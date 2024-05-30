1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
670₽ за человека
Групповая
2 часа
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Оценить красоту просыпающегося города и познакомиться со столицей Урала в мини-группе
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь - Екатеринбург
Начало: Г. Екатеринбург, Площадь труда, 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета30 мая 2024Интересный маршрут, прекрасный город, образованный гид. Из минусов - гид опоздал на 15 минут, и немного не хватило харизмы рассказчика, но это мое субъективное мнение.
- ИИгорь20 мая 2024Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))
- ААнтон20 мая 2024Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием, Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы, Узнал за него и других режиссеров, Вдохновился парой фильмов для просмотра, Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга Советую!
- ППарфён20 мая 2024Классно! Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое Взял фильмы на заметку к просмотру
- OOlgachos14 мая 2024Хочется поблагодарить Анатолия за интересную экскурсию по Екатеринбургу. Человек, который с удовольствием рассказал нам о своём городе
- ННадежда6 мая 2024Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
- ЕЕлена10 февраля 2024Это был запоминающийся день! Спасибо огромное! Экскурсовод не просто знакомит со своим городом, но и погружает в его дух, щедро
- ЕЕлена12 августа 2023Уральские пельмени под архитектурным соусомЭкскурсия была очень интересная и познавательно. Гид отлично владеет информацией и умеет донести до слушателей. Но у этой экскурсии не
- ННаталья18 июня 2023Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современностьСпасибо большое Анне за экскурсию! Это было отлично! Обычно устаю от экскурсий спустя час, но здесь 2.5 часа пролетели незаметно. Так
- ФФилоненко21 апреля 2023Екатеринбург - заповедник конструктивизмаИнтересная экскурсия, всё понравилось! Спасибо Анатолию. Только очень быстро бегает🫠
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Городок чекистов»
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