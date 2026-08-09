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УМЕСТный стрит-арт: изучаем уличное искусство Екатеринбурга

Экскурсия по уличному искусству Екатеринбурга, охватывающая как центральные, так и спальные районы.

Вы увидите работы фестивалей «Стенограффия», «Карт‑бланш» и локального «Заходи» в конструктивистском «Городке чекистов», а также нефестивальные граффити.

Обсудим, чем стрит‑арт отличается от уличного искусства и как художники вдохновляются городским контекстом.
УМЕСТный стрит-арт: изучаем уличное искусство Екатеринбурга
УМЕСТный стрит-арт: изучаем уличное искусство Екатеринбурга
УМЕСТный стрит-арт: изучаем уличное искусство Екатеринбурга

Описание экскурсии

Стрит‑арт Екатеринбурга: «Стенограффия», «Карт‑бланш», «Заходи» и нелегальные граффити На экскурсии мы увидим работы фестивалей «Стенограффия», «Карт-бланш», «Заходи» а также нефестивальный стрит-арт и граффити. Выясним, чем отличается стрит-арт от уличного искусства. Поговорим о том, как искусство в городе взаимодействует с местом, проявляется через место, вдохновляется местом. Побываем как в известных центральных локациях, так и в спальных районах. А также узнаем:
  • как возникло название серии работ Андрея Люблинского «Кольца всевластия»;
  • какой подарок может сделать художница своей бабушке;

• можно ли нарисовать музыку. Важная информация:

Надевайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Работы локального фестиваля "Заходи", который прошел в конструктивистском комплексе "Городок чекистов"
  • Работы легального фестиваля «Стенограффия» начиная с 2011 года
  • Работы нелегального фестиваля «Карт-Бланш»
  • «Стену славы», где в одном месте размещены работы большого числа разных уличных художников
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первомайская улица, 38
Завершение: Ул. Декабристов, 49
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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