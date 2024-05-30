Е Елизавета Пешком по Екатеринбургу - с гидом Интересный маршрут, прекрасный город, образованный гид. Из минусов - гид опоздал на 15 минут, и немного не хватило харизмы рассказчика, но это мое субъективное мнение.

И Игорь «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))

А Антон «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием, Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы, Узнал за него и других режиссеров, Вдохновился парой фильмов для просмотра, Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга Советую!

П Парфён «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров Классно! Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое Взял фильмы на заметку к просмотру

O Olgachos Пешком по Екатеринбургу - с гидом Хочется поблагодарить Анатолия за интересную экскурсию по Екатеринбургу. Человек, который с удовольствием рассказал нам о своём городе

Н Надежда Неизведанный Екатеринбург Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!

Е Елена Неизведанный Екатеринбург читать дальше делится знаниями, искренне заинтересован в общении! В холодную погоду очень выручил комби формат: часть на авто, часть пешком. Время пролетело на одном дыхании! А сколько полезной информации по сувенирам, ресторанам, музеям!!! Это был запоминающийся день! Спасибо огромное! Экскурсовод не просто знакомит со своим городом, но и погружает в его дух, щедро

Е Елена Уральские пельмени под архитектурным соусом читать дальше было логического завершения. Хотелось бы попробовать уральских пельменей, но нам даже не предложили. Хотя в программе стоит посещение пельменной по желанию. Как то так… …. Экскурсия была очень интересная и познавательно. Гид отлично владеет информацией и умеет донести до слушателей. Но у этой экскурсии не

Н Наталья Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность читать дальше как было комфортно воспринимать информацию - Анна объясняет просто и доступно. Также факты, которыми делилась гид - интересные. Не уходили в дебри истории, а узнавали самую соль)) На эскурсии была с моими родственниками разных возрастов. После экскурсии они поблагодарили меня, что организовала для них такую прогулку по городу с Анной. Спасибо вам большое! Спасибо большое Анне за экскурсию! Это было отлично! Обычно устаю от экскурсий спустя час, но здесь 2.5 часа пролетели незаметно. Так