Приготовьтесь пройти не только по центру города — вас ждут Плотинка, Храм на Крови, Площадь 1905 года и Ельцин Центр — но и открыть внутреннюю сторону Екатеринбурга. Неочевидную, но невероятно увлекательную. Мы заглянем в спрятанные от посторонних дворы, вспомним уральских писателей и погуляем по литературному кварталу. А еще вы познакомитесь с разными архитектурными стилями Екб — классицизмом, эклектикой, модерном и, конечно, конструктивизмом.
Чем живет и дышит город
За время экскурсии вы узнаете, как появился идеальный город-завод. Я расскажу о музеях, театрах и других местах досуга в нашем Екатеринбурге, а вишенкой на торте станет современное искусство. В российской столице стрит-арта мы соберем коллекцию знаковых граффити — они украшают и стены домов, и вентиляционные будки, и заборы.
Кому подойдет экскурсия
Любителям необычных мест, о которых не пишут в путеводителях, но которые знают и любят местные жители.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
Дополнительных расходов нет
Начало и конец экскурсии в удобных вам местах в центре Екатеринбурга. Трансфер в аэропорт Кольцово возможен по договоренности.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 1717 туристов
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю читать дальше
всё, чтобы вы провели время комфортно, весело, приятно и запомнили уральскую столицу с лучшей стороны!
Экскурсии провожу вместе со своими коллегами, замечательными гидами. С радостью покажем вам любимые места и расскажем о них с душой и азартом!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
30 апр 2024
Экскурсия была интересной, очень удобно на машине осмотреть главные места города за небольшое время. Спасибо!
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Ольга
12 июня 2023
Нашим гидом была Елизавета - спасибо огромное! Эта экскурсия стала вишенкой на тортике нашего трехдневного пребывания в замечательном Екатеринбурге! Было очень динамично, интересно и нескучно! В маршруте были учтены наши читать дальше
интересы и пожелания. Елизавета с большим уважением рассказывала нам об истории города, его достопримечательностях и современной жизни, о людях, жизнь которых связана с городом. Очень бережное отношение ко всем, кто строил город, кто живет в нем сейчас. Говорили о трагедии царской семьи. Всего было ровно столько, сколько нужно. Спасибо еще раз и удачи вам и вашей команде!
Н
Наталья
10 апр 2023
Спасибо. У нас не было шансов не полюбить Екатеринбург:)))
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Елена
22 мар 2023
Экскурсия очень понравилась, три часа пролетели незаметно, благодаря ей просто влюбились в Екатеринбург!!! Большое спасибо экскурсоводу за интересную информацию!
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Алиса
4 янв 2023
Большое спасибо!!! Нам очень понравилось! Столько новых знаний за 2,5 часа 👍 Время пролетело незаметно! А ещё нас встретили и привезли по окончанию экскурсии в удобное для нас место! Рекомендуем всем, кто первый раз приехал в Екатеринбург и тем, кто там был, но не знает истории.
Ольга
6 ноя 2022
Очень много интересного узнали о городе, в котором были много раз. Экскурсия хороша и при плохой погоде. Бонусом получили много интересных ссылок. Спасибо!
Е
Елена
24 окт 2022
Екатерина рассказывает очень интересно, увлекательно и со знанием дела. Показала многие знаковые красивые места, поделилась важными фактами, вехами истории города начиная с истории Первой Мировой войны и до текущего момента, читать дальше
включая, уверена, неизбитые истории, увлекательные подробности и детали. Формат автомобильно-пешеходный идеален для холодной погоды (как в нашем случае) и для семей с детьми (мы были с детьми 9 лет - почти до конца 3 часа они внимательно слушали - это дорогого стоит). Спасибо! Очень рекомендуем!
С
Сергей
27 июня 2022
Действительно очень нескучная экскурсия! Екатерина очень компетентный, вежливый и позитивный человек! Всем рекомендуем! Сергей и Светлана
Dmitrii
23 апр 2022
Увлекательно и познавательно! Приятно, когда рассказчик неравнодушен и "глубоко в теме". А еще виртуозно подстраивается под "уровень" слушателя. Не хотелось заканчивать экскурсию)
Е
Елена
25 мар 2022
Добрый день! 20 марта посетили экскурсию "Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе". Понравилось всё. Очень грамотная, приятная, располагающая к общению Екатерина, Благодарим Екатерину за прекрасный вечер, за чудеснейшую обзорную экскурсию. Мы читать дальше
услышали столько нового и интересного. Екатерина смогла так умело завладеть нашим вниманием, что время пролетело незаметно. Впечатление от города осталось прекрасное. Будем рекомендовать ваши поездки друзьям и знакомым. Спасибочки огромное за организацию и поездку! Успехов! Процветания!
Е
Елена
21 мар 2022
Спасибо огромное Екатерине! Не смотря на то что экскурсия была заказана нами несколько стихийно, Екатерина провела всё на высшем уровне! Показала множество замечательных мест Екатеринбурга: как очень известных, так и читать дальше
не распиаренных, но наоборот, очень милых и уютных. Организовано всё было очень комфортно: нас и повозили по городу в уютном автомобиле, и поводили по его красивым улицам и паркам. Очень понравился рассказ про историю Екатеринбурга, его памятников, строителей, про очень интересную культуру города, в том числе - современную. Ну и вообще - всегда приятно общаться с образованным, ответственным, очень добрым и лёгким человеком. Спасибо!!!
Н
Наталия
11 мар 2022
Просто здорово - не скучно, живо, нетрадиционно, комфортно - сочетание автомобиля и прогулки. Для детей в спмый раз.
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Наталья
8 мар 2022
Интересно и доступно рассказала Екатерина о городе: его истории становления, роста и современной жизни. Прокатила на авто по историческим достопримечательностям и местам современной культуры. Посоветовала интересные места для самостоятельного посещения, Индивидуальный подход к месту начала и окончания экскурсии. . Довольна и смело могу рекомендовать)
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Лейсан
16 фев 2022
Я бы поставила все 100 баллов!!! И рекомендую однозначно!
Экскурсия очень понравилась. Катерина прекрасный гид и душевный человек: интересно рассказала об истории города, о трагедии царской семьи, и в тоже время, успела читать дальше
показать город с изнанки — совершенно необычным образом. Посоветовала много интересных мест ещё к посещению. И, вообще, ее не только приятно и интересно слушать, а ещё и приятно общаться. Я хоть и в первые посещала Екатеринбург, но поняла, что программа отличается от классических туров по городу. Мне, как путешественице с большим опытом, приятно видеть, что и у нас в России есть такие интересные программы и квалифицированные гиды! Спасибо!!! И когда снова вернусь в Екатеринбург, то обязательно с Катей поеду на Уральскую Лапландию!