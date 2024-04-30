Эта программа для любителей приключений и необычных мест.Вас ждет знакомство с нетривиальными уголками Екатеринбурга, прогулка по литературному кварталу, поиск граффити и знакомство с архитектурными стилями города. Вы узнаете о музеях,

театрах и других местах досуга, а также соберете коллекцию знаковых граффити. Экскурсия проходит на автомобиле, транспорт включен в стоимость. Начало и конец экскурсии в удобных вам местах в центре Екатеринбурга, возможен трансфер в аэропорт Кольцово по договоренности

Описание экскурсии

Потаенный Екатеринбург рядом с классическим

Приготовьтесь пройти не только по центру города — вас ждут Плотинка, Храм на Крови, Площадь 1905 года и Ельцин Центр — но и открыть внутреннюю сторону Екатеринбурга. Неочевидную, но невероятно увлекательную. Мы заглянем в спрятанные от посторонних дворы, вспомним уральских писателей и погуляем по литературному кварталу. А еще вы познакомитесь с разными архитектурными стилями Екб — классицизмом, эклектикой, модерном и, конечно, конструктивизмом.

Чем живет и дышит город

За время экскурсии вы узнаете, как появился идеальный город-завод. Я расскажу о музеях, театрах и других местах досуга в нашем Екатеринбурге, а вишенкой на торте станет современное искусство. В российской столице стрит-арта мы соберем коллекцию знаковых граффити — они украшают и стены домов, и вентиляционные будки, и заборы.

Кому подойдет экскурсия

Любителям необычных мест, о которых не пишут в путеводителях, но которые знают и любят местные жители.

Организационные детали