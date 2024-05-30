Городок чекистов – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Городок чекистов» в Екатеринбурге, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670 за человека
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Оценить красоту просыпающегося города и познакомиться со столицей Урала в мини-группе
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
800 за человека
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800 за всё до 5 чел.
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь - Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь - Екатеринбург
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    30 мая 2024
    Пешком по Екатеринбургу - с гидом
    Интересный маршрут, прекрасный город, образованный гид. Из минусов - гид опоздал на 15 минут, и немного не хватило харизмы рассказчика, но это мое субъективное мнение.
  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))
  • А
    Антон
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием, Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы, Узнал за него и других режиссеров, Вдохновился парой фильмов для просмотра, Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга Советую!
  • П
    Парфён
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Классно! Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое Взял фильмы на заметку к просмотру
  • O
    Olgachos
    14 мая 2024
    Пешком по Екатеринбургу - с гидом
    Хочется поблагодарить Анатолия за интересную экскурсию по Екатеринбургу. Человек, который с удовольствием рассказал нам о своём городе
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Неизведанный Екатеринбург
    Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
  • Е
    Елена
    10 февраля 2024
    Неизведанный Екатеринбург
    Это был запоминающийся день! Спасибо огромное! Экскурсовод не просто знакомит со своим городом, но и погружает в его дух, щедро
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    делится знаниями, искренне заинтересован в общении! В холодную погоду очень выручил комби формат: часть на авто, часть пешком. Время пролетело на одном дыхании! А сколько полезной информации по сувенирам, ресторанам, музеям!!!

  • Е
    Елена
    12 августа 2023
    Уральские пельмени под архитектурным соусом
    Экскурсия была очень интересная и познавательно. Гид отлично владеет информацией и умеет донести до слушателей. Но у этой экскурсии не
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    было логического завершения. Хотелось бы попробовать уральских пельменей, но нам даже не предложили. Хотя в программе стоит посещение пельменной по желанию. Как то так… ….

  • Н
    Наталья
    18 июня 2023
    Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность
    Спасибо большое Анне за экскурсию! Это было отлично! Обычно устаю от экскурсий спустя час, но здесь 2.5 часа пролетели незаметно. Так
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    как было комфортно воспринимать информацию - Анна объясняет просто и доступно. Также факты, которыми делилась гид - интересные. Не уходили в дебри истории, а узнавали самую соль)) На эскурсии была с моими родственниками разных возрастов. После экскурсии они поблагодарили меня, что организовала для них такую прогулку по городу с Анной. Спасибо вам большое!

  • Ф
    Филоненко
    21 апреля 2023
    Екатеринбург - заповедник конструктивизма
    Интересная экскурсия, всё понравилось! Спасибо Анатолию. Только очень быстро бегает🫠

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Городок чекистов»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Городок чекистов" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 670 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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