Экскурсия по уличному искусству Екатеринбурга, охватывающая как центральные, так и спальные районы.
Вы увидите работы фестивалей «Стенограффия», «Карт‑бланш» и локального «Заходи» в конструктивистском «Городке чекистов», а также нефестивальные граффити.
Обсудим, чем стрит‑арт отличается от уличного искусства и как художники вдохновляются городским контекстом.
Вы увидите работы фестивалей «Стенограффия», «Карт‑бланш» и локального «Заходи» в конструктивистском «Городке чекистов», а также нефестивальные граффити.
Обсудим, чем стрит‑арт отличается от уличного искусства и как художники вдохновляются городским контекстом.
Описание экскурсии
Стрит‑арт Екатеринбурга: «Стенограффия», «Карт‑бланш», «Заходи» и нелегальные граффити На экскурсии мы увидим работы фестивалей «Стенограффия», «Карт-бланш», «Заходи» а также нефестивальный стрит-арт и граффити. Выясним, чем отличается стрит-арт от уличного искусства. Поговорим о том, как искусство в городе взаимодействует с местом, проявляется через место, вдохновляется местом. Побываем как в известных центральных локациях, так и в спальных районах. А также узнаем:
- как возникло название серии работ Андрея Люблинского «Кольца всевластия»;
- какой подарок может сделать художница своей бабушке;
• можно ли нарисовать музыку. Важная информация:
Надевайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Работы локального фестиваля "Заходи", который прошел в конструктивистском комплексе "Городок чекистов"
- Работы легального фестиваля «Стенограффия» начиная с 2011 года
- Работы нелегального фестиваля «Карт-Бланш»
- «Стену славы», где в одном месте размещены работы большого числа разных уличных художников
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первомайская улица, 38
Завершение: Ул. Декабристов, 49
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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