На проходной завода ФРТИ
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
14 июня в 12:00
450 за человека
Екатеринбург - столица стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
10 июня в 14:30
12 июня в 14:30
3 900 за всё до 10 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000 за всё до 4 чел.
УМЕСТный стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
УМЕСТный стрит-арт
Познать Екатеринбург с новой стороны, открыв для себя интересные работы уличных художников
Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско...
10 июня в 16:00
11 июня в 12:00
5 000 за всё до 7 чел.
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
Пройти по местам съёмок советских сериалов, перестроечного фэнтези и русской анимации в мини-группе
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 19:30
15 июня в 19:30
800600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Екатеринбург - столица стрит-арта
    Спасибо Елене за такую познавательную, развлекательную, интересную и информационно наполненную экскурсию. Я открыла для себя новое направление. Мои подростки были
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    в восторге!!! Елена легко и интересно отвечала на вопросы, рассуждала на очень серьезные темы с почти взрослыми детьми. Думаю, что было бы здорово с классом пойти на такую экскурсию. Это свежее, актуальное направление для людей кто любит не просто гулять, а гулять и узнавать новую информацию и наслаждаться творчеством одновременно. Время пролетело как миг! Благодарю!!!

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
    Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
    Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Екатеринбург - столица стрит-арта
    Елена, спасибо большое за воскресный вечер на Вашей экскурсии от нашей группы - жителей Екатеринбурга. Экскурсия прошла на одном дыхании.
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    Для нас стало открытием, сколько произведений современного искусства таят знакомые нам улицы. А истории, рассказанные Вами, погрузили нас в атмосферу фестивалей, масштаб и сложность задумок художников. Благодарим и желаем всего доброго.

  • А
    Альбина
    18 мая 2024
    Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
    Прослушали интересный рассказ о производстве художественных стеклянных изделий. Удивительно, что производство этих изделий было организовано на энтузиазме и стремлении к знаниям Татьяны. Если очень захотеть, то мечты сбываются.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
    Посетили мастерскую 10 мая 2024 г. Необычная экскурсия, на подобной побывали впервые. Своими глазами увидели, как рождаются авторские изделия из стекла. Экскурсию рекомендую взрослым и детям старше 10 лет.
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
    Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Искусство и музеи»

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  1. Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
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  4. Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
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Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
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  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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