Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе

Потаенный Екатеринбург: спрятанные дворы, уральские писатели, литературный квартал и разные архитектурные стили. Узнайте город по-новому
Эта программа для любителей приключений и необычных мест.

Вас ждет знакомство с нетривиальными уголками Екатеринбурга, прогулка по литературному кварталу, поиск граффити и знакомство с архитектурными стилями города. Вы узнаете о музеях,
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театрах и других местах досуга, а также соберете коллекцию знаковых граффити. Экскурсия проходит на автомобиле, транспорт включен в стоимость.

Начало и конец экскурсии в удобных вам местах в центре Екатеринбурга, возможен трансфер в аэропорт Кольцово по договоренности

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Индивидуальная экскурсия на автомобиле
  2. 🎨 Знакомство с уличным искусством
  3. 🏛 Прогулка по литературному кварталу
  4. 🎶 Уральская музыка и архитектура
  5. 📚 Истории о местных писателях
Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе
Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе
Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Плотинка
  • Храм на Крови
  • Площадь 1905 года
  • Ельцин Центр
  • Литературный квартал

Описание экскурсии

Потаенный Екатеринбург рядом с классическим

Приготовьтесь пройти не только по центру города — вас ждут Плотинка, Храм на Крови, Площадь 1905 года и Ельцин Центр — но и открыть внутреннюю сторону Екатеринбурга. Неочевидную, но невероятно увлекательную. Мы заглянем в спрятанные от посторонних дворы, вспомним уральских писателей и погуляем по литературному кварталу. А еще вы познакомитесь с разными архитектурными стилями Екб — классицизмом, эклектикой, модерном и, конечно, конструктивизмом.

Чем живет и дышит город

За время экскурсии вы узнаете, как появился идеальный город-завод. Я расскажу о музеях, театрах и других местах досуга в нашем Екатеринбурге, а вишенкой на торте станет современное искусство. В российской столице стрит-арта мы соберем коллекцию знаковых граффити — они украшают и стены домов, и вентиляционные будки, и заборы.

Кому подойдет экскурсия

Любителям необычных мест, о которых не пишут в путеводителях, но которые знают и любят местные жители.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
  • Дополнительных расходов нет
  • Начало и конец экскурсии в удобных вам местах в центре Екатеринбурга. Трансфер в аэропорт Кольцово возможен по договоренности.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
30 апр 2024
Экскурсия была интересной, очень удобно на машине осмотреть главные места города за небольшое время. Спасибо!
О
12 июня 2023
Нашим гидом была Елизавета - спасибо огромное! Эта экскурсия стала вишенкой на тортике нашего трехдневного пребывания в замечательном Екатеринбурге! Было очень динамично, интересно и нескучно! В маршруте были учтены наши
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интересы и пожелания. Елизавета с большим уважением рассказывала нам об истории города, его достопримечательностях и современной жизни, о людях, жизнь которых связана с городом. Очень бережное отношение ко всем, кто строил город, кто живет в нем сейчас. Говорили о трагедии царской семьи. Всего было ровно столько, сколько нужно. Спасибо еще раз и удачи вам и вашей команде!

Н
10 апр 2023
Спасибо. У нас не было шансов не полюбить Екатеринбург:)))
Е
22 мар 2023
Экскурсия очень понравилась, три часа пролетели незаметно, благодаря ей просто влюбились в Екатеринбург!!! Большое спасибо экскурсоводу за интересную информацию!
А
4 янв 2023
Большое спасибо!!! Нам очень понравилось! Столько новых знаний за 2,5 часа 👍 Время пролетело незаметно!
А ещё нас встретили и привезли по окончанию экскурсии в удобное для нас место!
Рекомендуем всем, кто первый раз приехал в Екатеринбург и тем, кто там был, но не знает истории.
Ольга
6 ноя 2022
Очень много интересного узнали о городе, в котором были много раз. Экскурсия хороша и при плохой погоде. Бонусом получили много интересных ссылок. Спасибо!
Е
24 окт 2022
Екатерина рассказывает очень интересно, увлекательно и со знанием дела. Показала многие знаковые красивые места, поделилась важными фактами, вехами истории города начиная с истории Первой Мировой войны и до текущего момента,
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включая, уверена, неизбитые истории, увлекательные подробности и детали. Формат автомобильно-пешеходный идеален для холодной погоды (как в нашем случае) и для семей с детьми (мы были с детьми 9 лет - почти до конца 3 часа они внимательно слушали - это дорогого стоит). Спасибо! Очень рекомендуем!

С
27 июня 2022
Действительно очень нескучная экскурсия! Екатерина очень компетентный, вежливый и позитивный человек! Всем рекомендуем! Сергей и Светлана
Dmitrii
23 апр 2022
Увлекательно и познавательно! Приятно, когда рассказчик неравнодушен и "глубоко в теме". А еще виртуозно подстраивается под "уровень" слушателя. Не хотелось заканчивать экскурсию)
Е
25 мар 2022
Добрый день! 20 марта посетили экскурсию "Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе". Понравилось всё. Очень грамотная, приятная, располагающая к общению Екатерина, Благодарим Екатерину за прекрасный вечер, за чудеснейшую обзорную экскурсию. Мы
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услышали столько нового и интересного. Екатерина смогла так умело завладеть нашим вниманием, что время пролетело незаметно. Впечатление от города осталось прекрасное. Будем рекомендовать ваши поездки друзьям и знакомым. Спасибочки огромное за организацию и поездку! Успехов! Процветания!

Е
21 мар 2022
Спасибо огромное Екатерине! Не смотря на то что экскурсия была заказана нами несколько стихийно, Екатерина провела всё на высшем уровне! Показала множество замечательных мест Екатеринбурга: как очень известных, так и
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не распиаренных, но наоборот, очень милых и уютных. Организовано всё было очень комфортно: нас и повозили по городу в уютном автомобиле, и поводили по его красивым улицам и паркам. Очень понравился рассказ про историю Екатеринбурга, его памятников, строителей, про очень интересную культуру города, в том числе - современную. Ну и вообще - всегда приятно общаться с образованным, ответственным, очень добрым и лёгким человеком. Спасибо!!!

Н
11 мар 2022
Просто здорово - не скучно, живо, нетрадиционно, комфортно - сочетание автомобиля и прогулки. Для детей в спмый раз.
Н
8 мар 2022
Интересно и доступно рассказала Екатерина о городе: его истории становления, роста и современной жизни. Прокатила на авто по историческим достопримечательностям и местам современной культуры. Посоветовала интересные места для самостоятельного посещения, Индивидуальный подход к месту начала и окончания экскурсии. . Довольна и смело могу рекомендовать)
Л
16 фев 2022
Я бы поставила все 100 баллов!!!
И рекомендую однозначно!

Экскурсия очень понравилась. Катерина прекрасный гид и душевный человек: интересно рассказала об истории города, о трагедии царской семьи, и в тоже время, успела
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показать город с изнанки — совершенно необычным образом. Посоветовала много интересных мест ещё к посещению. И, вообще, ее не только приятно и интересно слушать, а ещё и приятно общаться.
Я хоть и в первые посещала Екатеринбург, но поняла, что программа отличается от классических туров по городу. Мне, как путешественице с большим опытом, приятно видеть, что и у нас в России есть такие интересные программы и квалифицированные гиды! Спасибо!!!
И когда снова вернусь в Екатеринбург, то обязательно с Катей поеду на Уральскую Лапландию!

Входит в следующие категории Екатеринбурга

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыПочувствовать себя местнымПо местам авангарда и конструктивизмаГраффити и уличное искусство

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